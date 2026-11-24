Anatole France, escritor francés: “Un necio es mucho más funesto que un malvado, porque el malvado descansa algunas veces, pero el necio jamás” (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A un siglo de distancia, una máxima atribuida al premio Nobel francés Anatole France resuena con fuerza. ¿Por qué “atribuida”? Viajemos a 1930. El filósofo español José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas, uno de los ensayos más importantes y citados del pensamiento en habla hispana. Ahí suelta el dardo: “El tonto es vitalicio y sin poros. Por eso decía Anatole France que un necio es mucho más funesto que un malvado. Porque el malvado descansa algunas veces; el necio, jamás”.

Lo curioso es que, si uno repasa de punta a punta la vasta obra escrita de Anatole France —cuyo verdadero nombre era Anatole François Thibault—, la frase no aparece de forma literal en ninguna de sus páginas oficiales. ¿Un error de memoria del pensador madrileño? ¿Una paráfrasis libre? Lo más probable, sostienen los historiadores, es que la frase pertenezca al terreno de la oralidad. Anatole France no solo era un escritor prolífico; era el alma de los salones parisinos, un conversador punzante.

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Quizás esta frase, arrojada en una tertulia o en una entrevista, quedó flotando en el aire intelectual de Europa hasta que Ortega y Gasset la atrapó para darle inmortalidad impresa. La premisa es tan simple como aterradora: la maldad es humana y, por lo tanto, finita; requiere cálculo, energía y estrategia, lo que obliga al perverso a tomar pausas. El necio, en cambio, opera bajo el combustible inagotable de su propia ignorancia. No evalúa daños, no mide consecuencias y, fundamentalmente, jamás se detiene.

Para entender por qué la frase cobra tanto peso en ese texto, hay que entender el impacto de La rebelión de las masas. El libro de Ortega y Gasset es una radiografía del periodo de entreguerras, un momento donde el orden decimonónico se desmoronaba y emergía el “hombre-masa”. Para el filósofo, este nuevo sujeto no se definía por su clase social, sino por un estado mental: el individuo que se sabe vulgar, pero que lejos de avergonzarse, reclama e impone el derecho de la vulgaridad sobre los demás.

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Retrato del filósofo español José Ortega y Gasset, pintado por Ignacio Zuloaga en 1935.

El hombre-masa es el necio ilustrado por la frase: no escucha, no argumenta, carece de la capacidad de dudar y asume que sus prejuicios son verdades absolutas. En ese ecosistema, la necedad se vuelve industrial y colectiva. El malvado puede diseñar un plan criminal y retirarse a los cuarteles de invierno, pero el necio, empoderado por la masa, avanza como una fuerza de la naturaleza destruyendo las instituciones y la convivencia democrática sin siquiera notar el daño que provoca.

Aunque la frase no esté indexada en sus novelas, resume de manera quirúrgica la columna vertebral de todo el pensamiento de Anatole France. En La isla de los pingüinos, una de sus sátiras más feroces, describe la historia de la humanidad a través de unos animales que son bautizados por error y terminan repitiendo todas las estupideces, guerras y ambiciones absurdas de la civilización humana. En Los dioses tienen sed, retrata los años del Terror de la Revolución Francesa.

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Para Anatole France, el necio es funesto porque carece de poros, no tiene espacio para la autocrítica. El malvado sabe que está haciendo el mal y eso le impone un límite psicológico o táctico; el necio, convencido de que posee la verdad o de que su ignorancia es una virtud, avanza con la conciencia limpia del destructor inocente. La relectura de esta frase en pleno siglo XXI, la era de los algoritmos y la polarización extrema, asusta por su vigencia. Hoy la necedad tiene banda ancha y plataformas digitales.

Al final del día, la alianza intelectual involuntaria entre Anatole France y José Ortega y Gasset nos deja una lección incómoda. En el gran teatro del mundo, la maldad puede ser el enemigo más visible y repudiable. Pero es la necedad —constante, ruidosa, incansable— la fuerza silenciosa que verdaderamente carcome los cimientos de la cultura y la razón. (Hoy aparece multiplicada a escala global las veinticuatro horas del día.) El malvado toma aire; el necio, para desgracia de la humanidad, jamás se duerme.

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Anatole François Thibault nació en París en 1844 y se convirtió en una de las figuras intelectuales y literarias más descollantes de la Tercera República Francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Anatole France?

Anatole François Thibault nació en París en 1844 y se convirtió en una de las figuras intelectuales y literarias más descollantes de la Tercera República Francesa. Hijo de un librero, creció rodeado de textos y desarrolló un estilo refinado, irónico y profundamente humanista que lo llevó a ingresar a la Academia Francesa en 1896 y a coronar su trayectoria con el Premio Nobel de Literatura en 1921. A lo largo de su vida, combinó su brillante labor narrativa con un fuerte compromiso político y social.

Inicialmente de perfil esteta, su postura dio un vuelco definitivo al defender fervientemente a Alfred Dreyfus en el famoso caso de antisemitismo que dividió a su país, consolidándose desde entonces como un férreo militante de las causas de izquierda, la separación de la Iglesia y el Estado, y los derechos humanos. Entre sus obras más célebres se encuentran las novelas El crimen de Silvestre Bonnard (1881), La isla de los pingüinos (1908) y Los dioses tienen sed (1912).

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Tras décadas de ser considerado el faro de las letras francesas y el epítome del escepticismo elegante, Anatole France falleció en Saint-Cyr-sur-Loire en octubre de 1924 a los 80 años de edad; su muerte fue despedida con un funeral de Estado, aunque poco después su figura sería blanco de las feroces críticas de las nuevas vanguardias, como el grupo de los surrealistas liderado por André Breton, quienes veían en él el símbolo de una tradición burguesa que deseaban sepultar. Pero no pudieron.