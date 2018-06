En 1935 se estrenó La novia de Frankenstein, con un Boris Karloff luciendo un maquillaje más sutil y expresivo que el de la película de 1931. Perdido en el bosque, rodeado de una naturaleza que no lo miraba con recelo, el monstruo encuentra refugio en los brazos de un ciego, que lo acoge en su casa sin saber que los habitantes del pueblo lo buscan por asesino. Con él la criatura descubre el deleite de la música, la comida, el calor de una frazada y una compañía que no lo condena por ser un cadáver ambulante. Cuando su protector le enseña a hablar el monstruo pronuncia una frase devastadora: "Me gustan los muertos. Odio a los vivos".