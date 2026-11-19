Mucho para elegir entre los libros de ficción de noviembre.

Guardar

Las novedades y reediciones de ficción de noviembre incluyen novelas, cuentos y libros ilustrados de autores como Isabel Allende, Laura Esquivel, Arturo Pérez-Reverte, Cristina Peri Rossi, Roberto Saviano, Pedro Almodóvar y Cesare Pavese. Las historias recorren conflictos familiares, amores atravesados por la violencia, búsquedas personales, secretos, crímenes, migraciones y mundos alterados.

“La hora antes del alba”, de Isabel Allende

"La hora antes del alba" de Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La novela, publicada por Editorial Planeta, tiene como protagonista a Alba, una mujer que queda sola después de la muerte de su abuelo en un país marcado por una dictadura. Ella espera a su primer amor sin saber si sobrevivió ni si regresará.

PUBLICIDAD

En la casa familiar, Alba encuentra refugio entre los recuerdos de sus antepasados. A la vez, frente a su puerta aparece quien fue su captor, dispuesto a vengarse. La protagonista cuenta con el apoyo de su hija, un nuevo amor y un amigo cercano. Los espíritus de sus ancestros también intervienen en la historia.

El relato aborda la violencia, la represión social, la memoria familiar y la posibilidad de construir un futuro distinto.

“El hombre que quería matar a Pérez-Reverte y otras misiones de Remil”, de Jorge Fernández Díaz

La nueva novela de Jorge Fernández Díaz retoma al personaje de Remil, quien permanece en un limbo burocrático durante el gobierno libertario. El protagonista pertenece a un grupo especializado en espionaje político.

PUBLICIDAD

Entre sus misiones aparecen la protección de un escritor español amenazado por un psicópata, la búsqueda de un ladrón de libros y la custodia de un hombre que distribuye sobornos en el conurbano.

Más tarde, una agencia de seguridad privada vinculada con la CIA convoca a Remil y a Calgaris para proteger al Gobierno argentino. La trama suma operaciones clandestinas, traiciones, un espía inglés, una mujer enigmática y un crimen que pudo cometerse en las islas Malvinas.

En una entrevista a Infobae en vivo, el escritor precisó el eje de la trama: la misión central queda formulada en una pregunta: “¿Cómo protegerlo a Milei de sí mismo?”. Fernández Díaz aclaró que la novela incorpora elementos imaginarios, aunque trabaja con materiales que reconoce en la actualidad política. “Este libro fue casi escrito sobre la actualidad”, afirmó. “No se puede hacer una novela de espionaje en la Argentina si no es espionaje político”, agregó.

PUBLICIDAD

El libro incluye el epílogo “Desayuno en La Biela”, un relato de Remil escrito por Arturo Pérez-Reverte.

"El diario de Tita" de la escritora mexicana Laura Esquivel (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El diario de Tita”, de Laura Esquivel

Laura Esquivel retoma en esta novela el universo de Como agua para chocolate. El libro reconstruye veinte años de la vida de Tita de la Garza mediante recuerdos, cartas y recetas.

Tita revisa sus amores, sus renuncias y los episodios que marcaron su vida en el México de principios del siglo XX. La cocina aparece como un espacio de expresión y como una forma de conexión con su entorno familiar.

La historia aborda la pasión, la memoria, la familia y la libertad femenina.

"Juego de espejos" de Cristina Peri Rossi (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Juego de espejos”, de Cristina Peri Rossi

En Juego de espejos, una escritora consagrada conoce a Andrea, una joven poeta de poco más de 20 años. El encuentro despierta una relación atravesada por el deseo, los celos, la memoria, el cuerpo, el poder y las diferencias entre juventud y madurez.

PUBLICIDAD

La novela incorpora referencias a la literatura, el cine y la reflexión filosófica. El vínculo entre las protagonistas modifica la percepción que cada una tiene de sí misma y de la otra.

"La hipótesis más peligrosa", del autor Arturo Pérez-Reverte y publicado por Alfaguara

“La hipótesis más peligrosa”, de Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte presenta una novela de aventura e iniciación protagonizada por Cal Gadea, un adolescente de 16 años criado por sus abuelos. El joven localiza a su padre, Asier Lerrant, en un puerto del Mediterráneo, después de seguir varias pistas y una fotografía antigua.

Padre e hijo emprenden un viaje a bordo de un velero que transporta obras de arte robadas. La búsqueda personal de Cal se cruza con un enigma histórico y una trama policial.

PUBLICIDAD

Durante el viaje, Lerrant le enseña a navegar, a anticipar los peligros y a interpretar las reglas de supervivencia en el mar. La novela también presenta al Mediterráneo como un espacio ligado a batallas, exilios, piratas, imperios y leyendas.

La cubierta de la novela Mi amor no muere, del autor Roberto Saviano, presenta el retrato en blanco y negro de una mujer junto a manchas rojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi amor no muere”, de Roberto Saviano

Roberto Saviano reconstruye en esta novela la historia de Rossella Casini, una joven de Florencia que conoce a Francesco, un estudiante calabrés. La relación se desarrolla en la Italia de 1977, un período marcado por protestas políticas, violencia y heroína.

Rossella descubre que la familia de Francesco tiene vínculos con un poderoso clan mafioso. Durante unas vacaciones en Palmi, presencia el comienzo de una guerra entre clanes y decide permanecer junto a su pareja.

PUBLICIDAD

El 22 de febrero de 1981, después de anunciar su regreso a casa, Rossella desaparece. Su cuerpo nunca fue hallado. El Estado italiano la reconoce como víctima de la ‘Ndrangheta.

"El hombre que solo escribía en los aviones", de Pedro Almodóvar

“El hombre que solo escribía en los aviones”, de Pedro Almodóvar

La primera novela de Pedro Almodóvar tiene como protagonista a Flavio Guijarro, un hombre que pasó por distintas vocaciones y que desarrolla una relación obsesiva con la literatura.

Flavio siente que las novelas que ama no deberían terminar después de la última página. Por esa razón, altera y roba los textos que lo impresionan. La historia aborda la vocación literaria, la lectura y el deseo por la palabra escrita.

El libro también incluye dos historias de amor y una trama que combina elementos de apariencia autobiográfica con situaciones vinculadas con la ficción.

"Otra especie de sol" de Alberto Hayden (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Otra especie de sol”, de Alberto Hayden

La primera novela del cineasta chileno Alberto Hayden, publicada por Editorial Fiordo, presenta a dos ancianos que deciden descongelar a su hijo Simón. El joven permanece crioconservado a la espera de una cura para una enfermedad inusual.

PUBLICIDAD

Después, los padres se trasladan con él a una cabaña aislada en el bosque. Simón despierta en un presente que no reconoce y formula preguntas que sus padres prefieren evitar.

La novela presenta un mundo en transformación, una familia que intenta sostener una rutina y los límites de una esperanza basada en la preservación humana.

"El libro de lo importante" de Margaret Wise Brown (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El libro de lo importante”, de Margaret Wise Brown

Editorial Fiordo publica una nueva edición en español de El libro de lo importante, de Margaret Wise Brown, con ilustraciones de la argentina Luisa Jung.

El texto propone observar los objetos, los colores y los sonidos cotidianos para reconocer qué vuelve únicas a las cosas y a cada lector. La obra fue publicada originalmente en 1949 y utiliza frases sencillas junto con una estructura repetida.

PUBLICIDAD

"La luna y las fogatas" de Cesare Pavese, publicada por Adriana Hidalgo Editora (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La luna y las fogatas”, de Cesare Pavese

Cesare Pavese narra en esta novela el regreso de un hombre a su pueblo del Piamonte después de haber emigrado a Estados Unidos, donde logró mejorar su posición económica.

En Italia vuelve a encontrarse con su amigo Nuto, quien permaneció en el pueblo y formó una familia. También conoce a Cinto, un niño que sufre el maltrato de su padre y que le recuerda su propia infancia.

La novela aborda la tierra, las estaciones, la pertenencia, los recuerdos, la lealtad y el amor. La edición incorpora textos críticos de Franco Fortini e Italo Calvino.

"Una catástrofe colosal", de Hannah Brückner (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una catástrofe colosal”, de Hannah Brückner

El sello Pípala presenta este libro ilustrado de la autora alemana Hannah Brückner. La historia transcurre en un museo de ciencias naturales y se centra en la necesidad de enfrentar lo imprevisto y aceptar la ayuda de otras personas.

El relato plantea que la vida puede presentar situaciones difíciles y que algunas catástrofes personales pueden repararse con el apoyo de los demás.

"Cuidado al entrar", de Patricia Ratto y publicado por Adriana Hidalgo Editora (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuidado al entrar”, de Patricia Ratto

El título del nuevo libro de cuentos de Patricia Ratto formula desde el vamos una advertencia: los espacios donde transcurren estos once relatos —cerrados o abiertos— tienen el poder de transformarse en algo distinto a lo que parecían a simple vista. Esa transformación ocurre siempre con la colaboración de criaturas improbables: perros con joroba, una reina de las hormigas, mirlos, caballos, lagartos y personas desconcertadas ante los límites borrosos entre el bien y el mal.

Con Cuidado al entrar, publicado por Editorial Interferencias, Ratto continúa explorando la relación entre humanos y animales desde perspectivas que se invierten, se confunden y se fusionan. El clima oscila entre lo exasperado y lo extraño, aunque sin que se le niegue al lector la posibilidad de la gracia.

"Las ilusiones", escrito por Agustín de Luca y publicado por la editorial Bajo la luna (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las ilusiones”, de Agustín De Luca

En Las ilusiones, Agustín De Luca cuenta la historia de Daniela, cuyo padre acaba de morir. La familia se prepara para vender la biblioteca que dejó, pero Daniela busca un libro que recuerda de su infancia y encuentra entre sus páginas algo que despierta una obsesión.

A partir de ese hallazgo, intenta descubrir quién fue realmente su padre. La protagonista reconstruye una vida marcada por silencios, dudas y zonas que permanecen ocultas incluso para quienes estuvieron cerca.

"El diluvio de origen", de Alisa Lein (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El diluvio de origen”, de Alisa Lein

Alisa Lein presenta su primera novela, protagonizada por una mujer que sueña con mudarse a una casa junto con su pareja. La protagonista trabaja en un local de electrodomésticos y encuentra en los pájaros un refugio frente a una vida que siente ajena.

Abandonada por su madre durante la infancia, construye su mundo alrededor de una relación amorosa y de pequeñas rutinas. Una irrupción altera ese equilibrio y la obliga a enfrentar la soledad, el desencanto y la dificultad de imaginar una vida diferente.

"La visita", novela de Lee Child traducida por Aldo Giacometti que integra la saga sobre Jack Reacher (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La visita”, de Lee Child

En La visita, Lee Child retoma a Jack Reacher, quien ahora tiene una pareja estable y una casa propia. La situación cambia cuando dos mujeres exmilitares aparecen asesinadas en sus bañaderas, sumergidas en pintura verde militar y sin rastros de violencia.

Las víctimas habían denunciado casos de abuso y luego habían dejado el Ejército. Una perfiladora del FBI considera que Reacher encaja con el perfil del asesino.

Para esclarecer los crímenes, Reacher se une a la agente Julia Lamarr. La investigación plantea la existencia de otras posibles víctimas y lo obliga a recuperar su vida como investigador.

"Cuentos completos", de Eduardo Álvarez Tuñón y publicado por Libros del Zorzal (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuentos completos”, de Eduardo Álvarez Tuñón

Publicado por Libros del Zorzal, este volumen reúne por primera vez toda la narrativa breve publicada por Eduardo Álvarez Tuñón, junto con su producción inédita, El último fervor. Creador del “realismo inverosímil”, Tuñón parte de hechos verídicos para construir relatos que generan perplejidad y asombro: el lector se pregunta si lo narrado pudo ocurrir realmente. Escritos en la tradición del género, sus cuentos brillan por su factura clásica y su gran libertad creativa. La prosa —precisa y poética a la vez— construye tramas impecables, cómicas y trágicas, en las que lo inesperado irrumpe en la vida de los personajes con su insoslayable poder transformador.

La edición incorpora además el discurso de ingreso del autor a la Academia Argentina de Letras, “La seducción de narrar y la presencia del cuento en la literatura”, que resume su posición estética. El prólogo es de Leopoldo Kulesz.