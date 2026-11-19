La estrategia del Ministerio de Turismo apunta a captar visitantes en Florida debido a sus vínculos culturales y comerciales con el Caribe./ (Cortesía)

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República Dominicana firmó una alianza para la temporada 2026-2027 con Miami Heat, una de las franquicias con mayor trayectoria de la NBA, con el objetivo de difundir su oferta turística entre los seguidores del equipo y el público que sigue la liga en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

El acuerdo fue anunciado en Miami, Florida, y forma parte de la estrategia del Ministerio de Turismo dominicano para acercarse a potenciales visitantes a través del deporte. La campaña vinculará la marca turística del país caribeño con las actividades de la franquicia durante la temporada de baloncesto.

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El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que el convenio busca utilizar el alcance del equipo para presentar el destino ante nuevas audiencias. “El deporte conecta a las personas y nos permite acercar República Dominicana a nuevas audiencias. Con esta alianza con Miami Heat queremos que la emoción del baloncesto también despierte el deseo de descubrir nuestro país”, señaló.

La iniciativa apunta de forma especial al mercado de Florida, uno de los principales emisores de turistas hacia República Dominicana y un territorio con vínculos culturales, comerciales y familiares con el Caribe. El Ministerio prevé aprovechar las plataformas del equipo y el contacto con su público para difundir experiencias de playa, naturaleza, gastronomía y cultura.

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El convenio se estableció en Florida, una ciudad importante y de gran interés para República Dominicana./ (Cortesía)

Miami Heat fue fundado en 1988 y juega como local en el Kaseya Center, en el centro de Miami. La organización conquistó tres campeonatos de la NBA: el primero en 2006, tras imponerse a Dallas Mavericks; el segundo en 2012, frente a Oklahoma City Thunder; y el tercero en 2013, cuando venció a San Antonio Spurs.

El título de 2006 tuvo como figura a Dwyane Wade, quien fue elegido Jugador Más Valioso de las Finales. Los campeonatos de 2012 y 2013 llegaron durante el ciclo que reunió a Wade, LeBron James y Chris Bosh. La franquicia también alcanzó las Finales en 2011, 2014, 2020 y 2023, aunque perdió esas series.

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La dimensión de la NBA amplía las posibilidades de promoción del acuerdo. Durante la temporada 2025-2026, la liga registró más de 22 millones de asistentes en los estadios, con un promedio superior a 18 mil espectadores por partido como local. A esa concurrencia presencial se suman las transmisiones televisivas, las plataformas digitales y las redes sociales, que permiten que los contenidos de los equipos circulen fuera de Estados Unidos.

La NBA informó que sus plataformas, las de sus clubes y las de sus jugadores reúnen más de 5,000 millones de seguidores y reacciones a escala global. Además, su Juego de Estrellas de 2026 tuvo distribución en 214 países y territorios, en más de 50 idiomas. Ese alcance convierte a la competencia en una plataforma de exposición para destinos que buscan captar visitantes en América del Norte, América Latina y Europa.

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Miami Heat compite como local en el Kaseya Center y ostenta tres títulos de la NBA obtenidos en 2006, 2012 y 2013. /(Sam Navarro-Imagn Images)

John Vidalin, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Miami Heat, sostuvo que el acuerdo permitirá acercar la cultura dominicana a los aficionados del equipo. “Nos entusiasma unirnos a la marca turística República Dominicana y compartir con nuestros aficionados un destino que tiene tanto por ofrecer”, dijo.

El anuncio coincide con la proyección oficial de que República Dominicana cierre 2026 con 12.5 millones de visitantes. La alianza con Miami Heat se incorpora a las acciones de promoción internacional del país, que busca transformar la visibilidad deportiva en nuevos viajes hacia el Caribe.