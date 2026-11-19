Voluntarios y coordinadores de SODePAZ y MediCuba España completan en Madrid la carga del contenedor con equipos médicos destinado al Hospital de Matanzas (Cortesía: Telesur).

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Un nuevo cargamento humanitario procedente de España ha sido despachado hacia Cuba con el objetivo de paliar las carencias del sistema sanitario en la isla. Este día 19 de noviembre, organizaciones españolas completaron la carga de un contenedor repleto de equipamiento médico y material clínico cuyo destino final es el principal centro hospitalario de la provincia de Matanzas, en el occidente cubano.

La operación logístico-humanitaria fue coordinada de manera conjunta por las asociaciones Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODePAZ) y MediCuba España. Ambas entidades lograron articular una red de recolección de donaciones provenientes de Madrid y diversas regiones del territorio español, contando con la colaboración de instituciones sanitarias públicas, empresas de suministros y colectivos de solidaridad regional.

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El contenedor despachado desde Madrid contiene insumos críticos para la operatividad hospitalaria. Entre el equipamiento incluido destacan:

Respiradores artificiales

Un ecógrafo

Mesas de quirófano

Camas hospitalarias

Diverso material sanitario desechable.

Como elemento adicional de relevancia para la atención primaria y especializada, el envío incorpora el equipamiento completo necesario para habilitar una clínica odontológica dentro de la institución receptora en Matanzas.

Un gesto humanitario significativo: hospitales de España, incluyendo Huesca y Cantabria, han enviado una importante donación de equipo médico a Cuba. El material, que incluye respiradores, camas y material odontológico, partió desde el Puerto de Santa María rumbo al Hospital de Matanzas.

Este envío busca dar respuesta a las severas dificultades materiales que atraviesan los centros asistenciales cubanos, donde la escasez de insumos básicos y la obsolescencia tecnológica impactan directamente en la capacidad de atención a los pacientes.

Con esta entrega, el Hospital de Matanzas recibirá recursos destinados a reforzar tanto sus áreas de cuidados intensivos y cirugía como sus servicios de diagnóstico por imagen y salud bucodental.

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Trayectoria de apoyo sanitario hacia el régimen cubano

La operación realizada no constituye un hecho aislado, sino que se inserta en una campaña sostenida de asistencia material que SODePAZ y MediCuba España han ejecutado de manera ininterrumpida durante los años 2025 y 2026.

A lo largo de este bienio, ambas organizaciones han gestionado el envío de más de una veintena de contenedores marítimos cargados con tecnología médica, insumos hospitalarios y soluciones de respaldo energético hacia distintas provincias administradas por el régimen cubano.

La dinámica de trabajo de estas agrupaciones se basa en la canalización de excedentes y donaciones provenientes de hospitales públicos españoles, así como en la recaudación de fondos para la adquisición de suministros específicos que luego son transferidos a las autoridades sanitarias de la isla. Durante el transcurso de 2026, el flujo de cargamentos ha mantenido una frecuencia constante hacia diversas regiones del país:

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Marzo de 2026 (Matanzas y La Habana): Tras una campaña de recolección en Cantabria que involucró a los hospitales de Sierrallana y Laredo, se enviaron camas eléctricas, sillones de tratamiento, autoclaves, dos ecógrafos, 60 ordenadores destinados a la gestión hospitalaria y más de 230 cajas de insumos médicos diversos.

Abril de 2026 (La Habana): Se concretaron dos operaciones de gran volumen desde las localidades de Torrejón de Ardoz (Madrid) y Laredo (Cantabria). En estas cargas se incluyeron 36 camas hospitalarias cedidas por el Hospital Comarcal de Laredo, colchones, cunas de bebé, más de 1.200 kilogramos de material sanitario y 50 palets adicionales con equipamiento médico valorado en 130,000 euros.

Una infografía detalla el traslado de más de veinte contenedores de insumos médicos desde España hacia hospitales de Cuba durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este mecanismo de cooperación, las organizaciones españolas han suplido de forma recurrente la falta de abastecimiento interno, cubriendo desde material gastable de uso diario hasta infraestructura energética y equipamiento de alta complejidad para los centros hospitalarios bajo gestión estatal en Cuba.