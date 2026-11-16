América Latina

Buzos de la Armada Boliviana descubren estructuras rocosas sumergidas en el Lago Titicaca

El descubrimiento se produjo cerca de la Isla del Sol y presenta formaciones similares a una escalera y a un muro. Tratan de determinar si tienen origen humano

Un buzo con traje negro, máscara y tanque de oxígeno nada bajo el agua junto a grandes bloques de piedra cubiertos de vegetación
Un buzo de la Armada de Bolivia inspecciona formaciones rocosas sumergidas en el lago Titicaca durante tareas de exploración arqueológica.
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Un grupo de buzos de la Armada Boliviana identificó estructuras rocosas sumergidas en el lago Titicaca, cerca de la turística Isla del Sol, cuyas formas se asemejan a las de una escalera y a un muro, y podrían corresponder a construcciones humanas, aunque todavía no existe evidencia científica que confirme su origen.

El hallazgo fue realizado la semana pasada durante una exploración subacuática del Club de Buceo Deportivo de la Armada Boliviana, cuyos integrantes encontraron las formaciones que llamaron su atención por la aparente similitud con estructuras arquitectónicas.

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Las imágenes difundidas del descubrimiento muestran grandes bloques de piedra bajo el agua, organizados en formas que evocan posibles escalones y paredes de antiguas edificaciones.

El capitán Max Álvaro Villarroel Muñoz, comandante del Centro de Instrucción de Buceo en Altura (CIBA) de la Armada, explicó que todavía no es posible establecer si se trata de vestigios arqueológicos o de formaciones naturales.

Bloques de piedra sumergidos con superficies cubiertas de algas verdes en el fondo del agua
Una estructura de bloques rocosos cubiertos de algas yace en el lecho del lago Titicaca durante exploraciones de la Armada boliviana.

“El lago Titicaca tiene muchas formaciones rocosas, que algún estudio (debe determinar) si son algunos restos arqueológicos. Hay que valorar mucho que el lago tiene muchos misterios, muchos enigmas”, declaró Villarroel a la agencia estatal de noticias ABI.

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El descubrimiento vuelve a poner la atención sobre el patrimonio arqueológico que permanece bajo las aguas del Titicaca, uno de los principales lagos de Sudamérica y considerado el lago navegable más alto del mundo, situado a unos 3.800 metros sobre el nivel del mar, entre Bolivia y Perú.

Las investigaciones subacuáticas realizadas en el lugar desde 2012, con participación de especialistas bolivianos y de la Universidad Libre de Bruselas, permitieron identificar alrededor de 20 sitios arqueológicos sumergidos y documentar más de 20.000 objetos, según los antecedentes recogidos por la Unesco.

Las exploraciones incluyeron 220 días de trabajo y más de 1.350 inmersiones, durante las cuales se identificaron vestigios de antiguas actividades humanas, lugares de ofrendas ceremoniales y evidencias de asentamientos y prácticas de las sociedades que habitaron la cuenca del lago.

Grandes bloques de piedra cubiertos de vegetación bajo el agua con la silueta de un buzo que nada al fondo
Un buzo de la Armada de Bolivia inspecciona estructuras rocosas sumergidas en el lago Titicaca que son evaluadas por su posible origen humano.

Uno de los hallazgos relevantes se produjo en el arrecife de Khoa, próximo a la Isla del Sol. Una investigación publicada en 2019 en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences documentó la existencia de un espacio ceremonial subacuático en el que se depositaron ofrendas entre los siglos VIII y X, durante el periodo de desarrollo de la civilización Tiwanaku.

Los arqueólogos identificaron piezas de cerámica, figuras de oro, adornos de concha y piedra, además de restos de llamas jóvenes que habrían sido sacrificadas como parte de rituales religiosos.

En 2014 también fue recuperada una arqueta de piedra de origen inca, a seis metros de profundidad, que contenía una pequeña figura de llama elaborada en concha y una lámina de oro enrollada. Los objetos habían permanecido bajo el agua durante aproximadamente cinco siglos, de acuerdo con la documentación de la Unesco.

El Club de Buceo Deportivo de la Armada, creado en 2026, busca ampliar esta actividad a ciudadanos bolivianos y extranjeros, una práctica que anteriormente estaba reservada principalmente a oficiales de la institución militar.

El nuevo hallazgo abre nuevas interrogantes sobre la historia del Titicaca, cuyas profundidades todavía conservan vestigios de antiguas sociedades andinas.

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