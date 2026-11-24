El grupo de música electrónica Hot Chip, parte relevante de la cultura baiable de este siglo, se presenta este martes por la noche en C Art Media

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Hot Chip, el quinteto británico que ayudó a definir el pop electrónico (indie dance sería otra acepción posible) se presenta este martes en C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita. Se trata de la sexta visita de la banda a la Argentina, un país con el que construyeron un vínculo particular desde su primera gira hasta la última, en 2022, cuando llegaron para presentar el álbum Freakout/Release. El grupo, formado por Alexis Taylor, Joe Goddard, Al Doyle, Owen Clarke y Felix Martin, repasará en vivo un repertorio que atraviesa más de veinte años de trayectoria, con temas como “Over and Over”, “Ready for the Floor”, “I Feel Better” y “Huarache Lights”. El show llega en un año de movimiento para la banda, que reeditó tres discos centrales de su catálogo, The Warning, Made in the Dark y One Life Stand, mientras trabaja en su próximo álbum de estudio.

Felix Martin, productor, multiinstrumentalista y DJ, línea fundadora del grupo, habló con Infobae Cultura sobre la relación de la banda con el país y con sus shows anteriores en Buenos Aires. “Recuerdo muy buenos momentos con amigos y un público increíble”, dijo el músico. “Recuerdo a la gente bailando y cantando, y muy buen ambiente”, agregó, y mencionó también la comida, el vino y la arquitectura de la ciudad como parte de sus recuerdos del país.

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La presentación de este martes llega mientras Hot Chip termina de preparar A Long Way from Kansas, su noveno álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el 7 de enero de 2027 a través del sello Domino. Martin describió el trabajo como un disco de carácter orgánico y poco pulido: “Es un disco de sonido cercano y espontáneo, nacido en buena medida de la creación compartida dentro del estudio. Buscamos preservar esa naturalidad, sin someter cada detalle a un acabado excesivo. Conserva ciertas imperfecciones que forman parte de su identidad, y estoy satisfecho con el resultado: me parece un buen álbum.”

20 años de Hot Chip

Veinte años después de los primeros pasos de Hot Chip, Felix Martin recuerda la ingenuidad de aquellos comienzos con una mezcla de humor y nostalgia. “Cuando miro fotos de cuando arrancamos, parecemos chicos que acaban de salir de la escuela. Que era más o menos lo que éramos”, dice entre risas. El músico describe esa etapa inicial como un período de excitación total, donde todo era nuevo y nadie sabía del todo cómo funcionaba la industria. “Al principio no sabés cómo funciona nada, es absolutamente todo nuevo. Desde entonces evolucionamos y tuvimos períodos frenéticos en la vida de la banda, pero ahora intentamos ser más relajados y tomar un enfoque diferente respecto a las giras.”

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En más de dos décadas, Hot Chip ha patentado un sonido distintivo que combina electrónica, pop, house, funk y synthpop en canciones que se han convertido en himnos de discoteca

Fue precisamente en ese contexto de aprendizaje a las corridas donde surgieron algunas de las canciones más definitorias del grupo. Martin vivía con Joe Goddard cuando comenzaron a tomar forma los temas de The Warning, el álbum que consolidó el sonido de Hot Chip. “El momento en que esas canciones empezaron a armarse, simplemente sabías que eran únicas y distintas”, recuerda. “Tenían su propio sonido, era algo raro y lo-fi, pero no era intencional. Hacíamos lo mejor que podíamos para que sonara bien, solo que no teníamos las herramientas ni las técnicas para pulirlo más. No tuvimos producción externa ni tiempo en un estudio de verdad; todo fue en el dormitorio.” Esa condición de obra sin terminar, lejos de ser un defecto, resultó determinante para la identidad sonora que llevarían adelante durante dos décadas.

La cultura de los clubes nocturnos y el rol del DJ han sido pilares igual de fundamentales en la trayectoria de la banda. Martin asegura que algún miembro de Hot Chip estuvo poniendo discos prácticamente cada fin de semana durante los últimos veinte años. “La pista de baile tuvo un impacto enorme en todo lo que hacemos. La mayoría de nosotros empezamos a ser DJs cuando éramos adolescentes, en los noventa; siempre fue una parte enorme de lo que somos.” Ese vínculo con la electrónica y el hardware se extendió también a los estudios: él y Al Doyle compartieron durante años un espacio de trabajo en Londres que, tras un robo, derivó en un estudio analógico de alta gama con una consola de 48 canales. Hoy, desde su casa en Nueva York, Martin trabaja en un estudio doméstico más austero. “Me apoyo mucho más en plugins y software porque no tengo espacio para hardware. Hay gente que se obsesiona con tener la cadena de señal correcta, pero no es así como trabajo yo; para mí lo importante es que el resultado final sea emocionante.”

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Frente a la irrupción de la inteligencia artificial en la industria musical, Martin mantiene una postura escéptica aunque matizada. Reconoce cierto interés en las manipulaciones vocales que Caribou empleó en su álbum Honey, pero descarta incorporar la tecnología a su propio proceso creativo. “La IA es algo de lo que soy consciente, mordiendo los bordes de lo que hacemos”, admite, “pero no me interesa como creativo. Me resulta estimulante simplemente tocar la guitarra y construir canciones desde ahí.” El argumento central de su resistencia es el valor del error: “Mucha de nuestra música surgió de jugar, cometer errores y hacer las cosas mal. Si la IA elimina eso para alcanzar la perfección, se pierde algo en el proceso. Si le entregás eso a una máquina, te estás robando a vos mismo.”