Las condenas impuestas por el delito de agrupaciones ilícitas oscilan entre los 20 y los 55 años de cárcel para la mayoría del grupo. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

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Las futuras sentencias condenatorias se sumarán a los años de cárcel que ya dictó el tribunal contra los miembros de la pandilla. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

La sentencia contra 37 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) elevó hasta 82 años de prisión las penas impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador. Entre los condenados hay 13 miembros de alto rango de la estructura y dos menores de edad.

La Fiscalía indicó que el fallo se dictó por el delito de agrupaciones ilícitas y alcanzó tanto a integrantes con funciones de mando como a colaboradores que, de acuerdo con la acusación, cumplían órdenes dentro de la organización. Las condenas para el resto de los procesados oscilan entre 20 y 55 años de cárcel.

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El caso forma parte de los procesos abiertos contra estructuras de la MS-13 que operaban en territorio salvadoreño. La FGR sostuvo que los imputados mantenían una organización interna con distintos niveles de participación y que sus actividades estaban vinculadas a delitos cometidos en la zona oriental del país.

El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de hasta 82 años de prisión a 37 integrantes de la Mara Salvatrucha. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

Érick C. Castro C. recibió la pena más alta

La condena más alta fue impuesta a Érick Cayetano Castro Castro, quien recibió 82 años de prisión. El tribunal lo declaró culpable de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con agravación especial, además de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

La Fiscalía no detalló en la información divulgada cómo se distribuyó la pena entre cada uno de esos delitos. Sí precisó que la sentencia reúne cargos relacionados con la pertenencia a la estructura criminal y con la tenencia de armas.

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El resto de los condenados recibió penas distintas de acuerdo con los cargos y el grado de participación que la acusación atribuyó a cada uno. La FGR señaló que entre ellos hay miembros de alto rango y colaboradores de la pandilla, aunque no difundió las identidades ni las condenas individuales de todos los procesados.

La presencia de dos menores de edad dentro del grupo condenado implica que sus casos se tramitaron bajo las normas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley, sin que la Fiscalía divulgara mayores detalles sobre sus identidades o sus penas.

La Fiscalía General de la República confirmó que entre los sentenciados figuran 13 mandos de la MS-13 y dos menores de edad. (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

La Fiscalía atribuye a la estructura un homicidio en San Miguel

Entre los hechos atribuidos a la pandilla aparece el asesinato de un hombre en el departamento de San Miguel. Según la información fiscal, la víctima fue privada de libertad y permaneció retenida durante varias horas antes de ser asesinada en un terreno ubicado a la orilla del río Grande.

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La FGR no identificó públicamente a la víctima ni informó en qué etapa procesal se encuentra ese caso. El homicidio forma parte de los delitos que la institución vincula con la estructura condenada, junto con otros hechos que aún deberán ser analizados en procesos judiciales separados.

La Fiscalía señaló que los 37 condenados enfrentarán nuevas causas por otros delitos que les atribuye. Si esos procesos concluyen con sentencias condenatorias, las penas correspondientes se sumarán a las ya impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel.

La resolución judicial se conoció tras la comunicación de la FGR sobre el resultado del proceso contra el grupo vinculado con la MS-13. La institución presentó el fallo como parte de las acciones judiciales contra organizaciones acusadas de operar en distintas zonas de El Salvador.

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