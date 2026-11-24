Ushuaia será sede los días 11 y 12 de diciembre de Tangos desde el Fin del Mundo, el festival de tango más austral del planeta

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Ushuaia será sede, los días 11 y 12 de diciembre, de Tangos desde el Fin del Mundo, el festival de tango más austral del planeta. La fecha de apertura coincide con el Día Nacional del Tango y convocará a artistas de la Patagonia y de Buenos Aires en un encuentro que busca poner en diálogo la identidad fueguina con la diversidad del género musical.

El proyecto nació como un concierto individual de la cantautora fueguina Mica Sancho, una propuesta que invitaba a pensar el tango desde la Patagonia y que recibió la Declaración de Interés Cultural por parte del Concejo Deliberante y la Municipalidad de Ushuaia. De esa experiencia surgió la idea de ampliar la iniciativa hacia un encuentro colectivo que reúne múltiples voces y estéticas del tango contemporáneo. Sancho impulsa y coordina el proyecto junto a Lucía Barbaglia, su manager y coproductora del Festival.

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Una grilla que combina tradición y escena patagónica

La programación musical reúne a artistas de distintas generaciones y procedencias. Entre los nombres confirmados figuran Hernán Cucuza Castiello, Ignacio Varchausky, Gisela Magri y el colectivo Tandas Nuevas, además de la propia Mica Sancho. A ellos se suman sus coterráneos patagónicos Daniel Piñero, Matías Luna Chima, Yamina Leiva, César Rodríguez, Bárbara Sánchez y Cristian Ledesma, junto con Austral Tango, la Compañía de Tango Estudio Ballet Ushuaia y Alejandro Abt.

El festival propone vivir el tango desde distintos lenguajes y disciplinas artísticas. La programación combina conciertos, danza, charlas de formación y milongas, con el objetivo de acercar el género a la comunidad y fortalecer los vínculos entre artistas y territorio. Entre las actividades previstas se incluye una noche de conciertos en la Sala Niní Marshall, con artistas de Buenos Aires, Ushuaia, la Patagonia argentina y la Patagonia chilena.

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La cantautora fueguina Mica Sancho (foto) y la productora Lucía Barbaglia coordinan el festival tras el desarrollo de un proyecto declarado de Interés Cultural

Por qué el 11 de diciembre es una fecha simbólica

La elección de la fecha no es casual. El 11 de diciembre es el Día Nacional del Tango en la Argentina, jornada que conmemora el nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, dos figuras centrales en la historia del género. Realizar el festival en la ciudad más austral del planeta ese día busca reafirmar la vigencia del tango como una expresión cultural que se proyecta hacia nuevos territorios y generaciones, más allá de su origen porteño.

Los organizadores sostienen que llevar el festival a Ushuaia contribuye a descentralizar las producciones culturales vinculadas al tango y a promover una mirada federal del género. “Tango desde el Fin del Mundo busca fortalecer la difusión y preservación de este patrimonio cultural, promoviendo una mirada contemporánea del género desde la Patagonia austral”, señalan desde la organización.

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La programación cuenta con la participación de figuras como Hernán Cucuza Castiello (foto), Ignacio Varchausky, Gisela Magri y agrupaciones locales

Actividades gratuitas y conciertos al aire libre

Más allá de la grilla central de conciertos, el festival incluye una serie de propuestas gratuitas abiertas al público. Habrá charlas de formación, una clase de danza tango y un espacio llamado “recalada de tango”, una peña de cantores abierta a participantes de todos los niveles que podrán animarse a compartir un tango acompañados por guitarras y por el coro de quienes estén presentes.

La cita cerrará con una gran milonga dedicada a bailarines de todas las edades y niveles. Además, durante los días 11, 12 y 13 de diciembre se realizarán micro-conciertos al aire libre en distintos paisajes naturales y emblemáticos de la ciudad, pensados para que la música dialogue con el entorno fueguino y para generar registros audiovisuales de la propuesta.

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La iniciativa busca descentralizar las producciones del género tanguero y consolidar una perspectiva federal desde el sur del país

Información de interés

Festival: Tangos desde el Fin del Mundo

Fechas: 11 y 12 de diciembre (con micro-conciertos al aire libre que se extienden hasta el 13 de diciembre)

Lugar: Ushuaia, Tierra del Fuego

Sede principal de conciertos: Sala Niní Marshall (Av. Malvinas Argentinas s/n, Ushuaia, Tierra del Fuego)

Fuente y fotos: gentileza prensa Tangos desde el Fin del Mundo.