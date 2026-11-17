El cantante compositor Joan Manuel Serrat, en el Ayuntamiento de San Marcelo, en León. (Fernando Otero/Europa Press)

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Quedan menos de dos semanas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, pese a la indecisión que rodea a muchos, el cantante Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943) tiene más que decidido a dónde va a ir a parar su papeleta. El cantautor de 82 años ha reaparecido en televisión para lanzar un mensaje de cara a la cita con las urnas, en el que ha reivindicado la importancia de ejercer el derecho al voto.

Lo ha hecho este lunes, 16 de noviembre, en El Intermedio, el programa de laSexta presentado por El Gran Wyoming, en el marco de la sección En qué vas a pensar a la hora de votar. “Voy a votar por mis hijos y también por mis padres. También por las mujeres y los hombres que a lo largo de la historia han peleado, han luchado, se han dejado la piel por conseguir el derecho a voto que nos permite elegir libremente a nuestros representantes”, ha comenzado en el vídeo el intérprete de Mediterráneo.

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En el video, de apenas un minuto de duración, el cantautor ha señalado que tendrá en cuenta no solo los programas electorales, sino también las trayectorias de los candidatos y los “amigos” de estos. “Lo haré fijándome bien en quienes se postulan. Fijándome bien en cuáles son las propuestas, los proyectos que plantean, cuáles son los éxitos que han conseguido, cuáles son sus amigos, la gente con la que se juntan... Hay mucho en lo que pensar”, ha enumerado.

“Hace mucho tiempo que tengo decidido el sentido de mi voto”

Sin embargo, Serrat ha reconocido que, pese a todas estas cuestiones, su decisión está tomada desde hace tiempo. “Aunque no les voy a engañar, hace mucho tiempo que tengo decidido el sentido de mi voto”, ha confesado, sin desvelar públicamente a qué formación política apoyará el próximo 29 de noviembre.

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Lo que sí ha querido dejar claro son los valores que determinarán su elección: “Votaré a favor de un bien común, a favor de un tiempo mejor, de un tiempo donde la libertad sea más amplia y más para todos. Donde la justicia sea más justa, donde el mundo sea más empático, más solidario, más humanizado y más democrático”.

Serrat interpreta 'Esas pequeñas cosas' al recibir el Princesa de Asturias de las Artes (Fuente: Europa Press).

El artista, que se despidió de los escenarios en diciembre de 2022 después de más de cinco décadas de carrera musical, ha concluido su intervención con una invitación a la participación ciudadana: “Yo les animo a que voten, a que salgan a votar y que no dejen que nadie decida por ninguno de ustedes”, ha pedido a los espectadores. “Decidan ustedes por su futuro, pero háganlo pensando en algo que es muy importante: los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio”.

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No es la primera vez que Serrat se pronunciado sobre el 29N. La última fue el pasado 21 de octubre en León, con motivo de la rueda de prensa que acogió tras recibir el Premio Leteo 2026, donde se pronunció por el coste de vida, la vivienda y el deterioro de los servicios públicos. “El problema de la vivienda es un problema que ha colmado todos los vasos y que está manifestándose constantemente en las calles”, aseguró.