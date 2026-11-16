Rigoberta Menchú, escritora y activista guatemalteca: “La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz” (Wikipedia)

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Hay frases que parecen escritas en el mármol de la filosofía política, pero que en realidad nacieron del barro, la persecución y la supervivencia. Cuando Rigoberta Menchú Tum afirmó que “la paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”, no gablaba desde el confort de una biblioteca. Estaba poniendo en palabras una verdad aprendida a fuerza de pérdidas irreparables en las montañas de Guatemala.

A simple vista, la sentencia opera como una corrección urgente al sentido común internacional. Durante siglos, los tratados diplomáticos definieron la paz por la negativa: el fin de los disparos, la retirada de los ejércitos, la firma de un armisticio. Menchú da vuelta esa lógica y plantea que el silencio de los fusiles es apenas el punto de partida, nunca la meta. ¿Hay paz si debajo de una tregua siguen intactas las estructuras que condenan a millones de personas a la miseria o al desprecio por su origen étnico?

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De este modo, no hay paz, sino una violencia latente, administrada en silencio. Al enumerar cuatro flagelos concretos —pobreza, racismo, discriminación y exclusión—, la autora baja el concepto al terreno de la justicia social cotidiana. Pero para entender el peso específico de esas palabras hay que mirar la biografía de quien las pronunció. Nacida en 1959 en la aldea de Chimel, en el departamento guatemalteco de El Quiché, Rigoberta Menchú creció en el seno de una familia campesina del pueblo maya k’iche’.

Desde niña conoció el trabajo extenuante en las fincas de café y algodón, el analfabetismo impuesto y la marginalidad sistemática que sufrían las comunidades originarias en su país. Pero fue durante el crudo conflicto armado interno de Guatemala cuando su historia personal quedó sellada a fuego: entre fines de los años setenta y principios de los ochenta, el aparato represivo estatal torturó y asesinó a su hermano Patrocinio, a su madre Juana Tum y a su padre Vicente Menchú, quien murió en la masacre de la Embajada de España en Ciudad de Guatemala en 1980.

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"Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia": entrevistas de la activista con Elizabeth Burgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obligada a exiliarse en México para salvar su vida, Menchú transformó el duelo en denuncia internacional. Fue precisamente en ese contexto de exilio y urgencia política, en 1982 en París, donde mantuvo una serie de extensas entrevistas con la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. De aquellas jornadas de grabación nació Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, publicado en 1983. Si bien la frase sobre la paz y la exclusión se consolidó años más, las bases están en ese libro.

Es la raíz de las ideas que expresó en sus discursos internacionales, especialmente tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 1992 y en sus intervenciones como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, y que luegó estendió edn obras posteriores como Rigoberta: la nieta de los mayas y Hacia una cultura de la paz. Pero con Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia ganó el Premio Casa de las Américas en la categoría de testimonio y fue traducido a más de una docena de idiomas.

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Por primera vez, la voz de una mujer indígena maya irrumpía en el centro del debate global sin intermediarios académicos que hablaran por ella, exponiendo ante los ojos del mundo el genocidio silencioso que atravesaba Centroamérica. El libro redefinió el lugar de los pueblos originarios en la memoria histórica del continente y pavimentó el camino para que, nueve años después de su publicación, Comité Noruego del Nobel la distinguiera en el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América.

En la frase está condensada su cosmovisión maya del equilibrio comunitario, su denuncia contra el racismo estructural y su convicción de que los derechos humanos son indivisibles. Que no hay paz posible en una mesa servida para pocos mientras la mayoría mira desde afuera. Su advertencia, escrita hace décadas al calor de una guerra, sigue interpelando hoy a un mundo donde las fronteras, la desigualdad económica y los discursos de odio demuestran que la paz tes una deuda pendiente.

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Rigoberta Menchú Tum (nacida el 9 de enero de 1959 en Laj Chimel, El Quiché, Guatemala) es una líder indígena del pueblo maya k’iche’, escritora, activista de derechos humanos y dirigente política que continúa plenamente activa en la vida pública internacional (EUROPA PRESS / FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ)

¿Quién es Rigoberta Menchú Tum?

Rigoberta Menchú Tum (nacida el 9 de enero de 1959 en Laj Chimel, El Quiché, Guatemala) es una líder indígena del pueblo maya k’iche’, escritora, activista de derechos humanos y dirigente política que continúa plenamente activa en la vida pública internacional. Criada en una familia campesina de escasos recursos, trabajó desde niña en las plantaciones de café y algodón antes de involucrarse en la organización comunitaria y la defensa de los derechos campesinos junto a su padre, Vicente Menchú.

Durante la sangrienta guerra civil guatemalteca, el Ejército torturó y asesinó a gran parte de su familia, lo que la obligó a exiliarse en México en 1981. Desde allí inició una incansable campaña diplomática ante organismos como la ONU para denunciar el genocidio contra los pueblos originarios, labor por la que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998, además de haber sido dos veces candidata presidencial en su país.

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Su obra más trascendente es Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983), con la que dio visibilidad mundial a la resistencia indígena latinoamericana. A ese título fundamental le siguieron libros autobiográficos y ensayos como Rigoberta: la nieta de los mayas (1998), El clamor de la tierra (1992), La niña de Chimel (2006) y El vaso de miel (2008). A través de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, continúa impulsando proyectos educativos, de memoria histórica y de cultura de paz.