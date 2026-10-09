Qué libros de Anne Carson, la nueva Nobel de Literatura, se pueden leer en español

Anne Carson, flamante nueva Nobel de Literatura, junto a una selección de portadas de sus libros publicados en español (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La reciente distinción de la Academia Sueca a Anne Carson con el Premio Nobel de Literatura 2026 no tomó por sorpresa a sus lectores más fieles, pero sí encendió las alarmas de un mercado editorial que, desde hace dos décadas, intenta seguirle el ritmo. Poeta, ensayista, traductora y helenista, la canadiense construyó una obra monumental demoliendo las fronteras entre los géneros literarios, uniendo la rigurosidad de la filología clásica con el desgarro de las pasiones modernas.

Para el lector en español, la puerta de entrada a su universo tiene una cartografía propia, marcada por grandes conglomerados editoriales, pero también por el ojo clínico de sellos independientes que supieron ver su genialidad mucho antes de la consagración absoluta en Estocolmo.

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Cuatro portadas de obras escritas por Anne Carson y publicadas por la editorial Vaso Roto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Anne Carson en el mundo hispanohablante comenzó formalmente en el año 2002. Apenas un año después de su publicación original, la editorial Lumen tradujo La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos, con el trabajo de Ana María Beccaria. Aquel libro-objeto —que define al amor como una herida y al matrimonio como un combate de atracción fatal— fue un shock para la época.

Nadie escribía así: una novela en verso que utilizaba la cadencia del tango rioplatense para desarmar la infidelidad y el dolor de una separación. Fue el primer gran hito y la confirmación de que la poética de Carson era perfectamente maleable al castellano.

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"La belleza del marido", de Anne Carson y traducida por Andreu Jaume para la editorial Lumen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los capítulos más fascinantes del recorrido editorial de Carson en nuestra región ocurrió con su primera gran obra de 1986, Eros, el dulce-amargo. Durante casi tres décadas, este ensayo fundamental sobre la naturaleza del deseo erótico, basado en los fragmentos de Safo, permaneció inédito en español. La posta la tomó una editorial independiente argentina, Fiordo, que en 2015 realizó una jugada de culto: editó el libro en una aplaudida traducción de Mirta Rosenberg y Silvina López Medin.

Aquel volumen lila de Fiordo se convirtió en un fetiche para los lectores de América Latina. Sin embargo, el destino de los textos cambia cuando llega el reconocimiento institucional. Tras ganar el Premio Princesa de Asturias en 2020, el gigante Lumen adquirió los derechos globales de la obra de Carson, encargó una nueva traducción a Inmaculada C. Pérez Parra y reeditó el título como Eros dulce y amargo, absorbiendo el mercado y dejando la edición argentina como un incunable de librerías de usados.

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La vieja edición de "Eros, el dulce-amargo", del sello Fiordo, año 2015, con traducción de Mirta Rosenberg y Silvina López Medin

Hoy en día, la obra de Anne Carson se puede recorrer en español a través de un catálogo diverso y exquisito, sostenido principalmente por Lumen, la editorial mexicana Vaso Roto y la española Pre-Textos. En Autobiografía de Rojo (editado por Pre-Textos), Carson reinventa el mito del monstruo Gerión convirtiéndolo en un adolescente gay y fotógrafo en los años 90.

Es, quizás, su obra maestra de ficción narrativa. Años más tarde, publicó su continuación, Red Doc (editada en la región por Bajo la luna), donde retoma a los personajes en una madurez rota y con un estilo aún más experimental.

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Cuatro portadas de libros de la autora Anne Carson publicados por el sello Vaso Roto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de la editorial Vaso Roto, los lectores pueden acceder a Nox, un libro-réplica en formato acordeón que la autora armó tras la muerte de su hermano. Es un diario de duelo visual que mezcla fotos, cartas, fragmentos de Catulo y anotaciones personales.

La misma editorial trajo al español Tipos de agua (un diario poético sobre el Camino de Santiago), la bellísima traducción de los poemas de Safo bajo el título Si no, el invierno, y su obra más reciente, Norma enrevesada (traducción de Wrong Norma), un artefacto híbrido repleto de apuntes, dibujos y reflexiones que demuestran que la flamante Nobel sigue jugando bajo sus propias reglas.

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"Autobiografía de Rojo" de Anne Carson, del sello Pre-Textos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nobel de Literatura a Anne Carson no hace más que ratificar lo que sus lectores ya sabían: que la literatura no es un compartimento estanco, sino un diálogo infinito, libre y descarnado entre el pasado y el presente. Las librerías en español, afortunadamente, ya están listas para la celebración. Pero aún falta material para traducirse.

De los veinte libros de obra propia en inglés (entre poesía, ensayos híbridos y novelas en verso) y siete libros estrictamente de traducciones del griego antiguo al inglés (como tragedias de Eurípides, Sófocles y los fragmentos de Safo), trece están en español. El resto espera. Pero a partir de esta distinción internacional, la máxima de las letras contemporáneas, seguramente llegue el resto.

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