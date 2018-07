Kazma (Estambul, 1971) se formó entre New York y Londres pero no pareciera que la improntas de la escuelas de arte a las que asistió le hayan dado algo más que el soporte de una tecnología que él aplica de un modo muy particular y en el que parece manejarse con soltura, solidez y elegancia. Se percibe una determinación creativa tenaz y tanto que cada obra es realizada por él y solo por él. Sin equipo, ni asistentes ni técnicos. Sólo en el armado de la muestra se rodea de un equipo que monta con precisión sus instalaciones audiovisuales.