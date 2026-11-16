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Italia intervino el banco digital Revolut por deficiencias en los controles: sospechan que la mafia lavó dinero

El tribunal sostiene que la entidad no informó de operaciones sospechosas de 24 clientes con causas penales, algunos con vínculos con organizaciones criminales. La medida dura un año y no afecta a los depósitos ni al funcionamiento de la entodad financiera

Logo de Revolut en una ilustración. Un tribunal de Milán puso bajo administración judicial su sucursal italiana por fallas en los controles antilavado. (REUTERS/Dado Ruvic)
Logo de Revolut en una ilustración. Un tribunal de Milán puso bajo administración judicial su sucursal italiana por fallas en los controles antilavado. (REUTERS/Dado Ruvic)
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Un tribunal de Milán puso bajo administración judicial durante un año a la sucursal italiana del banco digital Revolut, por considerar que sus controles contra el lavado de dinero eran insuficientes y habrían facilitado, por negligencia, que personas investigadas por delitos graves, algunas con vínculos con la mafia, movieran fondos de origen ilícito.

La medida, que consta en un documento fechado el 12 de noviembre y al que accedió la agencia AFP, no implica que la entidad sea sospechosa de ningún delito: Revolut no está investigada y los depósitos de sus clientes no se ven afectados.

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La decisión la tomó la sección de medidas de prevención del tribunal milanés, a pedido del fiscal Paolo Storari, según informó el diario Corriere della Sera. Se trata de una figura prevista en el Código Antimafia italiano, la “administración judicial”, un control temporal que se aplica a empresas ajenas a un delito cuando hay indicios de que su actividad, aun sin intención, facilita a personas procesadas por delitos graves como el lavado o la estafa al Estado. Su objetivo no es sancionar a la compañía, sino ayudarla a corregir los problemas y devolverla al mercado “limpia”.

Los jueces consideran que la conducta organizativa de Revolut es “censurable a título culposo”, es decir, por negligencia. La entidad sigue funcionando con normalidad y los dos administradores designados, Ilaria Ramoni y Piero Antonio Capitini, deberán revisar con la gerencia el sistema de controles internos. La próxima audiencia está fijada para el 25 de febrero.

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Qué dice el tribunal

Palacio de Justicia de Milán. Un tribunal de la ciudad puso bajo administración judicial la sucursal italiana de Revolut por fallas antilavado. (REUTERS/Claudia Greco)
Palacio de Justicia de Milán. Un tribunal de la ciudad puso bajo administración judicial la sucursal italiana de Revolut por fallas antilavado. (REUTERS/Claudia Greco)

La investigación nació de una inspección de la Guardia di Finanza, la policía económica italiana, a una empresa del grupo dedicada a las criptomonedas, que detectó graves deficiencias en la identificación de clientes. A partir de allí, la Fiscalía analizó a clientes de Milán con causas penales. Según el Corriere, encontró 24 personas con procesos por delitos importantes. Entre enero de 2023 y julio de 2024, otros bancos enviaron 112 reportes de operaciones sospechosas sobre ellas; Revolut no envió ninguno. AFP, por su parte, cita que esos 24 clientes canalizaron u ocultaron unos 41,9 millones de euros a través del banco entre 2021 y 2026. La agencia ANSA, en cambio, habla de 76,5 millones, una cifra que la Fiscalía atribuye a un “modelo de gestión estable” que habría facilitado esas operaciones.

El tribunal cita casos concretos. En uno de ellos, el 7 de noviembre de 2023, cuatro personas sujetas a un embargo preventivo lograron sacar 3,8 millones de euros antes de que se ejecutara, algo que los investigadores solo descubrieron en junio de 2025 al averiguar que eran titulares de cuentas en Revolut. En otra causa, con 22 imputados, la entidad no reportó nada sobre 16 cuentas de empresas vinculadas, frente a 107 alertas de otros bancos. Y en una reciente investigación que terminó con una veintena de arrestos por evasión fiscal y lavado de dinero, entre ellos el de un empleado de la oficina del juez de instrucción que filtró información a los delincuentes, una cuenta de Revolut movió más de 17 millones de euros de entrada y de salida sin que el banco enviara ninguna alerta, mientras que otras entidades enviaron 273. Según ANSA, algunos movimientos se vincularon con personas cercanas a la ‘ndrangheta, la mafia calabresa, aunque se trata de acusaciones en la etapa preventiva, no de condenas.

Los jueces sostienen que el modelo digital de Revolut, sin sucursales físicas y con alta automatización, no reduce sino que aumenta la obligación de contar con sistemas capaces de detectar patrones anómalos. “La reiteración y la heterogeneidad de los casos muestran la inidoneidad de las medidas adoptadas”, dice el fallo, según Corriere.

La respuesta de Revolut

Sede global de Revolut en Canary Wharf, Londres. Un tribunal de Milán puso bajo administración judicial su sucursal italiana por fallas antilavado. (REUTERS/Corey Rudy)
Sede global de Revolut en Canary Wharf, Londres. Un tribunal de Milán puso bajo administración judicial su sucursal italiana por fallas antilavado. (REUTERS/Corey Rudy)

La entidad, que tiene su licencia bancaria en Lituania y opera en Italia a través de una sucursal registrada en el Banco de Italia desde noviembre de 2024, dijo que “colaborará plenamente” con las autoridades. Aseguró que se toma “extremadamente en serio” sus obligaciones, que invierte de forma constante en reforzar sus sistemas contra el delito financiero y que sus servicios bancarios en Italia “siguen funcionando con normalidad, sin ninguna interrupción para los clientes”.

Revolut, fundada en 2015, es uno de los pioneros de los servicios financieros por teléfono móvil y afirma tener más de 80 millones de clientes en el mundo. Su rápido crecimiento generó críticas por su capacidad para cumplir con la normativa contra el fraude y el lavado. En abril de 2025, el Banco de Lituania la multó con 3,5 millones de euros, una sanción récord para ese regulador, por deficiencias en sus controles antilavado; la entidad aceptó las infracciones y presentó un plan de corrección. En Italia, la Fiscalía de Milán ya había aplicado una medida similar en 2024 a Banca Progetto.

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