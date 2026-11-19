Acobir proyecta concretar USD 82 millones en ventas durante su feria inmobiliaria de enero de 2027. EFE/ Carlos Lemos

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Unos USD 82 millones en ventas proyecta concretar la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) durante su feria inmobiliaria de enero de 2027, en medio de cambios en las preferencias habitacionales de los consumidores.

Las viviendas de dos recámaras y dos baños concentran la mayor demanda del mercado panameño, aunque entre los compradores más jóvenes comienza a ganar terreno la adquisición de propiedades de una habitación y un baño.

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Esta tendencia refleja una transformación en el perfil de los compradores, particularmente entre quienes buscan adquirir su primera propiedad, con una distribución de espacios ajustada a sus necesidades y a su capacidad de financiamiento hipotecario.

La demanda internacional mantiene un peso importante en el mercado inmobiliario panameño, especialmente en el segmento de propiedades superiores a USD 300 mil, impulsado parcialmente por el Programa de Inversionista Calificado, según Acobir.

Expo Inmobiliaria Acobir regresará al Centro de Convenciones Atlapa del 28 al 31 de enero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catherine Reyes, presidenta del gremio inmobiliario, explicó que durante el último año se ha mantenido el interés de compradores procedentes de Estados Unidos y Colombia, mientras que también se registra la llegada de inversionistas provenientes de Brasil.

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El Programa de Inversionista Calificado permite a los extranjeros obtener la residencia permanente en Panamá mediante inversiones con fondos provenientes del exterior, que deben mantenerse durante un período mínimo de cinco años, conforme a los requisitos migratorios establecidos.

La normativa modificada en septiembre de 2026 mantiene la inversión mínima de USD 300 mil para propiedades de primera venta, mientras eleva a USD 500 mil el monto requerido para adquirir inmuebles del mercado secundario.

En cuanto al inventario inmobiliario, Reyes reconoció que durante los primeros meses de 2026 se registró poco movimiento en las ventas, aunque los incentivos gubernamentales contribuyeron a dinamizar la demanda durante los últimos meses.

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El programa Abono Pa' Ti contempla un subsidio estatal de USD 3 mil para adquirir viviendas nuevas de hasta USD 80 mil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas mencionó el programa Abono Pa’ Ti, que contempla un subsidio estatal para la adquisición de viviendas nuevas, así como la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para propiedades de hasta USD 120 mil.

El programa habitacional establece un aporte no reembolsable de USD 3 mil para compradores de viviendas nuevas con precios de hasta USD 80 mil, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Gobierno.

Acobir estima que el sector inmobiliario podría registrar un crecimiento del 5.5% entre 2027 y 2028, una proyección condicionada a la ejecución de proyectos estratégicos y a la capacidad de facilitar el acceso al financiamiento.

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Hilda Urrutia, directora de Expo Inmobiliaria Acobir 2027, informó que la feria reunirá a más de 100 expositores, con proyectos residenciales, comerciales y turísticos, además de alternativas de crédito ofrecidas por entidades bancarias y financieras.

La exposición, que regresará al Centro de Convenciones Atlapa del 28 al 31 de enero, registra hasta el momento una comercialización superior al 72% de los espacios disponibles y espera recibir más de 12 mil visitantes.

El inventario inmobiliario registró poco movimiento durante los primeros meses de 2026, según los representantes del sector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al crédito hipotecario continúa siendo uno de los principales factores que condicionan la compra de viviendas en Panamá, particularmente entre las familias que dependen de los beneficios establecidos mediante la Ley de Interés Preferencial.

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Mónica Boloboski, gerente ejecutiva de Mercado y Publicidad de Caja de Ahorros, señaló que la entidad estatal ocupa la primera posición en hipotecas preferenciales y el segundo lugar en el financiamiento hipotecario nacional.

La ejecutiva destacó que durante 2026 el banco realizó una operación de titularización de cartera hipotecaria por USD 1,500 millones, cuyo propósito es ampliar la disponibilidad de recursos para financiar nuevas adquisiciones de viviendas.

Boloboski señaló que el financiamiento habitacional tiene un efecto multiplicador sobre la economía, debido a su incidencia en la generación de empleos, la actividad de la construcción y la atracción de nuevas inversiones.

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Reyes también destacó la importancia de que los potenciales compradores revisen previamente su historial crediticio y situación financiera, considerando que la aprobación de una hipoteca depende de la capacidad de endeudamiento y del cumplimiento de los requisitos bancarios.

l Programa de Inversionista Calificado permite obtener la residencia permanente en Panamá mediante inversiones que cumplan los requisitos establecidos. Cortesía

El desafío del sector inmobiliario para 2027 será convertir las perspectivas de crecimiento en operaciones efectivas de compraventa, reducir el inventario disponible y desarrollar proyectos cuyos precios y características respondan a las nuevas necesidades del mercado.