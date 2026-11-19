El exfutbolista brasileño habló sobre por qué fue más feliz en la cárcel que cuando ganaba millones en el fútbol

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Ganaba millones. Jugaba en los mejores clubes del mundo, como el Barcelona, la Juventus o el PSG. Y sin embargo, Dani Alves asegura que los 14 meses que pasó encerrado en Brians 2 —cobrando 113 euros al mes— fueron los más felices de su vida. “Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios, aunque yo no lo vea, gracias a Dios y gracias al fútbol, pero en la prisión, ganando ciento y trece euros, yo era más feliz que ganando millones”, afirmó el exfutbolista brasileño durante un acto de predicación evangélica cuyo video se viralizó esta semana en redes sociales.

El video, difundido por el Ministerio de Adoración, muestra al exlateral derecho del FC Barcelona sobre un escenario, micrófono en mano, ante un público que lo escucha en un encuentro religioso. En ese marco, el brasileño de 43 años comparó los ingresos que supo acumular en la élite del fútbol mundial con la remuneración básica que recibía mientras permanecía detenido en el centro penitenciario Brians 2, en Barcelona.

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La declaración no fue un comentario aislado, sino parte de un relato más amplio sobre su transformación espiritual. El exjugador describió su nueva vida como una búsqueda constante de Dios, a quien define como la fuente de una plenitud que el dinero y la fama nunca le dieron. “Porque mi padre es el dueño del oro y de la plata, entonces yo no necesito nada. Dice que su presencia es plenitud de gozo. Entonces yo ya no necesito que el fútbol me llene. Yo ya estoy lleno. Yo ya estoy lleno del Espíritu Santo”, expresó. Y añadió, con una cuota de humor: “Soy un preguntón. Soy un niño delante de él. Le pregunto todo. Yo creo que él dice: Dani, ya está, deja de preguntar, hombre. Pero digo: no, yo quiero conocer más de ti”.

Alves permaneció 14 meses en prisión preventiva antes de recuperar su libertad provisional. En febrero de 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un caso de agresión sexual ocurrido en diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona. En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó esa condena. Desde entonces, el exdeportista —que también vistió las camisetas de la Juventus, el Paris Saint-Germain y los Pumas de la UNAM— ha reemplazado las canchas por una gira internacional de conferencias religiosas.

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Joana Sanz le respondió con una carta en Instagram

Fue precisamente durante uno de esos actos, celebrado en Huehuetenango, Guatemala, donde Alves aseguró que, cuando todos los que lo rodeaban se alejaron tras su detención, solo Jesús permaneció a su lado. Esa frase desató la reacción de Sanz, de 34 años, quien publicó una historia de Instagram un día después de que se conociera la separación de la pareja, tras nueve años de matrimonio.

“Qué descaro el tuyo, decir públicamente que solo Jesús se quedó”, escribió la modelo española. En su descargo, recordó que visitó a Alves en prisión pese a la exposición mediática que el caso generó sobre ella, que pasó la Navidad con él en lugar de hacerlo con su propia familia, y que incluso recurrió a su propio dinero para cubrir sus deudas. “Usé mi propio dinero para pagar tus facturas y tus deudas”, sostuvo, antes de agregar: “Me destruiste por completo y, encima de todo, me hubieras dicho que me las arreglara sola”.

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Sanz cerró su mensaje con una reflexión sobre los vínculos que Alves priorizó durante años: “Todos aquellos a quienes apoyaste te dieron la espalda, y tú me lo pagas a mí, una persona a la que ni siquiera tuviste que pagarle un vuelo, con ingratitud. Tardé mucho en darme cuenta, pero más vale tarde que nunca”.

La separación había trascendido de forma casual. Un seguidor le preguntó a Sanz en Instagram si acompañaba a su marido a los actos religiosos, y la modelo respondió con franqueza: “No soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo esto”. Acto seguido, confirmó que llevaban “separados un tiempo, precisamente por ese motivo”. Alves no se pronunció sobre la ruptura ni sobre la carta pública de su exesposa. Tras conocerse la noticia, compartió una fotografía suya en un avión, a oscuras, leyendo la Biblia.

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La pareja se había conocido en 2015 y casado en 2017 en una ceremonia íntima en Formentera. En marzo de 2025, tres días después de conocerse la revocación de la condena, Sanz anunció que estaba embarazada de Julieta, la primera hija de ambos, nacida en octubre de ese año tras dos tratamientos de fecundación in vitro y tres pérdidas gestacionales previas.