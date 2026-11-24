El Children's Booker Prize 2027 anunció su primera lista corta de ocho obras con una dotación económica de 50.000 libras. (Yeshen Venema for Booker Prize Foundation)

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El Children’s Booker Prize 2027, el primer galardón de la Fundación Booker dedicado a la ficción infantil, anunció este martes su lista corta de ocho títulos —bautizada como la “Gran Ocho”— entre los que figuran obras de autores como el australiano Shaun Tan, el irlandés Eoin Colfer y la británica Liz Hyder. El ganador recibirá £50.000, la misma cifra que el Booker Prize para adultos.

De acuerdo con el comunicado de prensa compartido por la fundación y recogido por The Guardian, la selección fue realizada por un jurado de adultos presidido por el escritor y ex Waterstones Children’s Laureate 2024-2026 Frank Cottrell-Boyce, junto a la actriz y comediante Lolly Adefope —conocida por Ghosts y Horrible Histories— y la librera Sanchita Basu De Sarkar, propietaria de la Children’s Bookshop de Muswell Hill. Los tres evaluaron 89 títulos postulados antes de fijar la lista definitiva.

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Los libros resaltan temas de guerra, duelo y pertenencia

Los ocho libros abarcan una variedad de formatos y géneros: cinco novelas, dos novelas gráficas y una colección ilustrada de cuentos. Entre los títulos seleccionados se encuentra Hometown, del artista, escritor y cineasta Shaun Tan, en el que una niña criada en un planeta alienígena descubre que su verdadero hogar está en otro lugar.

El jurado de adultos evaluó 89 títulos antes de definir los ocho finalistas del certamen literario. (Yeshen Venema for Booker Prize Foundation)

También integra la lista War, del irlandés Eoin Colfer y el británico Andrew Donkin, con ilustraciones del italiano Giovanni Rigano: una novela gráfica sobre una adolescente que permanece en su ciudad mientras su familia huye tras el estallido de un conflicto armado. Se trata del tercer libro de una serie nominada a la Carnegie Medal.

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The Night I Borrowed Time, del debutante Iqbal Hussain —autor de origen británico-paquistaní—, narra las aventuras de tiempo de un niño que intenta cambiar el destino de su familia. The Teller of Tall Tales, de Liz Hyder con ilustraciones de Tom de Freston, lleva a una adolescente al interior de los cuentos de hadas.

Mikey Please, director de animación ganador del premio BAFTA y nominado al Óscar, compite con The Rambler’s Curse, primer libro de una nueva trilogía ambientada en el mundo de su exitosa obra anterior. Cierra la selección Séamus Almost Famous, de la irlandesa Jessica Scott-Whyte con ilustraciones de Becka Moor, sobre un niño empeñado en ganar notoriedad en una familia de figuras célebres.

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La selección de obras finalistas incluye novelas, novelas gráficas y colecciones de cuentos de autores como Shaun Tan y Eoin Colfer. (Yeshen Venema for Booker Prize Foundation)

Cuatro jueces infantiles se suman al panel para elegir al ganador

Completan la lista The Worst Thing That Could Possibly Happen, del prolífico autor Guy Bass con ilustraciones de David Roberts —su primera colaboración conjunta—, una colección de relatos escalofriantes; y Tadpole Summer, de Catherine Bruton, sobre una niña que busca refugio en la naturaleza mientras su hermano enfrenta una enfermedad grave.

A partir de ahora, cuatro jueces infantiles elegidos entre más de 4.000 postulantes se integrarán al panel: Ibrahim, de 12 años, de Hampshire; Lainey, de 12, de las Tierras Altas de Escocia; Luna, de 8, de Kent; y Myla, de 11, de Northamptonshire.

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“Tenían que ser entusiastas de los libros y de expresar su opinión. No puedo esperar a escuchar qué piensan”, afirmó Cottrell-Boyce en declaraciones recogidas por The Guardian.

Cuatro niños seleccionados entre más de 4.000 aspirantes integrarán el panel que elegirá la obra ganadora. (Yeshen Venema for Booker Prize Foundation)

El premio busca revertir la caída en los índices de lectura infantil

El Children’s Booker Prize nació en 2025 en un contexto de preocupación: el disfrute de la lectura entre los niños había llegado a su punto más bajo en 20 años. Cottrell-Boyce defendió la paridad económica con el Booker Prize para adultos: “¿Por qué no debería un gran libro infantil tener el mismo estatus que un gran libro para adultos?”, según recogió The Guardian.

Para ampliar el alcance del reconocimiento, al menos 30.000 ejemplares de los libros preseleccionados se distribuirán entre niños de 8 a 12 años a través de escuelas, bibliotecas, hospitales, clubes juveniles y bancos de alimentos de todo el Reino Unido, en colaboración con el National Literacy Trust y la Reading Agency. Desde enero, una serie de cortometrajes mostrará a figuras como Adeel Akhtar, Dina Asher-Smith, Dafne Keen y Aidan Turner leyendo fragmentos de los libros seleccionados.

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Gaby Wood, directora ejecutiva de la Fundación Booker, calificó la lista como “energizante y variada, una que respeta la diversidad de gustos de los niños”. El ganador será anunciado el 2 de febrero de 2027 en una ceremonia en el Young V&A de Londres.