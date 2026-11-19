La obra Châtaigniers en Fleurs de Vincent van Gogh alcanzó USD 190,4 millones en Sotheby’s y fijó un nuevo récord de subasta para el artista. (Julian Cassady/Sotheby's via AP)

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La venta de Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor), de Vincent van Gogh, alcanzó USD 190,4 millones —con comisiones incluidas— en la sede de Sotheby’s en Manhattan, después de que un acuerdo de última hora resolviera una disputa sobre la titularidad de la obra. El resultado, registrado el miércoles por la noche, fijó el récord de subasta para el artista y situó al lienzo de 1890 entre las pinturas más caras adjudicadas en una puja, con ajuste por inflación.

La sesión tuvo escasa competencia pese a la magnitud de la cifra. El subastador Oliver Barker buscó nuevas ofertas durante más de tres minutos, mientras Patrick Drahi, accionista de control de Sotheby’s, observaba la sala. Finalmente, el marchante y director de Acquavella Galleries, William Acquavella, se quedó con la pieza, una escena de un castaño en flor que Van Gogh pintó pocos días después de llegar a Auvers y semanas antes de su muerte.

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El acuerdo con los herederos permitió que la obra llegara al remate

Los herederos de un antiguo propietario, el editor judío alemán Samuel Fischer, reclamaron la pintura la semana anterior. Sostuvieron que la familia la vendió en 1936 bajo la presión de la persecución nazi. Tras negociaciones celebradas el lunes, los herederos y los vendedores, la familia argentina Blaquier-Arrieta, cerraron un acuerdo cuyos términos no fueron divulgados y que despejó el camino para la subasta.

La resolución evitó la suspensión de la venta y superó la anterior marca de Van Gogh en remates. El récord previo correspondía a un paisaje vendido por Christie’s en 2022 por USD 117,2 millones, equivalentes a unos USD 133 millones actuales. Gunnar Schnabel, abogado de los descendientes de Fischer, dijo que la familia esperaba que el desenlace alentara a otras víctimas de persecución nazi y a sus herederos, aunque describió una sala sin el entusiasmo habitual de las grandes noches de ventas.

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El monto obtenido por la pintura superó la marca previa para una obra de Van Gogh registrada por Christie’s en 2022.

La obra era la pieza principal de la colección reunida por la heredera azucarera argentina Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo, Carlos Pedro Blaquier. La familia puso en venta 12 trabajos impresionistas y modernos, entre ellos Arlequin, de Paul Cézanne, que se adjudicó por USD 111 millones con comisiones, frente a una estimación de alrededor de USD 120 millones. Según Sotheby’s, era el único de los cuatro arlequines pintados por Cézanne que seguía en manos privadas.

La venta quedó por debajo de las previsiones de Sotheby’s

El conjunto Blaquier-Arrieta obtuvo USD 412 millones, por debajo de los USD 450 millones calculados por Sotheby’s. La diferencia fue mayor al descontar las primas: la casa de subastas quedó USD 54 millones por debajo de sus ventas previstas. Para asegurarse la consignación, la firma había garantizado a los vendedores un precio mínimo por la colección y, antes de la sesión, había reducido parte de su exposición mediante compromisos de compra a precios fijados para todas las obras, incluido el van Gogh. El interés por la colección se mantuvo, aunque asesores del sector advertían que los compradores de alta gama suelen evitar obras con riesgos legales o de procedencia.

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El costo de las garantías condicionó el resultado financiero de la operación, según Ralph DeLuca, exasesor de Sotheby’s. El especialista señaló que conseguir colecciones de este nivel exige garantías altas que pueden reducir, o incluso eliminar, el margen de la casa de subastas. Entre los lotes que quedaron por debajo de las estimaciones mínimas figuraron un pastel de Edgar Degas sobre caballos y jinetes, vendido por USD 18 millones, y un paisaje urbano de Camille Pissarro, adjudicado por USD 24,2 millones.

La noche continuó con la subasta principal de arte moderno de Sotheby’s y acumuló USD 778 millones, el mayor total conseguido por la firma en una sola velada. La cifra superó el récord de noviembre del año anterior, cuando la casa vendió la colección del heredero de los cosméticos Leonard A. Lauder, que incluía un retrato de Gustav Klimt por USD 230 millones. Antes de esta subasta, otra obra de Van Gogh de la colección Blaquier-Arrieta, Le Zouave, se había vendido de forma privada por cerca de USD 190 millones, según personas al tanto de esa operación.

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