Residencia Corazón celebra sus 20 años

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Fundada en 2006, Residencia Corazón cumple 20 años como espacio independiente de producción, investigación y residencia artística. Durante ese período alojó a más de 300 artistas , curadores y escritores de más de 40 países, con un modelo basado en la convivencia, el acompañamiento curatorial y el intercambio entre disciplinas.

En diálogo con Infobae Cultura, Juan Pablo Ferrer, co-director del espacio de La Plata, comentó sobre los inicios: “Nos conocimos con Rodrigo Mirto por amigos en común. Él tenía su casa taller y un espacio de arte en el centro platense, y juntos empezamos a armar muestras fuera de los circuitos habituales, como en la Casa Curutchet. Entre viajes y conversaciones con artistas empezamos a escuchar sobre las residencias y nos embalamos: pasamos mucho tiempo investigando, porque en ese momento casi no había referencias. Estaba El Basilisco y contadas más en Latinoamérica. Eran, como casi siempre, tiempos de crisis, y viajar no era una opción. Nos gustó entonces la idea de hacer el camino inverso: traer el mundo a la ciudad. Confiábamos en el potencial de La Plata. Desde el principio todo fue muy artesanal, casi analógico. Acompañamiento personalizado, mucho boca a boca y la casa misma como espacio de trabajo y de muestra”.

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El espacio celebrará su aniversario el domingo 22 de noviembre con actividades dentro y fuera de su sede de calle 2, entre 46 y 47, con una jornada que incluirá exposiciones, proyecciones, intervenciones en viviendas vecinas, propuestas gastronómicas y música en vivo. Las actividades se extenderán hacia la calle frente a la casa.

La programación de artes visuales reunirá trabajos de Marcela Cabutti, Martín Bonetto, Gabriel Busquets, Mariel Uncall Scotti, Fran Carranza, Club de la Pintura, Terror Gráfico, Corgan, Fernando Tremendo, Beatriz Catani y elenco, Hernán Rojas, Gustavo Pérez, Rafa Santos y Mario Chierico.

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También habrá una selección de obras de artistas residentes internacionales. El festejo contará con intervenciones y propuestas preparadas especialmente y el escenario musical recibirá a Villelisa, Las Tardes, Norma, Gato 107, Astekas y Priscila Rauto, además de invitados sorpresas.

Juan Pablo Ferrer y Rodrigo Mirto, co-directores del espacio

Desde sus inicios, la residencia mantiene su objetivo de “promover un intercambio personalizado entre artistas del exterior y la escena local”, a través de un programa que busca que “ese vínculo trascienda el trabajo creativo y contemple la experiencia completa de quienes llegan solos a otro país, con una cultura, un plan de trabajo y expectativas diferentes”.

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Con el tiempo, la iniciativa también ajustó su propuesta ante el aumento de residencias en Argentina y en otros países, con un enfoque que “se mantiene en una escala pequeña, emocional y humana, con una oferta más clara sobre qué brinda y a quién está dirigida”.

En ese sentido, considera al espacio más como una red de contactos antes que un centro de referencia: “No pretendemos ser el centro, sí un lugar donde las cosas se cruzan, con mucha interacción y diversidad”, dijo.

Así, se busca vincular a quienes llegan a la ciudad con la universidad, artistas de distintas provincias, espacios independientes y actividades como la Feria Plateada. Residencia Corazón también participa de la Red Argentina de Residencias Artísticas-Quincho y organiza muestras locales abiertas al público, establecieron acuerdos de cooperación con embajadas y entidades culturales y fue declarada de Interés Cultural por los ministerios de Cultura de la Provincia y la Nación, la Municipalidad de La Plata, además de recibir el reconocimiento de Interés Académico de la Universidad Nacional de La Plata.

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La propuesta prioriza procesos artísticos vinculados con el territorio y la escena local de La Plata, en lugar de una producción acelerada. La residencia trabaja con grupos reducidos y ofrece tiempo para la conversación, el silencio y el desarrollo de proyectos de sitio específico.

Más de 300 artistas de 40 países pasaron por el espacio de La Plata

“Creemos en mantener una escala humana y estar nosotros mismos presentes en cada residencia. Recibimos a cada artista, respondemos personalmente y acompañamos el proceso, sin intermediarios. Eso capaz limita el crecimiento, pero es lo que la gente valora y por lo que algunos vuelven. Con el tiempo descubrimos que los reencuentros son lo que mejor explica qué es Corazón: gente que regresa para continuar un proyecto o simplemente para vernos, quienes vinieron hace años y regresan con su familia”, dijo.

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Y agregó: “En estas dos décadas pasó de todo: gente que se quedó a vivir en Argentina, amores con casamiento y niños incluidos, obras, colaboraciones. Por suerte, las malas experiencias son contadas. Otras claves podrían ser la flexibilidad, adaptarnos a cada proyecto, a cada persona y a los vaivenes del país y del sector, y el boca a boca de los ex residentes, que hoy es una de nuestras mejores formas de llegar a nuevos artistas. Trabajamos con rigor, con una estructura formal, aunque nos manejamos un tanto caóticos y cambiantes, como debe ser con lo artístico”.

La residencia busca articularse con la escena de arte contemporáneo durante las estadías de artistas y sostuvo que “la red surge de la afinidad entre disciplinas y de generar curiosidad mutua”, ya que “el espacio acompaña a sus residentes en el vínculo con colegas, colectivos, ámbitos independientes y la universidadE.

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Entre los resultados de esos cruces, Ferrer sostuvo que se produjeron publicaciones, muestras fuera del país, coproducciones, invitaciones y viajes. Como ejemplo, recibió el vinilo del músico libanés Serge Nasr, quien grabó allí junto a Gato 107, de 107 Faunos, y Gustavo Caccavo, de Villelisa.

El espacio cuenta con tres programas, cuya selección queda en manos del equipo organizador, que evalúa cada postulación sin jurado y prioriza la relación entre el proyecto, el tiempo y el lugar.

El espacio cuenta con tres programas, cuya selección queda en manos del equipo organizador

Uno de los programas concluye con una exhibición y dura entre uno y dos meses, mientras que los otros están orientados a la investigación, la curaduría y el desarrollo de proyectos, mientras que una tercera propuesta está dirigida a escritores. Las iniciativas incluyen acompañamiento curatorial y la posibilidad de abrir las propuestas a la comunidad.

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“Hay edades muy variadas, aunque predominan los emergentes, de 25 a 35 años. La convocatoria está abierta todo el año, no cobramos por aplicar. Nos gusta el desafío de alojar siempre propuestas diferentes”, comentó Ferrer

El proyecto funciona de forma “independiente y autogestionada, sin aportes económicos de los organismos que lo respaldan”. La mayor parte del financiamiento proviene de quienes participan en las residencias mientras que los asistentes cubren los costos con becas de movilidad otorgadas por sus países, recursos de sus galerías o ahorros personales reunidos con anticipación.

“Participar de una residencia no se decide como un viaje común, de un momento a otro”, señaló. También indicó que los integrantes sostienen otros trabajos y que atraviesan las mismas dificultades que el resto del ecosistema artístico argentino: “Sobrevivimos como la mayoría”.

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*Festejos por los 20 años de Residencia Corazón, el domingo 22 de noviembre, en calle 2 entre 46 y 47 (La Plata), de 19 a 23 hs.