La negociación con Pattinson habría sido más compleja de lo esperado para los responsables del casting (Composición fotográfica/REUTERS)

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Robert Pattinson fue ovacionado durante su primera aparición pública desde que Amazon MGM Studios lo anunció como el próximo James Bond. El actor asistió a una proyección especial de La Odisea en Londres el viernes 20 de noviembre, junto a parte del elenco de la película. La aparición ocurrió días después de que el estudio confirmara, el lunes 16 de noviembre, que Pattinson asumirá el papel del agente 007. Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la función, el público aplaudió al intérprete cuando el moderador lo felicitó por la noticia.

Pattinson, de 40 años, respondió con un breve “Gracias” ante la ovación. Según un video difundido en Instagram, el actor recibió las felicitaciones con una reacción contenida durante el encuentro celebrado en el Odeon Luxe West End. El protagonista de Twilight y The Batman participó en la presentación de La Odisea junto a Tom Holland, Samantha Morton y Himesh Patel. La actividad reunió al elenco para una conversación pública sobre la producción.

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La confirmación de Pattinson como el nuevo Bond se difundió mediante un adelanto de 26 segundos publicado por la cuenta de James Bond de Amazon MGM. Después del anuncio, el actor emitió una declaración a través de un comunicado del estudio. “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el 007 es el honor de una vida”, afirmó Robert Pattinson. El actor agradeció a las personas involucradas en la producción por haber confiado en él. Pattinson mencionó a Denis, Amy, David y Tanya, además del equipo de Amazon MGM Studios, en su mensaje. También sostuvo que asumir el personaje es un sueño cumplido y expresó entusiasmo por el trabajo que realizará con el equipo de la película. El actor sucederá a una lista de intérpretes que encarnaron al espía británico en la franquicia. Entre ellos figuran Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

robert pattinson reacts (humbly) to being cast as the next james bond https://t.co/0Cca7AiqBl — emily 🎬 (@treklock) November 20, 2026

Primero ‘La Odisea’, luego ‘Dune’ y ya Bond

La próxima película de James Bond contará con Denis Villeneuve en la dirección y con Steven Knight como guionista. Villeneuve dirigió Dune, mientras que Knight estará a cargo del libreto de la nueva entrega. La producción marcará una nueva etapa para una saga de espionaje que ha tenido distintos protagonistas a lo largo de sus películas. El anuncio del reparto situó a Pattinson al frente de una franquicia vinculada al personaje creado para el cine como el agente 007. La información difundida por Amazon MGM Studios no precisó otros detalles sobre el argumento, el inicio del rodaje ni la fecha de estreno de la película. Tampoco se informaron nuevos integrantes del reparto. La aparición de Pattinson en Londres se produjo en medio de esa expectativa. El actor estaba allí por La Odisea, producción en la que comparte elenco con Holland, Morton y Patel.

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Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond en cuatro películas entre 1995 y 2002, felicitó a Pattinson tras conocerse su elección. Ambos habían trabajado antes en Remember Me, estrenada en 2010, donde Brosnan interpretó al padre del personaje de Pattinson. El 18 de noviembre, Brosnan publicó en Instagram una imagen en blanco y negro de Pattinson con esmoquin y un arma, elementos asociados al personaje de Bond. El actor acompañó la publicación con un mensaje de bienvenida. “Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico”, escribió Brosnan. También señaló que había sido un placer observar la trayectoria de Pattinson y le deseó que disfrutara la experiencia. Brosnan cerró su mensaje con la expresión irlandesa “Grá mór, Pierce”, cuya traducción es “mucho amor, Pierce”.