Jean-Paul Sartre, filósofo: “Hay dos tipos de pobres, los pobres con más gente y los pobres solos; los primeros son los verdaderos, los otros son ricos sin suerte”

Jean-Paul Sartre, filósofo.

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Nacido en París en 1905, Jean-Paul Sartre se convirtió en la figura intelectual más influyente del siglo XX. Su fama trascendió los círculos académicos para transformar los cafés parisinos en centros de debate filosófico mundial y, junto a su pareja, la teórica feminista y escritora Simone de Beauvoir, protagonizó una revolución cultural sin precedentes. Llegó a rechazar el Premio Nobel de Literatura en 1964 para mantener intacta su independencia moral frente a cualquier institución oficial de la época.

Como máximo exponente del existencialismo, Sartre defendía que el ser humano está condenado a ser libre y a construir su propio destino mediante sus actos. Además, su trayectoria estuvo siempre ligada a un férreo compromiso político con la izquierda y las luchas anticoloniales. Para él, escribir nunca fue un mero pasatiempo o un acto estético, sino una herramienta de acción directa para denunciar las injusticias sociales y despertar la conciencia crítica de sus contemporáneos.

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En medio de esa constante reflexión sobre la desigualdad, Sartre dejó una sentencia tan aguda como incómoda para analizar nuestra sociedad actual: “Hay dos tipos de personas pobres: los que son pobres con más gente y los que son pobres solos. Los primeros son los verdaderos pobres; los otros son ricos sin suerte”. Con esta distinción provocadora, invitaba a mirar más allá de las cuentas bancarias para entender la verdadera naturaleza de la escasez.

El filósofo francés Jean Paul Sartre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El significado de la frase de Sartre

Para el filósofo francés, la precariedad compartida se separa del aislamiento más individualista de quienes aspiran a acumular riquezas. Los llamados ricos sin suerte sufren la carencia desde la envidia, deseando formar parte de la élite económica que los excluye (recordemos que, como él mismo decía, “el infierno son los otros”). La mirada ajena y la competencia social pueden convertirnos en “pobres solos”, encerrados en una prisión constante de apariencias.

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Frente a ese individualismo, los verdaderos pobres encuentran su fuerza en la solidaridad y el reconocimiento mutuo como clase trabajadora. Sartre sostenía que “el hombre no es nada más que lo que él hace de sí mismo”, subrayando que la conciencia colectiva permite transformar el sufrimiento en dignidad. Cuando la carencia se comparte en comunidad, deja de ser una vergüenza para convertirse en el punto de partida real del cambio y la resistencia frente al poder.

La situación actual respecto a este tema es también muy llamativa. Hoy, muchos trabajadores descartan afiliarse a sindicatos o promover alianzas con sus compañeros porque se perciben a sí mismos como futuros millonarios atravesando una mala racha temporal. Mientras tanto, quienes asumen su realidad compartida logran tejer redes vecinales de apoyo mutuo, demostrando que la verdadera riqueza reside en los vínculos humanos y no en el éxito financiero individual.

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Los filósofos Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre.

Riqueza y comunidad

La visión de Sartre sobre el dinero y la fraternidad deriva en gran medida de lo que Karl Marx, ideólogo del socialismo, planteaba en El capital. En esta inmensa obra, ya se advertía que “la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas”. De este modo, Marx también señalaba que el afán individual por poseer bienes materiales termina destruyendo la empatía necesaria para construir una comunidad fuerte y libre.

Por otra parte, Simone Weil, pensadora contemporánea de Sartre, analizó con enorme sensibilidad el impacto moral de la pobreza y el desarraigo social y dejó plasmada esta reflexión: “Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana”. Coincidiendo con el diagnóstico existencialista, Weil entendía que, sin pertenencia colectiva ni lazos solidarios, cualquier ser humano queda expuesto a una soledad devastadora, independientemente de sus aspiraciones materiales.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Así, vemos cómo las palabras de Sartre se convierten en un espejo incómodo frente al acentuado individualismo que domina nuestro tiempo. Más allá de las cifras económicas, su reflexión nos obliga a preguntarnos desde qué lugar habitamos nuestras carencias cotidianas y qué conciencia tenemos de ellas. Porque, al final, la verdadera diferencia entre la miseria y la dignidad radica en nuestra capacidad para mirar al de al lado como un igual y no como un rival.