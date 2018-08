MÚSICA

Tercera edición de la FDL JAM en El Recoleta

Los días 3, 4 y 5 de agosto se realizará la tercera edición de la FDL JAM, una competencia de breakdance que reúne a crews, b-boys, b-girls y streetdancers de la escena local y nacional. Las categorías de competencia de esta edición son: “Breaking 1 vs 1”, “Breaking 3 vs 3”, “Hip Hop 2 vs 2”, “Popping 1 vs 1” y “All Style 8 vs 8”. Tres días de Cultura Hip Hop conworkshops, charlas, cyphers, shows, Djs y la gran competencia final.