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Crítica de ‘Colisión’, la película de atracos que triunfa en Netflix: un thriller tan original como prefabricado

Analizamos el último trabajo de Daniel Sánchez Arévalo, protagonizado por un reparto de lujo y en el que se muestran las distintas posibilidades para robar un banco

Tráiler de 'Colisión'
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Conocemos a Daniel Sánchez Arévalo principalmente por sus dramas y comedias generacionales, que nos llevan desde su mítica Azuloscurocasinegro a la reciente Rondallas, pasando por Primos o La gran familia española. Ahora, el director cambia totalmente de registro y se adentra en el thriller de atracos en Colisión, un original para Netflix con el sello de Ramón Campos (El caso Asunta).

La película comienza con el asalto a una sucursal bancaria. Nos situamos en 2013, con el malestar de la ciudadanía frente a las cajas de ahorros que les habían hecho perder sus casas por la crisis económica, el rescate de los bancos y otras malversaciones a través de las preferentes, algo que ya puso de manifiesto otro thriller como El desconocido, de Dani de la Torre.

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Así, cuatro individuos entrarán a robar ateniéndose a lo que parece un plan muy preciso: buscan unos diamantes en una de las cajas de seguridad. En su huída, chocarán con un coche y, a partir de ese momento, la acción se escindirá para contar la historia de los personajes a través de la multitud de destinos a los que daría lugar la muerte de uno de ellos en cuatro variantes posibles.

Imagen de 'Colisión', de Daniel Sánchez Arévalo (Netflix)
Imagen de 'Colisión', de Daniel Sánchez Arévalo. (Netflix)

Una premisa y muchas posibilidades

La premisa será siempre la misma, el robo, pero todo lo que suceda después estará condicionado por los supervivientes de la colisión en cada uno de los cuatro relatos trazados, de forma que, al mismo tiempo, se irán conociendo nuevos datos para ir avanzando la acción.

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La película no repite el mismo suceso desde perspectivas incompatibles, como ocurre en Rashomon, sino que plantea realidades alternativas condicionadas por lo que sucede en el accidente. El mecanismo narrativo se aproxima más a El azar, la película de Krzysztof Kieslowski estrenada en 1987, que relataba tres posibles recorridos vitales para un joven según lograse o no coger un tren.

El planteamiento también remite a La vida en un hilo, de Edgar Neville, por su interés en el peso de una decisión, una circunstancia o un accidente sobre el futuro de los personajes. La película de Sánchez Arévalo, no obstante, desarrolla esa premisa dentro de un relato de atraco, investigación y traiciones que nada tiene que ver con los ejemplos citados.

Luis Zahera en 'Colisión', de Netflix
Luis Zahera en 'Colisión', de Netflix

Los implicados, es decir, los ladrones, tendrán una doble cara, porque también pertenecen a los servicios policiales, aunque actuarán por motivos personales en la operación. Ellos son Carla (Laia Costa), Tomás (Tamar Novas), Raúl (Álvaro Cervantes) y Pedro (Karra Elejalde). Los primeros son pareja y los segundos padre e hijo, lo que complica todavía más la trama a través de los vínculos emocionales. A ellos habrá que sumarles el director de la sucursal, interpretado por Luis Zahera.

Un guion original que mantiene en vilo

Se trata sin duda de una propuesta con gancho, con un guion original que se encarga de mantener al espectador en vilo durante todo el metraje y que cuenta con un elenco de actores solventes que saben cómo aportar consistencia a una trama que se va desenroscando y ampliando, mostrando nuevas revelaciones inesperadas en cada tramo.

Colisión es una de esas películas sin duda prefabricadas, pero de lo más eficaces, que intenta además renovar un género tan repleto de clichés como es el thriller de atracos, aportándole una nueva dimensión inesperada. Y eso no es poco.

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