El papa León XIV calificó de “preocupante” el fracaso de las negociaciones sobre el clima en la COP 31 (REUTERS/Remo Casilli)

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El papa León XIV calificó este miércoles de “preocupante” el fracaso de las negociaciones climáticas en la Conferencia de las Partes (COP) 31, celebrada la semana pasada en Turquía, y advirtió que la inacción de los gobiernos tiene un “rostro humano” que “afecta la vida de millones de personas”.

Las declaraciones se produjeron tras la audiencia general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

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“Ante la creciente frecuencia de eventos ambientales extremos vinculados a la crisis climática, es preocupante que la COP 31 haya cerrado sin que la comunidad internacional haya adoptado compromisos claros para afrontarla de manera seria y responsable”, afirmó el pontífice.

Con esa declaración, León XIV se sumó a las voces que cuestionaron el resultado de las negociaciones en Turquía, donde los países participantes no lograron alcanzar acuerdos concretos.

El Papa saluda a los fieles en la audiencia general (REUTERS/Remo Casilli)

El Papa también alertó sobre la dimensión humana de la emergencia ambiental

Más allá de la crítica al proceso diplomático, el pontífice subrayó que la crisis climática tiene consecuencias directas y tangibles sobre las poblaciones más vulnerables.

El “rostro humano” de esa emergencia, en sus términos, es el hilo conductor que vincula la inacción política con el sufrimiento cotidiano de millones de personas en todo el mundo.

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León XIV denunció que los conflictos armados actuales son “cada vez más inhumanos y devastadores” (REUTERS/Remo Casilli)

León XIV denunció que los conflictos armados actuales son “cada vez más inhumanos y devastadores”

La audiencia general abordó también la cuestión de la paz. El pontífice reflexionó sobre el documento conciliar Gaudium et spes y advirtió que los conflictos de hoy “aumentan el odio y las injusticias entre los pueblos”.

Citó su encíclica Magnifica humanitas para señalar que “la revolución digital está modificando la gramática de los conflictos”, con ataques cibernéticos, manipulación de la información y automatización de decisiones estratégicas entre las nuevas formas de guerra.

Retomando el espíritu del Concilio Vaticano II, León XIV reafirmó que “la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable”, y reclamó organismos internacionales capaces de “intervenir eficazmente para restablecer la justicia vulnerada”.

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Cerró la audiencia con un llamado a no rehuir el compromiso con la paz y la dignidad humana, “tanto mediante la oración constante como a través de opciones sociales y políticas coherentes”.