Costa Rica y la OPS reunieron a delegaciones de seis países para coordinar acciones sanitarias frente a las demencias./ (OPS)

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Costa Rica participó en una reunión regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para fortalecer la respuesta pública frente a las demencias, una condición que gana peso en un país cuya población envejece de forma acelerada.

El encuentro se realizó el 18 de noviembre en San José y reunió a delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y República Dominicana. La representación costarricense incluyó al Ministerio de Salud, organizaciones de la sociedad civil y la oficina de la OPS/OMS en el país.

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Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades y especialistas intercambiaron experiencias sobre reducción de factores de riesgo, diagnóstico temprano, atención integral, acompañamiento a familias y personas cuidadoras, sistemas de información e investigación.

La reunión tuvo lugar en un contexto demográfico que anticipa una mayor demanda de servicios de salud y cuidados de larga duración. Datos comparativos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimaron que las personas de 65 años o más representaban el 9.2% de la población costarricense en 2021. Para 2050, ese grupo llegará al 20.7%.

La cita regional de la OPS planteó la inclusión de pacientes y cuidadores en la elaboración de las políticas públicas./ (OPS)

El aumento de la población adulta mayor incide de forma directa sobre las demencias, debido a que la edad constituye el principal factor de riesgo. La norma nacional de atención a personas adultas con deterioro cognitivo y demencia, vigente desde 2017, indica que la prevalencia aumenta con los años: se estima en 1.5% a los 65 años y se duplica aproximadamente cada cinco años, hasta alcanzar entre 30% y 35% a los 80 años.

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Para 2021, la estimación de prevalencia de demencia en Costa Rica fue de 6.7 casos por cada 1,000 habitantes, según indicadores de la OCDE. La proyección para 2040 eleva esa tasa a 12.7 por cada 1,000 habitantes, lo que supone casi duplicar la carga estimada en menos de dos décadas.

Las muertes atribuidas a demencia muestran una mayor carga entre las mujeres

Las estadísticas vitales más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registraron 493 muertes por demencia no especificada en 2024 entre personas de 65 años o más. De ese total, 304 correspondieron a mujeres y 189 a hombres.

La cifra ubicó a la demencia no especificada entre las diez causas de muerte más frecuentes en ese grupo etario. Durante ese año se contabilizaron 20,253 defunciones de personas de 65 años o más en Costa Rica, por lo que las muertes bajo ese diagnóstico representaron cerca del 2.4% del total de fallecimientos en esa franja de edad.

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La norma nacional de salud señala que la prevalencia de demencia alcanza entre el 30% y el 35% a los 80 años./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros de mortalidad no reflejan por completo la magnitud de las personas que viven con deterioro cognitivo, ya que la demencia puede coexistir con otras enfermedades o no figurar como causa básica del fallecimiento. Además, el país no cuenta con un registro epidemiológico nacional consolidado que detalle los casos por edad, tipo de demencia, territorio o nivel de dependencia.

La OPS planteó una respuesta que incluya a pacientes y cuidadores

Durante la cita regional, las delegaciones destacaron la necesidad de incorporar la experiencia de las personas con demencia y de las organizaciones civiles en el diseño de las políticas nacionales, de acuerdo con la OPS.

La entidad recordó que la demencia se encuentra entre las principales causas de discapacidad y dependencia en la vejez. La OMS estimó que 57 millones de personas vivían con demencia en el mundo en 2021 y que se registraban cerca de 10 millones de casos nuevos cada año.

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La reunión también abordó la promoción de la salud cerebral, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados y la protección de derechos. Los aportes recogidos servirán para el trabajo de Costa Rica con sus instituciones y con apoyo técnico de la OPS/OMS.