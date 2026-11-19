"Ahora soy transparente": por qué "La merma" de María Moreno ganó el Premio Medifé Filba 2026

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En 2021, un accidente cerebrovascular modificó la vida cotidiana y la escritura de María Moreno. La parálisis del lado derecho de su cuerpo, las dificultades para hablar y la rehabilitación la obligaron a aprender a escribir con la mano izquierda y a reorganizar tareas básicas. Esa experiencia, lejos de quedar fuera de su obra, se convirtió en el núcleo de La merma, que bhoy ganó el Premio Fundación Medifé Filba 2026.

La autora atravesó la internación, la silla de ruedas, la pérdida de autonomía y una relación distinta con su propio cuerpo. El libro registra ese proceso sin presentarlo como un camino de superación: incorpora el malestar, el deseo, la sexualidad, la dependencia y los incidentes cotidianos que impone una discapacidad adquirida. De esa transformación surgió una prosa más sintética, atravesada por escenas, recuerdos, miniensayos y referencias culturales.

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“He renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas rococó. He llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad. Y he ganado lectores: ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve, a veces, infranqueable”, escribe en el libro. Ese cruce entre experiencia corporal y escritura explica por qué La merma fue elegida entre cinco finalistas por un jurado compuesto por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls.

“He renunciado a mis excesos barrocos y a mis enumeraciones caóticas rococó. He llegado a la síntesis por un déficit, no por voluntad. Y he ganado lectores: ahora soy transparente, mientras que mi habla se vuelve, a veces, infranqueable”, escribe en el libro

El libro no se limita a contar las consecuencias del ACV. Moreno convierte su nueva condición en un punto de observación para pensar las instituciones médicas, las formas de cuidado, los cuerpos considerados funcionales y las convenciones que rodean a la enfermedad. La vida posterior al episodio médico dialoga, además, con recuerdos personales, lecturas y temas de libros anteriores. El fallo destacó “la vitalidad, la alegría y el humor” de la novela.

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“Mi voz suena como un shofar que imita la voz de una tortuga en el fondo del mar”. Moreno mantiene una perspectiva irónica sobre el cuerpo y sobre las expectativas ajenas. La enfermedad aparece como un hecho que altera cada aspecto de la vida, aunque no cancela la curiosidad, la mordacidad ni la mirada crítica. “Por fin pertenezco a un grupo vulnerable y hablo en primera persona y no en nombre de otros como un alma bella biempensante o ‘paladín de la criada’, expresión de un matemático jocoso que terminó suicidándose”.

Hinde Pomeraniec, en una nota publicada en Infobae, asegura que en este libro “su brillo aún fulmina y su mordacidad y su humor negro permanecen intactos”. Y agrega: “María no habla en nombre de nadie salvo de ella misma y solo escribe, sigue escribiendo. Su literatura en estado puro exhibe la belleza áspera de la narrativa de un sobreviviente de un campo de concentración. Admiradora impertinente de Rodolfo Walsh, María no es una fusilada que vive sino una impedida que puede.”

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El Premio Medifé Filba distinguió la operación de una novela que toma una experiencia de pérdida y la convierte en una escritura que discute los límites del cuerpo, la autonomía y la propia literatura (Alejandro Santa Cruz/Télam)

¿Un libro “anti autoayuda”? Otro fragmento: “Mi mano derecha tiene su propia vida que yo no domino, pero puedo sentir. Duele a veces como si estuvieran oprimiéndola, aunque suelo pescarla quieta sobre su plataforma. También es fingidora y nueva rica: nunca siento que sostiene una plasta o una verdura cruda, o una escoba –esa acción no formaba parte de su experiencia habitual–. Solo plumas o papeles. Anteojos muy nítidamente. No inventa. Recrea su pasado. No todo”.

La distinción también reconoce la trayectoria de María Moreno, autora de Black Out, El petiso orejudo, Oración, Panfleto y A tontas y a locas. Su obra cruza periodismo, ensayo, crítica cultural, autobiografía y ficción, y suele volver sobre la sexualidad, el feminismo, el psicoanálisis y las zonas marginales de la cultura. Leila Guerriero señaló que la novela amplía los registros de la autora. “Ahora que soy solo mi lado izquierdo me da por filosofar”, se lee.

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En La merma, esos intereses adquieren otra dimensión a partir de una vida afectada por el ACV. El cuerpo lesionado se vuelve materia literaria. El Premio Fundación Medifé Filba distinguió esa operación: una novela que toma una experiencia de pérdida y la convierte en una escritura que discute los límites del cuerpo, la autonomía y la propia literatura. “La parálisis despierta el rencor o hace que la sinceridad sea más irresponsable”, leemos en La merma.