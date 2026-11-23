Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

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En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

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La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo del 150.º aniversario del nacimiento del compositor gaditano Manuel de Falla, que se celebra el día 23 de noviembre, se ofrecen algunas claves de redacción para las noticias relacionadas.

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La preposición que compone el apellido del autor se escribe con minúscula si va precedida del nombre de pila : Manuel de Falla y no Manuel De Falla . En caso de escribirse sin él, iría en mayúscula ( De Falla ), pero es mucho más común prescindir de ella y utilizar sencillamente Falla : «Falla en los barrios de Cádiz y el poder de las castañuelas».

En alusión a la denominación de esta conmemoración oficial, impulsada por varias instituciones con motivo del 150.º aniversario de su nacimiento y del 80.º de su muerte, Año Falla y Año Manuel de Falla se escriben en redonda y con mayúscula inicial en todos sus términos , salvo la preposición de .

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Para referirse a la celebración del nacimiento de este creador, es adecuado emplear el término sesquicentenario , recogido en el Diccionario de la lengua española con la acepción de ‘día o año en que se cumple siglo y medio de un suceso famoso, o del nacimiento o muerte de una persona ilustre’.

Si se prefiere, puede hablarse del centésimo quincuagésimo , el CL o el 150.º aniversario , utilizando el ordinal o su abreviatura con números romanos o con números arábigos, punto y letra volada. En lenguaje oral, resulta admisible el cardinal ( ciento cincuenta aniversario ).

En caso de mencionar la efeméride de su muerte, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1946, se escribiría octogésimo , LXXX u 80.º aniversario .

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De acuerdo con la Ortografía de la lengua española , los nombres de movimientos, estilos y escuelas se escriben con minúscula , como en el caso del modernismo , el impresionismo o el nacionalismo , salvo si abarcan todas o la mayor parte de las disciplinas e identifican grandes periodos histórico-cronológicos culturalmente diferenciados, como sucede con el Romanticismo . Sin embargo, si se le añade un adjetivo, este va con minúscula: «Considerada una obra de juventud del compositor, combina rasgos impresionistas y del Romanticismo tardío».

Aunque las formas folklore y folklor , que conservan la k etimológica, son válidas, resultan preferibles y más habituales las adaptaciones folclore y folclor , esta última más común en América: «Descubre la vida y legado de Manuel de Falla, el compositor español que fusionó el folclore/folclor español con la modernidad musical». Lo mismo se aplica a las voces folclorista , folclórico , etc.

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Como indica el Diccionario panhispánico de dudas , la grafía mayoritaria de esta expresión que designa cierto tipo de cante ‘genuinamente flamenco y de profundo sentimiento’ es cante jondo , con j , reflejo en la escritura de la pronunciación aspirada de la h : «Lorca y Falla: historia de un encuentro con el cante jondo». También se usa, pero en menor medida, la escritura con h .

Por otro lado, se recuerda que cantaor y cantaora , recogidas en el Diccionario de la lengua española , aluden específicamente a los cantantes de flamenco y lo relativo a ellos.

Cuando la voz generación se aplica a un ‘conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación’, lo apropiado es la minúscula : «Manuel de Falla, música para la generación del 27».

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En el caso del grupo de los ocho , si se usa como expresión descriptiva y referencial, se escribe con minúscula, pero, entendiéndola como sobrenombre colectivo, sería admisible el uso de mayúsculas iniciales en sus términos significativos: «A comienzos de la década de los años treinta el compositor gaditano se erige en inspiración fundamental para el llamado Grupo de los Ocho».

Como ocurre con otras obras de creación, los títulos de ballets , composiciones para orquesta, óperas, zarzuelas… se escriben en cursiva y con mayúscula en la primera palabra y en los nombres propios : El amor brujo , Noches en los jardines de España , El retablo de maese Pedro , etc. Lo mismo sucede con aquellas obras en las que el título describe su forma: Concierto para clavecín, flauta, oboe, clarinete, violín y violonchelo .

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El uso del galicismo ballet , para el que lo indicado es la cursiva, está asentado en español, aunque el Diccionario panhispánico de dudas señala que también es válida su adaptación balé , en redonda. Los plurales respectivos son ballets y balés .

La voz suite , que, entre otras acepciones, hace referencia a una composición instrumental, se escribe en cursiva por ser un galicismo no adaptado, salvo en los casos en que forme parte de un título. También puede emplearse la adaptación al español suit , en redonda, según la obra antes mencionada.

Los nombres propios de las diferentes formaciones artísticas , como orquestas y compañías de ballet , se escriben con mayúsculas iniciales en sus términos significativos, en redonda y sin resaltes : «La historia de Falla y Diáguilev comienza cuando la compañía de los Ballets Rusos andaba con espectáculos en España y Portugal», «Kent Nagano dirige La Atlántida de Falla con la Orquesta y Coro Nacionales de España».

¿Para qué sirve la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.