Después de años de especulaciones, el actor británico Robert Pattinson ha sido confirmado para interpretar al espía más famoso del cine

Guardar

Amazon MGM Studios ha confirmado este lunes a Robert Pattinson como el séptimo actor en interpretará a James Bond, una decisión que ha dividido de inmediato a la crítica especializada y a los seguidores de la saga en redes sociales.

El actor británico de 40 años, conocido por sus papeles en Crepúsculo, The Batman y La Odisea, protagonizará la vigésima sexta entrega de la franquicia, dirigida por Denis Villeneuve con guion de Steven Knight. La producción comenzará en 2027 y el estreno se prevé para 2028.

PUBLICIDAD

Buena parte del rechazo a Pattinson no apunta a su talento, sino a una regla que marcó la elección de los seis actores anteriores: durante 64 años, cada James Bond desde Sean Connery hasta Daniel Craig fue elegido bajo una norma de la familia Broccoli: el actor nunca podía ser más famoso que el propio 007.

Despejada la duda de quién será el nuevo James Bond. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, los seguidores sostienen que con Pattinson “la gente verá primero a Pattinson, no a Bond”. Otros comentarios en la misma línea compararon la situación con otro casting polémico reciente: “Pattinson como Bond se siente como Henry Cavill como Aegon. Es demasiado grande para el papel”.

PUBLICIDAD

La productora Barbara Broccoli vendió los derechos de la saga a Amazon MGM en 2025, lo que convierte a Pattinson en el primer Bond elegido sin la supervisión de esa familia. Variety calificó la decisión como “demasiado prolija, demasiado conveniente, incluso un poco adversa al riesgo”, mientras que The Hollywood Reporter la definió como “inteligente pero segura”.

Críticas en torno al carisma de Pattinson

Otro bloque de críticas cuestiona directamente si Pattinson encarna los atributos que el público asocia con el espía británico. En la sección de comentarios de Daily Mail, un lector escribió que el actor carece del “encanto magnético, la elegancia refinada, la confianza robusta, la sofisticación seductora y la seguridad sin esfuerzo que definen a James Bond”.

PUBLICIDAD

En X, un usuario planteó: “¿Está mal que simplemente no crea que Robert Pattinson es suficientemente varonil? Bond es duro, masculino, oscuro, letal y obviamente hermoso a la vista. Creo que RP es un poco... bueno, nada de eso. ¿Tal vez blando?”. Otro mensaje añadió que Pattinson transmite “una onda de casa de arte, hipster, etérea” que no corresponde al personaje.

Robert Pattinson en el photocall de la película 'La Odisea' en Londres, el 5 de julio de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

También podrían cuestionarse esos mensajes apelando a que la figura de James Bond puede cambiar con los años y amoldarse a los nuevos tiempos y no vincularse para siempre con el machismo y el heteropatriarcado que ha simbolizado.

PUBLICIDAD

El medio estadounidense Newsweek fue más duro aún: calificó a toda la franquicia de 25 películas como “basura” y sugirió que ni siquiera un gran actor podría salvarla. En contraste, The Guardian describió la elección de Pattinson como una “elección exquisita”, mientras que The San Francisco Chronicle la llamó “espectacularmente decepcionante”.

El peso de interpretar a Batman al mismo tiempo

Uno de los reproches más repetidos es que Pattinson ya encarna a otro personaje central de una franquicia: Bruce Wayne en The Batman. En X, un comentario sintetizó el rechazo: “Alguien interpretando a Batman y a Bond al mismo tiempo es el equivalente actoral de la fusión entre Skydance y Warner Bros. Ahora solo cinco actores consiguen trabajo”.

PUBLICIDAD

Otro usuario fue más directo: “No se puede tener al mismo actor interpretando a Batman y a James Bond a la vez”. Para varios seguidores, esa superposición de personajes resta exclusividad a la imagen de 007, un papel que históricamente sirvió para lanzar a actores poco conocidos.

Robert Pattinson como Batman. (Warner Bros)

Pattinson acumula además roles en Harry Potter, Crepúsculo, Tenet y La Odisea, un historial que, según un mensaje citado por Deseret News, lo convierte en “el actor más famoso en interpretar jamás a James Bond”, a diferencia de sus antecesores, que se volvieron célebres a partir del propio personaje.

PUBLICIDAD

La comparación con Daniel Craig y otros antecesores

El rechazo inicial no es inédito en la saga. Cuando Daniel Craig fue anunciado en 2005 como sucesor de Pierce Brosnan, también enfrentó críticas: parte del público lo consideraba poco atractivo para el papel y cuestionaba que el personaje fuera interpretado por un actor rubio. Con el tiempo, Craig protagonizó cinco películas y se consolidó como uno de los rostros más identificados con Bond.

Pattinson llega veinte años después de aquella elección, un dato que varios usuarios remarcaron en redes al señalar que el actor es incluso mayor de lo que era Craig en su debut. Para algunos seguidores, ese antecedente relativiza el rechazo actual; para otros, no alcanza a despejar las dudas sobre si Pattinson puede sostener el tono de acción y sofisticación que consolidó Craig frente a las versiones más ligeras de Roger Moore o la interpretación original de Sean Connery.

PUBLICIDAD

Entre los nombres que sonaron antes del anuncio y que parte del público hubiera preferido se mencionan a Josh O’Connor, Jack Lowden y Callum Turner. Un mensaje en X lo resumió como desperdicio: “Qué desperdicio. Podría haber sido un talento menos conocido”.