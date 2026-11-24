El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se realiza en Paraná hasta el domingo 29 de noviembre, con una programación de 70 películas

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Desde este martes y hasta el 29 de noviembre, Paraná es la sede de la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial. Durante seis días, el encuentro ofrecerá 70 películas, dos competencias, estrenos internacionales, retrospectivas y actividades para la industria audiovisual en una decena de espacios: el Centro Provincial de Convenciones, el Centro Cultural La Vieja Usina, Cinemateca Entre Ríos, la Sala Noble del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, el Domo MiradorTEC Inmersivo, Mirador TEC, Vaporeso, Cine Círculo y Cinemas Las Tipas, además de proyecciones al aire libre que extenderán el festival más allá de las salas. La película de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, tendrá su estreno nacional en la apertura. Florencia Curi y Betania Cappato, directoras artísticas del encuentro, destacan el valor de construir una programación con identidad regional que genere nuevas oportunidades para el cine del Litoral.

Durante seis días, la ciudad de Paraná se convertirá en un punto de encuentro para películas, realizadores, productores y espectadores. Algunas de esas películas llegan con reconocimientos de festivales internacionales; otras fueron realizadas a pocos kilómetros, con equipos pequeños y condiciones de producción muy diferentes. Todas compartirán un mismo espacio. Este martes 24 de noviembre comienza la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), una cita que busca ampliar el mapa cinematográfico argentino y fortalecer la circulación de las producciones regionales.

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La apertura tendrá un atractivo especial: el estreno nacional de Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. La función se realizará después de la gala inaugural, prevista para las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Ambientada en Chivilcoy, la película reconstruye los vínculos entre cuatro amigos a partir de la llegada de un expolicía y su esposa, en una historia atravesada por la amistad, la traición, la culpa y las heridas de la historia argentina.

Con entrada libre y gratuita en todas sus actividades, el festival se extenderá hasta el domingo 29 y presentará 70 películas distribuidas en ocho secciones. La propuesta incluye 16 títulos en competencia, estrenos internacionales, cine latinoamericano, producciones entrerrianas, funciones especiales y actividades que buscan acercar el audiovisual a públicos de distintas edades.

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Una selección entre lo regional y lo internacional

El FICER propone una selección que combina nombres reconocidos con películas que difícilmente encuentren espacio en la cartelera comercial de la provincia de Entre Ríos. En el Panorama Internacional sobresalen Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel, y Lejos de los árboles, de Meritxell Colell Aparicio, dos realizadoras cuyas películas fueron reconocidas en importantes festivales internacionales. También integran esta sección producciones de Brasil, Francia y México.

El documental de Mariano Llinás 'Una biografía de Jorge Luis Borges' integra la programación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

La sección Fronteras Abiertas reunirá cine argentino y latinoamericano, con títulos como La libertad doble, de Lisandro Alonso; Pedro en el país, de María Alché y Benjamín Naishtat; y Biografía de Jorge Luis Borges, de Mariano Llinás. Para quienes buscan otras experiencias narrativas, la novedad será Vórtice, dedicada al cine fantástico y de terror, con películas como Familia teme enfrentar una nueva noche de terror, de Cristián Ponce, y The Lost Boys, de Joel Schumacher.

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La Competencia Oficial Argentina reunirá ocho largometrajes, entre ellos Gente de la ruta, de Lucas Koziarski; Machado, de Julián Tagle; Hospital Británico, de Gustavo Fontán y Gloria Peirano; A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, y Los días libres, de Lucila Mariani. La competencia de cortometrajes entrerrianos completará el espacio destinado a las producciones de la provincia.

Homenajes, restauraciones y clausura con orquesta en vivo

Habrá también un recorrido por la memoria cinematográfica. Cinemateca Presenta dedicará un homenaje a Adolfo Aristarain con La ley de la frontera, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), además de recuperar una copia restaurada de Los de la mesa 10, de Simón Feldman. Otro de los acontecimientos será la proyección de Tiempos modernos, de Charles Chaplin, acompañada en vivo por la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik. La clausura, el domingo 29, estará a cargo de El hombre más solitario de la ciudad, de Tizza Covi y Rainer Frimmel.

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La dimensión internacional del festival convive con una identidad territorial que atraviesa su programación. Para Florencia Curi, directora artística junto a Betania Cappato, el FICER no debe limitarse a exhibir películas: también tiene que contribuir a que las producciones de Entre Ríos y la región encuentren oportunidades para desarrollarse, circular y llegar al público. “El FICER ocupa un lugar importante, no solo como espacio de exhibición y encuentro, sino también de fortalecimiento de la producción audiovisual de la provincia y la región”, sostiene Curi. Esa perspectiva se expresa especialmente en Orillas, una sección que pone en diálogo películas entrerrianas y del Litoral, y en la competencia de cortometrajes destinada exclusivamente a realizadores de la provincia. La intención es que las producciones locales no queden confinadas a un espacio periférico, sino que puedan compartir pantalla con largometrajes nacionales e internacionales.

Fotograma de 'El hombre más solitario de la ciudad', la película dirigida por Rainer Frimmel que cerrará la edición 2026 de FICER

Betania Cappato destaca esa convivencia entre distintas escalas de producción. “Un corto realizado por un joven cineasta de la provincia puede compartir pantalla con una película de un director consagrado o con una producción premiada en alguno de los festivales más importantes del mundo”, explica. Para la directora, ese cruce es valioso tanto por la visibilidad que ofrece como por los diálogos que pueden surgir entre películas realizadas en condiciones muy diferentes. Cappato también reconoce una identidad particular en el cine entrerriano: la relación con el paisaje, la historia y la cultura del Litoral. “El río, las islas, el calor y los ritmos propios de la región crean una atmósfera muy particular y, en muchos casos, determinan también una forma y un tiempo de la narración”, señala.

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La octava edición tendrá uno de sus espacios centrales en el FICER Forum, el Foro de Coproducción Regional, que se desarrollará del 24 al 26 de noviembre. Participarán 14 proyectos seleccionados, que accederán a instancias de formación, intercambio y vinculación con productores y referentes de la industria. A ellos se suman ocho proyectos acreditados fuera de competencia, que participarán de reuniones profesionales con representantes del sector para explorar posibilidades de producción, financiamiento y circulación. Para Curi, estos espacios son fundamentales porque muchas veces una película comienza a concretarse a partir de un encuentro. “Para que una película empiece a tomar forma, primero tiene que existir ese encuentro, alguien con quien compartir una idea, un equipo que se empieza a armar, una posibilidad de colaboración”, afirma.

La agenda se completará con mesas de debate, masterclasses, encuentros con directores y protagonistas, música en vivo, activaciones artísticas y talleres para infancias y jóvenes. También tendrá lugar la segunda edición de Entramar Miradas, el encuentro de mujeres y disidencias del sector audiovisual entrerriano, una iniciativa que busca generar espacios de escucha, intercambio y construcción colectiva. En relación con este último eje, Curi considera que el desafío no consiste solamente en lograr que haya más mujeres haciendo cine, sino en garantizar que puedan sostener sus proyectos, ocupar distintos lugares dentro de la actividad y tener una participación real en las decisiones. Una reflexión que dialoga con la presencia de dos mujeres al frente de la dirección artística del festival.

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