Julio Bocca comunica su renuncia al cargo de director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón

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Julio Bocca anunció este sábado por la tarde su renuncia como director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón en un video grabado mientras caminaba por las calles de Buenos Aires al amanecer (en donde habla de “un domingo muy temprano en la ciudad de la furia, que está en calma”), con la misma informalidad con la que siempre manejó su vínculo con el público. “Creo que es tiempo de dar un paso al costado”, afirma en el video. El Teatro Colón oficializó el anuncio a través de un comunicado, dos años y diez días después que Bocca, la mayor estrella argentina del ballet mundial, asumió el cargo. Herman Cornejo, primer bailarín del American Ballet Theatre (ABT) y formado en la propia institución, asumirá el cargo a mediados de agosto de 2027.

La noticia sorprendió en lo formal —ningún trascendido había anticipado una salida inminente—, aunque puertas adentro del teatro la decisión venía siendo intuida desde hacía tiempo. Bocca llevaba meses amagando con dar un paso al costado, agotado por la fricción con ciertas dinámicas internas que nunca terminaron de acomodarse a su manera de entender la gestión artística. La tensión con el cuerpo de ballet había quedado expuesta en marzo de 2025, cuando los bailarines emitieron una durísima carta abierta en respuesta a declaraciones que Bocca había hecho en el programa de Mirtha Legrand, acusándolo de actuar “desde una disociación con la realidad administrativa y artística de los bailarines del Ballet Estable”.

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La cuestión gremial, una incomodidad para Julio Bocca

La relación con las estructuras sindicales del Colón era, para Bocca, una preocupación anterior a su propia designación. Mucho antes de asumir, en declaraciones que adquieren hoy una nueva dimensión, el exbailarín había advertido con claridad cuáles eran sus condiciones para aceptar el cargo: “La vez que me ofrecieron ir al Colón puse mis condiciones y me dijeron que no. Si yo voy a una compañía de ballet, mínimo que se trabaje ocho horas, que la clase sea obligatoria, que se pueda tener una programación a dos o tres años y se hagan entre 80 y cien funciones por temporada. Y que los contratos sean anuales, para que si una persona no está como tiene que ser se le pueda decir ‘gracias’ y que otra tenga la posibilidad”, había dicho.

Cuando finalmente aceptó el cargo en 2024, una de las primeras cosas que exigió fue respaldo institucional para moverse con margen: “Una de las primeras cosas que pregunté fue si iba a tener apoyo de arriba para estar tranquilo”, declaró en aquella oportunidad. La cuestión gremial no era un detalle menor en su ecuación. El modelo que Bocca aplicó en el Sodre de Montevideo —reformas en estatutos, relaciones laborales y contratos, con el visto bueno personal del entonces presidente José Pepe Mujica— era la vara con la que medía cualquier proyecto en el Colón. Que el teatro porteño nunca llegara a replicar del todo ese esquema fue, según fuentes cercanas a la institución, una fuente constante de desgaste.

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Julio Bocca explica su decisión en un video

El anuncio tomó la forma de un mensaje informal, grabado en la calle durante la mañana del domingo (pasado, debe entenderse). “Quería compartir con ustedes que he tomado la decisión de retirarme como director del Ballet del Teatro Colón”, dice Bocca. “Han sido dos años de mucho trabajo, pero también de mucha felicidad, en hacer grandes espectáculos, nuevos, diferentes, tener más funciones, tener una obra más de trabajo donde la calidad del espectáculo puede estar mucho mejor y como el público se lo merece.”

En el video, agradece a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; al director general del teatro, Gerardo Grieco; y al director artístico del Colón, Jorge Macchi. También destaca uno de los logros que consideró más significativos de su gestión: “El Instituto Superior de Arte del Teatro Colón vuelve adentro del Teatro Colón, donde tiene que estar, y sobre todo también porque los niños van a poder tener los últimos años de primaria ahí. Para mí la cultura y la educación tienen que ir de la mano para una mejor sociedad.”

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Sus últimas palabras son para quien lo reemplazará: “Querido Herman Cornejo, te deseo toda la suerte del mundo. Sabés que cualquier cosa, acá estoy. En lo que pueda ayudar, siempre estaré.” Y para el público: “Millones de gracias por el apoyo de siempre, el cariño y el respeto que me han dado desde cuando era bailarín hasta ahora. Siempre lo hice con mucho respeto, siempre para apoyar, siempre para crecer, siempre para mejorar, porque todo eso se puede. Es simplemente querer hacerlo.”

Julio Bocca, el 12 de noviembre de 2024, en el escenario del Teatro Colón, durante el acto en el que fue presentado como director artístico del Ballet Estable

El comunicado del Colón y la transición ordenada hacia Cornejo

El Teatro Colón respaldó la partida de Bocca con un comunicado que subrayó la continuidad del proyecto institucional. Gerardo Grieco destacó el peso simbólico del traspaso: “Con Julio alcanzamos un punto de inflexión: resignificamos el sueño de los fundadores, en la búsqueda constante de la excelencia artística. Que sea él quien le pase la posta a Herman tiene algo profundamente sincrónico y esperanzador.” El director general del Teatro Colón recordó que fue el propio Bocca quien impulsó a Cornejo hacia la medalla de oro en Moscú y luego allanó su ingreso al ABT, y concluyó: “Es también una señal de que el plan estratégico se cumple en cada una de sus instancias.”

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Bocca, por su parte, dejó constancia de que se va satisfecho con lo hecho: “Me voy muy feliz por lo que logramos juntos. Acá lo más importante es el Ballet del Teatro Colón, su presente y su futuro.” Y sobre su sucesor: “Querido Herman Cornejo: te vi crecer en tu carrera. Te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa.”

Cornejo también se pronunció: “Asumo este desafío personal y profesional con humildad y alegría, con mucha energía y entusiasmo para fortalecer y proyectar aún más a la institución, tanto en la Argentina como internacionalmente.”

La gestión de Julio Bocca al frente del Ballet Estable del Teatro Colón

Julio Bocca asumió como director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón el 12 de noviembre de 2024, dos meses y medio después de que el gobierno porteño anunciara su llegada a la institución. El exbailarín se incorporó junto al uruguayo Gerardo Grieco como director general, en el marco de un nuevo modelo de gestión para el coliseo. “Para mí fue, es y va a ser un desafío, pero creo que tengo mucho que devolver al teatro, el teatro tiene mucho que devolverme”, declaró Bocca en el escenario de la sala principal, ante la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Cultura de la ciudad, Gabriela Ricardes.

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En aquella presentación, Bocca planteó un objetivo de largo plazo para la compañía: “Mi idea es que el ballet viaje por nuestro país y el mundo, que sea una de las mejores compañías, de las diez primeras a nivel mundial”. El bailarín, que había integrado la Compañía de Ballet de Cámara del Colón en 1981 antes de desarrollar su carrera internacional en Caracas y Río de Janeiro, también adelantó cambios estructurales para la compañía: una hora adicional de ensayo diario, la incorporación de una administradora al área de gestión y una propuesta de transición hacia un esquema de retiro a los 42 años, similar al que rige en la Ópera de París. “El cuerpo de baile es el corazón de todo esto y sin el corazón no se vive; pero necesitás brazos, manos, pies y una cabeza para guiar ese corazón”, explicó en ese momento.

Durante 2025, su primer año completo de gestión, el Ballet Estable presentó cinco títulos: Carmen, con coreografía de Marcia Haydée; un programa mixto integrado por Paquita, Por vos muero y Chacona; Don Quijote, de Silvia Bazilis y Raúl Candal; Onegin, según la versión de John Cranko; y El cascanueces, de Bazilis. La temporada incluyó además una gala internacional por el centenario del Cuerpo Estable del Ballet. Bocca calificó ese primer ciclo como “una temporada de transición”, en la que la compañía elevó la cantidad de funciones por programa a entre diez y doce, aunque reconoció aspirar a un esquema de 80 o 100 funciones anuales, en línea con los estándares de las principales compañías internacionales.

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Para 2026, segundo año de su gestión, la programación se amplió a ocho títulos distribuidos en seis programas, con la reincorporación de la estrella argentina del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez en dos producciones. La temporada arrancó con El lago de los cisnes, en la coreografía que Raúl Candal había creado para la despedida de Bocca en 2007, y continuó con un programa mixto de estrenos argentinos (Études, de Harald Lander; Aftermath, de Demis Volpi; y Come in, de Aszure Barton), el estreno argentino de Alicia en el país de las maravillas, de Christopher Wheeldon, y el estreno mundial de Borges, obra comisionada a Goyo Montero con música de Gustavo Santaolalla. En noviembre se repuso Manon, de Kenneth MacMillan, un título que Bocca había protagonizado junto a Alessandra Ferri y que calificó como “un inmenso privilegio” por tratarse de la obra de “un genio”.

El bailarín Herman Cornejo asumirá la conducción del Ballet Estable del Teatro Colón a mediados de agosto de 2027

En el plano de los reconocimientos internacionales, el cierre de su gestión estuvo marcado por dos distinciones de peso. El 7 de noviembre de 2026, el gobierno francés le entregó en la embajada de Francia en Buenos Aires las insignias de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, un ascenso dentro de la jerarquía honorífica que ya le había impuesto en 2015 el grado de Caballero de esa misma distinción. Allí Bocca dijo algo que hoy suena a testamento: “He trabajado, sigo trabajando y siempre trabajaré por el arte, por la danza, por la cultura. Creo que es lo más importante que una sociedad puede tener y cuidar”. En la misma semana, el Prix de Lausanne anunció que le otorgará su Lifetime Achievement Award 2027, distinción que recibirá el 6 de febrero próximo durante la gala final de la 55ª edición del certamen en el Théâtre de Beaulieu de Lausana, Suiza. Entre los destinatarios anteriores del premio figuran el coreógrafo John Neumeier y Jean-Christophe Maillot, director de los Ballets de Monte Carlo.

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Hernán Cornejo, nuevo director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón

Herman Cornejo nació el 13 de mayo de 1981 en Villa Mercedes, San Luis, y comenzó su formación a los ocho años en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. A los 14, obtuvo una beca de la School of American Ballet y, a su regreso a Buenos Aires, fue convocado por Julio Bocca para integrar el Ballet Argentino, donde alternó los papeles principales del repertorio con su fundador durante las giras mundiales de la compañía. En 1997, a los 16 años, se consagró como el bailarín más joven en obtener la medalla de oro del Concurso Internacional de Danza de Moscú, un hito que marcó el inicio de su proyección internacional.

En 1999 se incorporó al American Ballet Theatre (ABT), compañía con sede en Nueva York en la que fue promovido a solista en 2000 y a bailarín principal en 2003, cargo que ocupa desde entonces. A lo largo de más de dos décadas construyó un repertorio de más de noventa papeles clásicos, modernos y contemporáneos, con roles protagónicos en El lago de los cisnes, Giselle, Don Quijote, Manon y Romeo y Julieta, entre otros. Trabajó con coreógrafos como Twyla Tharp, Wayne McGregor, Justin Peck y Alexei Ratmansky, y desde 2012 desarrolló una colaboración artística sostenida con la bailarina italiana Alessandra Ferri, con la que produjo Chéri, Evolution y Trio ConcertDance. Entre sus distinciones figuran el Premio Benois de la Danse (2014), el Dance Magazine Award (2022) y el Konex de Platino (2019), además de su nombramiento como Mensajero de la Paz por la Unesco y Bailarín del Año por The New York Times.

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En los últimos años, Cornejo amplió su actividad hacia la dirección y la producción. En 2021 recibió una beca del Centro de Ballet y las Artes de la Universidad de Nueva York para un proyecto de reinterpretación de Vaslav Nijinsky, que derivó en Anima Animal, su primera producción como director, estrenada en Buenos Aires en el Teatro Coliseo en 2026 junto al Grupo Cadabra. En paralelo, continuó como artista invitado habitual de compañías como La Scala de Milán, el Ballet Nacional de Japón y el propio Ballet Estable del Teatro Colón, institución en la que se formó de niño y a la que ahora regresa como su nuevo director artístico.

[Fotos: prensa Teatro Colón; gentileza H.C.]