María Moreno ganó el Premio Medifé Filba 2026 por "La merma" (Alejandro Santa Cruz/Télam)

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La escritora y periodista María Moreno ganó el Premio Fundación Medifé Filba 2026 por La merma, una novela que convierte las consecuencias de un accidente cerebrovascular en materia literaria. El reconocimiento, que llega a su séptima edición, está dotado con $ 6.000.000. El jurado, integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls, eligió el libro publicado por Random House entre cinco finalistas. La decisión distinguió una obra centrada en la internación, la rehabilitación y los cambios que atravesó Moreno después de sufrir un accidente cerebrovascular.

En La merma, Moreno aborda un cuerpo que ya no responde como antes y las dificultades para recuperar la autonomía. La imposibilidad de escribir con la mano que utilizaba habitualmente ocupa un lugar central en un relato que reúne recursos de la crónica, el ensayo, la poesía y la narración. La autora recurre al humor y la ironía para contar la enfermedad y sus efectos. Para el jurado, el libro traza la experiencia física de la escritora junto con referencias a la historia y a la cultura contemporánea.

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Portada de "La merma"

Cabezón Cámara sostuvo que la novela “tuvo que inventarse su propia forma” para contener “una vitalidad sin borde”. También definió el libro como un texto de “lucidez, humor, acidez y belleza” y afirmó que la lectura le resultó inédita. Guerriero señaló que La merma amplía los registros de la autora mediante “una voz absolutamente única” y la capacidad de unir elementos que, en apariencia, no guardan relación. “Es un libro oscuro y a la vez juguetón, brutal y magistralmente pícaro, estremecedor y vital”, afirmó.

Pauls, por su parte, describió la obra como un libro “sin ningún límite”. En su evaluación, Moreno se sitúa a la vez como paciente, observadora y narradora de una experiencia médica, con una prosa que extrae “entusiasmo y vitalidad” de una situación adversa. Al cerrar la ronda de intervenciones, Guerriero resumió su lectura con una definición: “La merma es una caja en la que entra toda María Moreno cuya escritura sabe más que ella misma”.

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Además de la ganadora, la lista corta reunió Hija biográfica, de Romina Paula; Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi; La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón; y López López, de Tomás Downey. La selección surgió de un proceso que comenzó en julio, con 280 publicaciones evaluadas y diez novelas finalistas. En octubre, la organización redujo la nómina a cinco títulos antes de anunciar el fallo definitivo.

María Moreno (Alejandro Santa Cruz/Télam)

Moreno nació en Buenos Aires en 1947. A lo largo de su trayectoria publicó, entre otros libros, El affair Skeffington, El petiso orejudo, Black out, Oración. Carta a Vicki y otras elegías políticas y Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop. En 2002 obtuvo una beca Guggenheim; en 2019 recibió el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas; en 2023, el Premio Ñ a la trayectoria; y en 2024, el Premio Konex de Brillante.

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La novela sucede en el palmarés a El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano; Los llanos, de Federico Falco; Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio; El ojo de Goliat, de Diego Muzzio; Las niñas del naranjel, de Cabezón Cámara; y La ficción del ahorro, de Carmen Cáceres.