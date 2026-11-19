Trasladaron a Iván Tabella a Córdoba

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Renato Iván Tabella fue trasladado este jueves desde Buenos Aires a Córdoba para ser notificado formalmente de la causa que investiga el crimen de Daniela Villalba, la trabajadora sexual de 29 años encontrada muerta el 21 de octubre pasado en un departamento del barrio Cofico, en la capital provincial.

Tabella, de 28 años, también está acusado por el asesinato de Tatiana Micaela Fernández (28), ocurrido seis días después en Retiro. En ese expediente, la Justicia porteña lo procesó con prisión preventiva por robo y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para consumar otro delito y por mediar violencia de género.

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Al llegar a la Jefatura de Policía de Córdoba, el imputado llevaba la cabeza y el torso cubiertos con una prenda celeste, similar a una camiseta. Solo quedaron a la vista sus piernas y los pies, en los que usaba alpargatas. Efectivos formaron un pasillo a su alrededor durante el descenso y el ingreso al edificio, bajo un operativo de seguridad.

El detenido fue trasladado este jueves

El traslado estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales y de la Dirección ETER y fue ordenado por la Justicia local para notificarlo del expediente abierto en su contra por el crimen de Villalba.

La causa está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Primer Turno, a cargo del fiscal Pablo Camacho. La investigación busca establecer qué ocurrió en el departamento de bulevar Las Heras al 200, donde Villalba fue encontrada sin vida dos días después de que se perdiera contacto con ella.

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La autopsia preliminar determinó que la mujer, de 29 años, había sido degollada. También tenía cortes en los brazos que podrían corresponder a heridas defensivas. El asesinato se descubrió a partir de una alerta de recolectores que hallaron una valija con sangre descartada en la calle.

Las víctimas, Daniela Villalba y Tatiana Fernández

Tabella está detenido desde el 25 de octubre. Ese mismo día, en horas de la madrugada, fue asesinada Tatiana Fernández en un departamento de Retiro.

En ese caso, los forenses determinaron que Fernández murió a causa de una asfixia mecánica por compresión. También descartaron signos compatibles con un abuso sexual. En la escena se hallaron drogas de diseño.

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Los investigadores advirtieron similitudes entre ambos casos. Villalba y Fernández eran trabajadoras sexuales, habían acordado encuentros con un hombre que se presentó como “Iván” y fueron encontradas sobre una cama, cubiertas con sábanas o ropa de cama. En los dos departamentos faltaban sus teléfonos celulares.

En la causa por el asesinato de Fernández, el cruce de cámaras de seguridad, registros de telefonía y otros elementos llevó hasta Tabella, arrestado horas después en un hotel de Monserrat.

Tabella tras su arresto en un hotel de Monserrat

Tabella es cordobés. El domicilio que fijó ante las autoridades es una importante casaquinta en Villa Giardino. No tiene empleo registrado ni altas como monotributista. Ahora está bajo arresto en la cárcel de Bouwer, a la espera de las diligencias judiciales.

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En la causa por el crimen de Fernández se negó a declarar.