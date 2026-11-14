Guía completa para La Noche de los Museos 2026, con más de 350 espacios abiertos y transporte gratuito hasta la madrugada del domingo

La 22.ª edición de La Noche de los Museos reúne más de 350 espacios culturales en Buenos Aires y supera el récord anterior.

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Buenos Aires celebra este sábado la edición más grande de su historia. La 22.ª edición de La Noche de los Museos reunirá más de 350 espacios culturales con entrada libre y gratuita, superando el récord de 320 instituciones que había alcanzado la edición anterior.El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, se desarrollará entre las 19 y las 2 de la madrugada en barrios de toda la capital argentina. Museos, centros culturales, edificios históricos y espacios habitualmente cerrados al público formarán parte de un circuito que combina arte, historia y música.

Más de 350 espacios participarán de forma gratuita durante siete horas

El acceso a todas las instituciones adheridas será sin costo. La jornada ofrece siete horas continuas de actividad para recorrer colecciones, asistir a espectáculos y participar de propuestas pensadas exclusivamente para esa noche.

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La programación incluye exposiciones, visitas guiadas, talleres, intervenciones artísticas, proyecciones y experiencias inmersivas. Algunas colecciones se exhibirán únicamente durante esa velada y no estarán disponibles en el horario habitual de las instituciones.

Entre los espacios destacados figuran museos de arte clásico y contemporáneo, recintos dedicados a la historia porteña y centros vinculados con la música popular. Antes de definir un recorrido, se recomienda consultar la programación individual de cada sede, ya que algunas actividades tienen cupo limitado o requieren inscripción previa.

Los colectivos, el subte, el eBus y el sistema Ecobici funcionan de manera gratuita a partir de las 18 del sábado y hasta la madrugada del domingo

El transporte será gratuito desde las 18 con colectivos, subte, eBus y Ecobici

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó un operativo especial de movilidad para facilitar los traslados durante la noche. Los servicios disponibles son:

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Colectivos: viajes sin costo desde las 18 hasta las 3, mediante la presentación de un pase libre que se puede obtener de forma anticipada.

Subte: viajes gratuitos desde las 18 hasta el cierre del servicio.

eBus: se sumará al operativo especial de movilidad con condiciones a confirmar en la agenda oficial.

Ecobici: hasta cuatro viajes gratuitos de un máximo de 45 minutos cada uno durante toda la jornada.

Los horarios de los servicios de transporte difieren del horario de apertura de los espacios culturales, que comienza a las 19.

Cómo planificar el recorrido

La recomendación de los organizadores es elegir dos o tres espacios cercanos entre sí en lugar de intentar abarcar la mayor cantidad posible de instituciones en una sola noche. La proximidad entre sedes reduce los tiempos de traslado y permite aprovechar mejor la programación de cada lugar.

La agenda completa, con los espacios participantes, las actividades previstas y las condiciones de ingreso en cada institución, se puede consultar en el sitio oficial de La Noche de los Museos y en el portal de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, donde se actualizará la información hasta el día del evento.

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