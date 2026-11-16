La familia Blaquier defiende la propiedad legítima del cuadro de van Gogh y ofrece dialogar con los reclamantes

La obra de Van Gogh. (REUTERS/Abdul Saboor)

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Los herederos del editor alemán Samuel Fischer pidieron a Sotheby’s que retirara una pintura de Vincent van Gogh, perteneciente a la Colección Blaquier-Arrieta, de la subasta prevista en Nueva York, al sostener que la obra había sido vendida bajo coacción en 1936 por las pérdidas económicas que la persecución nazi impuso a la editorial de su familia.

Sin embargo, de la familia Blaquier-Arrieta se aseguró que “la familia es propietaria legítima de la obra Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor) desde hace más de 50 años y asume con absoluta conciencia la revisión de la procedencia de las obras de arte, reconociendo la importancia de atender las sensibilidades históricas vinculadas a la época nazi y sus víctimas”.

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La obra, pintada en 1890, tiene una estimación de USD 180 millones, la mayor entre los lotes de la temporada de subastas de arte y superior a cualquier precio alcanzado hasta ahora por un Van Gogh en remate público. La garantía financiera otorgada por Sotheby’s permitiría que la pieza supere el récord actual del artista neerlandés.

La obra será uno de los ejes de las ventas de otoño y figura en la portada del catálogo de la casa de subastas. Fue realizada en Auvers-sur-Oise, cerca de París, después de que Van Gogh pasara dos años en el sur de Francia.

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Ante este panorama, Gunnar Schnabel, abogado berlinés de los herederos radicados en Estados Unidos, exigió que Sotheby’s pruebe de manera concluyente que la venta realizada en Ámsterdam se concretó a precio de mercado y que la familia habría decidido desprenderse del cuadro aun sin la existencia del régimen nazi.

Dos auxiliares de galería posan con "Castaños en flor", de Vincent van Gogh, en una presentación a los medios previa a su subasta en Nueva York, en Sotheby's, en Hong Kong, China, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Joyce Zhou

En un correo electrónico enviado el 12 de noviembre a Marco Toracca, jefe del departamento de restitución de Sotheby’s, Schnabel advirtió: “De lo contrario, no podrá celebrarse ninguna subasta”. También afirmó que sus representados están dispuestos a encontrar “una solución justa y equitativa en el espíritu de los Principios de Washington de 1998”.

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En una comunicación con Infobae Cultura, la familia Blaquier aseguró que adquirió de buena fe la obra Châtaigniers en fleurs hace más de 50 años en una galería internacional y mantiene su “disposición a dialogar con los herederos de la familia Fischer para alcanzar una solución justa ante las inquietudes planteadas recientemente”.

Según la familia, la pintura fue exhibida públicamente en varias ocasiones y nunca permaneció oculta ni fuera del circuito artístico. También sostuvo que los herederos de Fischer “no presentaron reclamos formales ni informales durante las décadas en que la obra integró su patrimonio”.

En ese sentido, afirman que cuentan con títulos de propiedad sólidos y que no existen elementos que acrediten que la venta se haya producido bajo coacción.

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Durante el nazismo, el gobierno del Tercer Reich restringía los bienes que los judíos podían trasladar al emigrar y, según la investigación de Schnabel, la familia debió pagar el “impuesto de fuga del Reich”. Los herederos sostienen que ese contexto económico y político condicionó la decisión de vender la pintura.

Sotheby’s señaló que realizó una investigación exhaustiva sobre el historial de propiedad de la obra, aunque no precisó si el lote continuaría en la venta prevista para el miércoles por la noche. La ausencia del Van Gogh afectaría las subastas de la semana, cuyo conjunto de 12 pinturas impresionistas y posimpresionistas tiene una proyección de alrededor de USD 450 millones.

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La casa de subastas indicó que conoce las preocupaciones de los representantes de los herederos Fischer y que mantiene conversaciones sobre la historia de la pintura. “Aunque nuestra investigación hasta la fecha no ha establecido que la obra fuera vendida bajo coacción, reconocemos la importancia de tratar el asunto de manera atenta y constructiva con la familia, y estamos comprometidos a trabajar para alcanzar una resolución mutuamente satisfactoria”, afirmó.

La pintura integra la colección Blaquier-Arrieta, reunida en Buenos Aires por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier desde la década de 1960.

Además del Van Gogh, la venta incluirá trabajos de Claude Monet, Paul Gauguin y Edgar Degas. Los actuales propietarios argentinos adquirieron Castaños en flor en 1975; Nelly Arrieta de Blaquier, fallecida en 2020, era la única heredera de la fortuna azucarera Ledesma.

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El precio estimado supera ampliamente el récord vigente para una obra de Van Gogh: USD 117,2 millones, alcanzados en 2022 durante la venta de la colección de Paul Allen en Christie’s. Esa cifra equivale hoy a cerca de USD 133 millones.

Samuel Fischer, el escritor Thomas Mann, Annette Kolb, Hans Reisiger y Brigitte Fischer, en Alemania en 1915 (New York Times )

Por su parte, Samuel Fischer había comprado la pintura en una galería de París en 1909, de acuerdo con el catálogo de Sotheby’s. Fundó la editorial alemana S. Fischer Verlag, que publicó a autores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin.

Tras la muerte de Fischer, en 1934, el control de la empresa pasó a su yerno, Gottfried Bermann Fischer. Con los nazis en el poder, numerosos escritores de la editorial sufrieron prohibiciones de publicación, la firma se dividió en dos y Bermann Fischer dejó Berlín para instalarse en Viena e intentar mantener la publicación de sus autores.

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La familia depositó el Van Gogh y dos obras de Cézanne en la galería Paul Cassirer de Ámsterdam, dirigida por el marchante Walter Feilchenfeldt, en 1932 o 1933. La pintura fue prestada al Museo Boymans, hoy Museo Boijmans, de Róterdam para una exposición en 1933, y después viajó a la Kunsthalle de Berna, Suiza, para otra muestra en 1934. Feilchenfeldt vendió la obra a un coleccionista parisino en 1936. Luego pasó por varios propietarios hasta su compra por parte de la familia Blaquier.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de la editorial berlinesa y solicitó una compensación por los bienes confiscados. No reclamó, sin embargo, las pinturas vendidas en Ámsterdam.

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