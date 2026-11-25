La Cinemateca francesa dedica una retrospectiva a la obra del director argentino Lisandro Alonso

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Rueda con Viggo Mortensen y Wagner Moura, es un asiduo del Festival de Cannes y ahora la Cinemateca francesa le dedica una retrospectiva. Pero el cineasta argentino Lisandro Alonso se siente más cómodo con producciones pequeñas, como su última película. En La libertad doble, que se estrena esta semana en Francia y España después de pasar por numerosos festivales, Alonso retoma la historia del leñador que protagonizó su primera película, La libertad, hace 25 años.

En esta secuela, el protagonista, Misael, sigue su rutinaria y solitaria existencia en una precaria choza en medio del campo, en la Pampa argentina. Pero su vida cambia de golpe cuando tiene que hacerse cargo de su hermana (interpretada por la chilena Catalina Saavedra), internada en un centro de salud que, privado de medios, deja a sus pacientes en manos de las familias.

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Después de dos producciones de envergadura con financiación internacional, Jauja (2014) y Eureka (2023), ambas con Viggo Mortensen en el elenco, el director de 51 años decidió volver a proyectos mucho más reducidos para realizar su séptima película. Tras demorarse tres años para un rodaje de seis semanas en varios países con Eureka, sobre el mundo indígena, “quedé exhausto”, recuerda Alonso en una entrevista con esta agencia en París días antes del estreno de La libertad doble.

Con su productora, empezaron a reflexionar sobre que “quizás se podía volver a filmar un poco de la manera que se hacía antes [...] películas muy chicas, livianas, con equipos reducidos”, rememora. “Me encuentro mejor en la dimensión que tienen estas películas”, añade, explicando que para esta secuela de la historia de Misael quiso trabajar con el mismo equipo que en 2001, incluido el protagonista, un actor no profesional que en aquel entonces se representó a sí mismo.

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El largometraje La libertad doble llega a las salas de Francia y España como una secuela de la primera película de Lisandro Alonso

La motosierra argentina

La idea de retomar esta historia 25 años después era preguntarse qué había pasado en Argentina con este tipo de personas, como este leñador que vive sin electricidad ni agua corriente, trabajando casi “como hace 400 años, con un hacha cortando árboles”, pero que no se queja porque no tiene a nadie a quien reclamar.

“Esta gente es el resultado de una desprotección humana y política en todo sentido, que viven de una manera en la que no reciben ni el 50 por ciento de los derechos humanos” básicos, se lamenta Alonso.

Para Alonso, esta situación se agravó con la llegada de Javier Milei al frente de Argentina, donde aplicó drásticos recortes en salud, educación, ciencia y cultura. Desde la motosierra que utiliza Misael hasta la palabra libertad del título, que recuerda el nombre del partido La Libertad Avanza del mandatario, la película contiene múltiples referencias directas al gobierno de Milei. “Yo no sé si la vida de Misael avanza o retrocede”, dice, pero lo cierto es que para él la libertad “cada vez está más complicada”.

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Viggo Mortensen, protagonista de 'Eureka', dirigida por Lisandro Alonso

Películas con Viggo Mortensen y Wagner Moura

Alonso, cuyas siete películas fueron estrenadas en diferentes secciones del Festival de Cannes, goza de gran prestigio en Francia, donde la Cinemateca nacional le dedica esta semana una retrospectiva.

De su trabajo con intérpretes tan conocidos como Mortensen, Alonso recuerda que el actor de El señor de los anillos fue “muy generoso” con él porque se involucró mucho en Jauja para que pudiera hacer la película que quería. Lo mismo con la francesa Chiara Mastroianni, que participó en Eureka, y con la que había coincidido en el Festival de Cannes.

“A ellos les da curiosidad ver lo que les puedo proponer yo con mi equipo de trabajo, hacia dónde puedo llevarlos, y ver una forma de trabajo a la que quizás no están acostumbrados”, comenta.

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En su próximo filme, ya en edición, Alonso trabaja con el brasileño Wagner Moura en lo que será un remake de El sabor de la cereza, del iraní Abbas Kiarostami (Palma de Oro en Cannes en 1997). También en este caso fue un poco “casualidad” que el famoso actor de El agente secreto se interesara en el proyecto, puesto que fue el hijo del director iraní quien le habló del papel en un encuentro fortuito en otro festival, bromea. Todo apunta a que la película se estrenará también en Cannes. Alonso sonríe ante la idea: “Estaría bien”, asiente.

Fuente: AFP

[Fotos: Europa Press; archivo]