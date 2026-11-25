Al rescate de los clásicos: qué autores pasarán al dominio público a partir del 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 1 de enero, el mapa de la cultura universal se reconfigura en silencio. Al expirar los plazos legales que protegen los derechos patrimoniales de las obras, catálogos enteros de literatura, arte y ciencia se desprenden de las restricciones de sus herederos para pasar a formar parte del patrimonio común de la humanidad. El fenómeno, lejos de ser un mero tecnicismo del derecho de autor, amplía las posibilidades de edición, traducción, adaptación cinematográfica y reinterpretación contemporánea de esas obras. Sin embargo, las traducciones, adaptaciones, fotografías, grabaciones y ediciones anotadas pueden conservar derechos propios.

En Argentina, este rito de liberación responde a las estrictas coordenadas de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. La legislación de nuestro país dictamina que las obras entran en dominio público setenta años después de la muerte de su creador, una cuenta que empieza a correr a partir del primer día del año siguiente al de su fallecimiento. Así, el próximo 1 de enero de 2027 se levantará el candado sobre las creaciones de todas aquellas figuras que partieron en 1956. Sin embargo, el ecosistema local mantiene el régimen de Dominio Público Pagante. Bajo este sistema, los usos comerciales de obras en dominio público están sujetos al pago de un arancel que nutre los fondos de fomento del Fondo Nacional de las Artes.

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La llegada de 2027 promete gatillar un profundo revival editorial y conceptual de estas obras. Históricamente, el paso al dominio público funciona como un catalizador de rescates literarios; permite a sellos independientes rioplatenses volver a apostar por títulos descatalogados o inalcanzables debido a las trabas de agencias literarias extranjeras. En un contexto de constante mutación digital, la liberación de este bloque de autores nacidos o fallecidos en el epicentro del siglo XX abrirá las compuertas a nuevas traducciones con acento local, adaptaciones teatrales periféricas y digitalizaciones masivas que devolverán al debate público a mentes brillantes que la burocracia comercial había dejado en la sombra.

A continuación, diez autores (y un triple bonus track) cuyas obras ingresarán al dominio público en Argentina el 1 de enero de 2027, con las salvedades que correspondan a derechos de terceros.

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Bertolt Brecht

Bertolt Brecht fue el gran renovador del teatro del siglo XX, un pensador, poeta y militante marxista

Nacido en Augsburgo en 1898, Bertolt Brecht fue el gran renovador del teatro del siglo XX, un pensador y poeta cuya militancia marxista y visión estética lo llevaron a romper de cuajo con la tradición dramática burguesa. Exiliado durante el nazismo, recorrió Europa y Estados Unidos antes de regresar a Berlín Oriental, donde fundó la legendaria compañía Berliner Ensemble junto a su esposa, la actriz Helene Weigel, consolidando sus teorías sobre el distanciamiento y la función social del arte.

Su propuesta del “teatro épico” transformó al espectador de un ente pasivo a un observador crítico. Entre sus obras maestras absolutas destacan Madre Coraje y sus hijos, una feroz denuncia contra los negocios de la guerra; La ópera de los tres centavos, con su inolvidable sátira al capitalismo y la marginalidad; y piezas de una agudeza intelectual abrumadora como Vida de Galileo y El círculo de tiza caucasiano.

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Pío Baroja

Pío Baroja en una imagen coloreada con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pío Baroja es una de las voces más rústicas, auténticas e influyentes de la literatura en español, considerado un pilar fundamental de la Generación del 98. Nacido en San Sebastián y formado inicialmente como médico —profesión que abandonó rápidamente por las letras—, construyó una personalidad huraña, escéptica y ferozmente individualista que se plasmó en una prosa directa y desprovista de adornos retóricos, admirada fervientemente décadas después por Ernest Hemingway y Jorge Luis Borges.

Su literatura mapeó las tensiones éticas y las carencias de la España de su tiempo a través de personajes marginales, rebeldes y andariegos. Sus mejores producciones se ordenan en trilogías, destacando de manera nítida El árbol de la ciencia, una cumbre existencialista de la narrativa hispánica; Zalacaín el aventurero, una novela de acción y heroísmo ambientada en las guerras carlistas; y el tríptico urbano La lucha por la vida.

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A. A. Milne

A. A. Milne, el escritor que creó a “Winnie Pooh” (Crédito: Wikipedia)

El creador de Winnie-the-Pooh. Así podríamos definir a Alan Alexander Milne. Pero su trayectoria es más amplia: fue un prolífico escritor, humorista y dramaturgo británico que consolidó una respetable carrera escribiendo obras de teatro y textos satíricos para la revista Punch. SIn embargo, quedó inmortalizado en la historia de la cultura popular por un tierno universo infantil que nació en el living de su propia casa, inspirado en los juguetes de peluche de su hijo Christopher Robin.

Su gran hito fue la creación de Winnie-the-Pooh (1926) y su continuación The House at Pooh Corner (1928). Estos libros de relatos, cargados de una sutil filosofía sobre la amistad, la melancolía y la inocencia, ingresan en su dimensión textual al dominio público. Las ilustraciones originales de E. H. Shepard, fallecido en 1976, permanecerán protegidas hasta el 1 de enero de 2047; las versiones y marcas de Disney tampoco quedan comprendidas en esa liberación.

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Robert Walser

Robert Walser, escritor suizo fallecido en 1956 (Foto: Wikipedia)

Robert Walser es una de las figuras más enigmáticas, frágiles y secretas de la vanguardia europea. Nacido en Suiza, llevó una vida errante y humilde, trabajando como sirviente, copista y empleado de banco mientras escribía una prosa perturbadoramente moderna que fascinó a gigantes de la época como Franz Kafka, Walter Benjamin y Hermann Hesse. Pasó sus últimos años internado: ingresó al sanatorio de Waldau en 1929 y fue trasladado a Herisau en 1933, donde abandonó la escritura. Sus célebres e indescifrables “microgramas” fueron redactados principalmente durante la década de 1920 y comienzos de los años treinta.

Su narrativa, caracterizada por una aparente ligereza que esconde un profundo vacío existencial, es hoy considerada un pilar de la modernidad literaria. Sus novelas más deslumbrantes son Jakob von Gunten, una crónica magistral sobre la sumisión dentro de un instituto para sirvientes; El ayudante y Los hermanos Tanner, textos donde la caminata, el vagabundeo y la marginalidad se convierten en alta literatura.

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Giovanni Papini

Giovanni Papini, un torbellino intelectual, pragmatista y ensayista italiano

Nacido en Florencia, Giovanni Papini fue un torbellino intelectual, pragmatista y ensayista italiano cuya trayectoria fluctuó ferozmente entre el ateísmo combativo, el futurismo vanguardista y una conversión tardía al catolicismo místico. Fundador de revistas culturales icónicas como Lacerba, su pluma satírica, provocadora y por momentos siniestra se transformó en una lectura de cabecera e influencia ineludible para el desarrollo de la literatura fantástica en el Río de la Plata.

Su prosa se distingue por mezclar la filosofía desgarradora con la ironía más mordaz sobre el destino humano. Su obra cumbre es Gog (1931), una colección de relatos sobre un millonario excéntrico que viaja por el mundo financiando los inventos más absurdos y macabros de la modernidad, complementada por El libro negro y su desgarrador ensayo autobiográfico Un hombre acabado.

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Walter de la Mare

Walter de la Mare, poeta y novelista británico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walter de la Mare fue un poeta y novelista británico que logró lo que pocos: dominar las sutilezas de la literatura infantil y, al mismo tiempo, consagrarse como uno de los maestros absolutos de la literatura de terror y el relato de fantasmas del siglo XX. Con una sensibilidad aguzada para lo invisible, pasó gran parte de su vida trabajando en la división de estadísticas de la compañía Standard Oil antes de poder dedicarse por completo a tejer atmósferas inquietantes donde lo cotidiano se quiebra de forma imperceptible.

Sus historias evitan el horror explícito para concentrarse en la sugestión psicológica y los paisajes mentalmente brumosos. Su novela Memoirs of a Midget (Memorias de una enana) le valió el reconocimiento de la crítica, pero es en el terreno de las antologías de relatos góticos y en poemarios espectrales como The Listeners donde su genio literario alcanza su máxima madurez.

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Vicente Barbieri

Vicente Barbieri, nació en Alberti, provincia de Buenos Aires. Es miembro fundamental de la mítica Generación del 40 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nacido en Alberti, provincia de Buenos Aires, Vicente Barbieri representa uno de los rescates locales que habilitará el dominio público en 2027. Miembro fundamental de la mítica Generación del 40 —aquel grupo de poetas que devolvió el lirismo y el romanticismo a las letras nacionales en medio de las tensiones globales—, fue un animador central del ecosistema cultural de la época, llegando a presidir la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y a dirigir la célebre revista El Hogar.

Su poesía está impregnada de una profunda melancolía bonaerense, donde el paisaje de la llanura se funde con visiones místicas y una constante obsesión por la muerte y el río. Entre sus títulos esenciales se encuentran los poemarios Fábula del corazón, La columna y el viento y su celebrada elegía narrativa El bailarín, obras fundamentales que a partir de 2027 podrán volver a habitar las librerías argentinas de forma masiva.

Gottfried Benn

Médico militar y poeta, Gottfried Benn es uno de los máximos exponentes del expresionismo alemán y una de las voces líricas más controvertidas y potentes de la Europa de entreguerras. Su formación médica y su trabajo en patología, previos a la Primera Guerra Mundial, marcaron su estética, caracterizada por un nihilismo radical, la crudeza clínica de sus metáforas y una fascinación por la decadencia biológica de la carne que conmocionó a la sociedad burguesa de su tiempo.

Su lírica evolucionó desde el impacto visceral hacia una rigurosa perfección formal y conceptual en la posguerra. Su debut literario, Morgue y otros poemas (1912), sigue siendo un hito de la poesía de vanguardia por su crudeza estética, una línea que profundizó en sus posteriores Poemas estáticos y en su notable e imprescindible ensayo autobiográfico Doble vida.

Julien Benda

Julien Benda, filósofo, ensayista y crítico literario francés (Wikipedia)

Julien Benda fue un filósofo, ensayista y crítico literario francés que se erigió como uno de los defensores más intransigentes de la razón, el universalismo y los valores de la Ilustración en una época oscurecida por el auge de los nacionalismos y los totalitarismos. Intelectual de una honestidad cortante, combatió con idéntica vehemencia las modas existencialistas y los compromisos políticos partidarios que, a su juicio, corrompían el pensamiento puro.

Su obra más trascendental e influyente a nivel global es La traición de los intelectuales (La Trahison des clercs, 1927). En este texto fundacional, Benda lanza una severa advertencia moral que mantiene una vigencia escalofriante: acusa a los pensadores de su tiempo de haber abandonado la búsqueda de la verdad y la justicia universal para convertirse en propagandistas políticos y agitadores de pasiones nacionales.

Alfred Kinsey

El biólogo y entomólogo estadounidense Alfred Kinsey en una imagen ampliada y coloreda con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alfred Kinsey fue un biólogo y entomólogo estadounidense que decidió aplicar los rigurosos métodos de recolección de datos de las ciencias naturales a uno de los terrenos más tabúes y peor documentados de la experiencia humana: la sexualidad. Fundador del Instituto de Investigación Sexual de la Universidad de Indiana, su trabajo desafió los dogmas morales de la posguerra y sentó las bases conceptuales de la revolución sexual de los años sesenta.

Su legado bibliográfico transformó para siempre las ciencias sociales mediante la publicación de los llamados “Informes Kinsey”: El comportamiento sexual del hombre (1948) y El comportamiento sexual de la mujer (1953). Estos masivos textos científicos, repletos de estadísticas revolucionarias sobre conductas hasta entonces silenciadas, se convierten en textos de libre edición y consulta académica.

Triple Bonus Track

Jackson Pollock

Jackson Pollock, artista abstracto

El nombre de Jackson Pollock es sinónimo de ruptura radical en la historia del arte contemporáneo. Líder indiscutido del expresionismo abstracto estadounidense, Pollock sacó el bastidor del caballete, lo colocó sobre el suelo y utilizó todo su cuerpo para danzar alrededor del lienzo, vertiendo y chorreando la pintura directamente desde tarros con la técnica del drip painting o action painting, transformando el acto de pintar en una experiencia mística y performática.

A partir de 2027, las obras originales de Pollock ingresan al dominio público en Argentina. El cambio facilita su reproducción y estudio, aunque las fotografías, digitalizaciones, registros audiovisuales y otros materiales vinculados con los cuadros pueden estar protegidos por derechos independientes. Los usos comerciales, además, quedan alcanzados por el régimen argentino de Dominio Público Pagante.

Alexander Rodchenko

Alexander Rodchenko en una imagen ampliada y coloreada con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alexander Rodchenko fue uno de los motores estéticos e intelectuales de la Revolución Rusa y una de las mentes más polifacéticas del constructivismo. Diseñador gráfico, pintor, escultor y fotógrafo experimental, Rodchenko entendía el arte no como un objeto de contemplación burguesa, sino como una herramienta de transformación social y construcción de una nueva realidad, revolucionando la propaganda política y editorial a través del fotomontaje.

El ingreso de su obra al dominio público alcanza sus composiciones tipográficas, afiches y fotografías, caracterizados por perspectivas extremas en contrapicado y picado. Los proyectos de diseño contemporáneo podrán reutilizar las obras originales, aunque deberán revisar los derechos que puedan corresponder sobre reproducciones fotográficas, ediciones posteriores u otros materiales de terceros.

Dr. Ramón Carrillo

Ramón Carrillo fue un eminente neurocirujano y el primer ministro de Salud Pública que tuvo la República Argentina, ejerciendo su cargo durante las presidencias de Juan Domingo Perón

Nacido en Santiago del Estero, el Dr. Ramón Carrillo fue un eminente neurocirujano y el primer ministro de Salud Pública que tuvo la República Argentina, ejerciendo su cargo durante las presidencias de Juan Domingo Perón. Con una visión centrada en la prevención y la justicia social, Carrillo impulsó una transformación de la salud pública argentina. Una de sus frases más citadas sostiene: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.

La llegada de 2027 abre las puertas a la liberación de su masivo andamiaje teórico y científico. Textos del sanitarismo argentino, como su Plan Sintético de Salud Pública, sus estudios de neurología y sus ensayos sobre medicina social e higiene, podrán ser reeditados y digitalizados sin autorización de herederos por los derechos patrimoniales de Carrillo. Esa posibilidad no elimina los derechos que pudieran corresponder sobre traducciones, prólogos, fotografías u otros aportes de terceros.