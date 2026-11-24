Herman Cornejo asumirá como director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón en agosto de 2027 (Jody Rogac/The New York Times)

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Después de décadas en el escenario del American Ballet Theater (ABT), Herman Cornejo admitió que la invitación del Teatro Colón lo tomó por sorpresa, aunque la disposición interior ya estaba. “Quería cruzar al otro lado y dirigir”, declaró el bailarín al New York Times, donde también confesó que la idea “me atrae mucho”. Ahora, con el cargo de director artístico confirmado, esa atracción se traduce en un proyecto artístico concreto que el propio Cornejo describió con precisión en una nota firmada por la crítica de danza Marina Harss.

El primer objetivo que Cornejo se fijó es ambicioso pero deliberado. “Quiero demostrar que la compañía del Teatro Colón es una de las mejores del mundo, al nivel del teatro mismo, que es indiscutiblemente uno de los mejores del mundo”, afirmó en declaraciones al periódico neoyorquino. Para ello, dijo que apoyará las fortalezas que ya tiene el elenco, en particular su capacidad para transmitir drama en las obras narrativas. “Es una compañía muy teatral”, subrayó. Su plan combina la preservación del repertorio clásico con una apertura hacia nuevas voces. “Mi visión es crear obras que nazcan en el Teatro Colón, que muestren la identidad argentina y el potencial de los bailarines”, declaró. Y fue más específico: “Quiero abrir la puerta a los coreógrafos argentinos para que vengan a crear allí”.

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El camino hacia la dirección no fue una decisión repentina. Desde hace un año y medio, Cornejo viene trabajando como coach de bailarines principales y solistas en el ABT, con foco en el repertorio clásico, área en la que es considerado una referencia. Varios de los bailarines con los que trabajó fueron promovidos recientemente. “Me emocionó mucho”, dijo al respecto, “y me demostró que realmente disfruto estar del otro lado”. Esa experiencia se suma a otras iniciativas: en enero obtuvo un certificado en liderazgo artístico de la Universidad de Nueva York (NYU), y en 2022 su propia organización sin fines de lucro estrenó Ánima Animal, obra de su autoría inspirada en Vaslav Nijinsky, que en 2025 llegó al Joyce Theater de Nueva York.

Cornejo alternará actividades entre Nueva York y Buenos Aires desde enero para despedirse de sus papeles clásicos ante el público argentino.

Una nueva relación con los bailarines del Colón

Uno de los puntos más definidos del discurso de Cornejo tiene que ver con el vínculo que pretende construir con el elenco. El Colón tiene una historia de fricciones entre la gestión y los bailarines, y Julio Bocca —su antecesor y mentor— enfrentó resistencias durante su mandato, pese a haber impulsado reformas significativas en ensayos, cantidad de funciones y producción de estrenos. Cornejo trazó una diferencia clara con ese perfil. “Quiero que sientan que soy uno de ellos”, afirmó, “y que no vengo a mandarlos, sino a darles algo”.

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Asumir la dirección no implica colgar los zapatos de punta. A partir de enero, Cornejo planea alternar entre Nueva York y Buenos Aires, donde seguirá bailando. “Quiero despedirme de todos estos roles que me dieron tanto durante mi vida en la danza”, declaró, “y quiero que sea en Argentina, con el público que me vio crecer”. Su último papel en el ABT será el Príncipe Sigfrido en El lago de los cisnes, el 22 de julio de 2027. A partir de agosto, tomará formalmente las riendas del Ballet Estable, la compañía que formó a Julio Bocca, a Paloma Herrera y al propio Cornejo antes de que los tres se consagraran en el exterior.