"Cinco temporadas llevo defiendo esta camiseta y como todo el mundo sabe no nací santista (no voy a mentir), pero en algún momento me convertí en un torcedor con el privilegio de entrar a la cancha. La actitud de la Conmebol de "prácticamente" ceder la clasificación a Independiente fue algo increíble, inexplicable y de verdad mi ficha todavía no cayó", aseguró en un extenso texto que compartió en su cuenta oficial de Instagram.