¿El libro del año?: furor en las librerías por el nuevo “Borges de Bioy”, a pesar de su precio

El "Borges de Bioy" en la la vidriera de la Librería Céspedes, en el barrio porteño de Colegiales

Guardar

Cuando llegó el camión con la primera tanda, los libros ya estaban vendidos. No todos, algunos. Los lectores llevaban años esperando la reedición del “Borges de Bioy”, como se conoce al diario de Adolfo Bioy Casares sobre Jorge Luis Borges. Ni bien salió la noticia de que este libro volvía al mercado en una edición ampliada, los libreros empezaron a tomar reservas. Cecilia Fanti, de Céspedes Libros, decidió abastecerse con más de lo habitual: “No querés quedarte sin el libro que sabés que vas a vender”.

“Recibimos unos cuantos, principalmente porque compramos ejemplares”, dice del otro lado del teléfono. El modelo del mercado del libro es el de consignación: las editoriales dejan ejemplares y luego pasan a cobrar los que se vendieron. Si un librero quiere tener más, tiene que comprarlos “en firme”. “Hicimos una pequeña inversión, que en momentos como estos es particularmente difícil porque no hay resto, pero queríamos tener un stock de algo tan esperado por un nicho”, asegura la librera.

PUBLICIDAD

“Nuestros clientes lo estaba esperando. Muchos nos pidieron que les avisáramos y vinieron corriendo a buscarlo, algunos valiéndose de las tres cuotas sin interés del banco, otros de un puchito que tenían separado, cada cual según las posibilidades de su economía”, comenta sobre un libro que sale 190 mil pesos y llega en una época complicada. El regreso de esta “figurita difícil” tiene varios plus: dos tomos, tapa dura con sobrecubierta, cuatrocientas páginas más, un índice analítico y un nuevo prólogo.

El regreso de esta “figurita difícil” tiene varios plus: dos tomos, tapa dura con sobrecubierta, cuatrocientas páginas más, un índice analítico y un nuevo prólogo.

“Todo este pequeño sacudón tiene que ver, sobre todo, con la historia del libro”, dice Pablo Braun, dueño de Eterna Cadencia, desde Palermo, a días de terminar FILBA. Hace veinte años, el Borges llegaba con el componente ácido del “chisme”. De pronto, las paredes de la solemnidad del prócer se derrumbaban y quedaba expuesto, desde la ficción de Bioy Casares, un hombre profundamente irónico y avasalladoramente humano. “Hay algo de morbo ahí: el interés en saber las habladurías de Borges y de Bioy”.

PUBLICIDAD

Fue en el año 2006 que apareció este “libro díscolo”, editado por Daniel Martino. En principio, es un diario donde leemos las anotaciones que realizaba Adolfo Bioy Casares por la noche, en su casa, una vez que se iba Borges, luego de pasar varias horas en su compañía, charlando y despotricando. Lo dejó listo el mismo año de su muerte, en 1999 (Borges falleció en 1986, hace cuarenta años ya). Pactó con los editores que se publicaría cuando él ya no estuviera. Posiblemente, para no tener que rendir cuentas.

“Se está vendiendo muy bien. Una alegría. Había pedidos, eso sí. Pero también algo de queja por el precio; bastante, te diría”, comenta Ignacio Iraola, de la librería Naesqui, en Villa Ortúzar. “Se convirtió en un libro de culto —completa Braun—; la gente lamentaba no haberlo comprado. Algunos gastaron una fortuna comprándolo usado. Se convirtió en un libro que mucha gente quería. Ya no importaba lo que había adentro. Y de repente salió esta edición. Muchos están saldando esas ganas que tenían de entonces”.

PUBLICIDAD

Bioy Casares dejó listo el liobro el mismo año de su muerte, en 1999 (Borges falleció en 1986, hace cuarenta años ya). Pactó con los editores que se publicaría cuando él ya no estuviera

La distribución se está haciendo de a poco, paso a paso. A Chivilcoy, por ejemplo, llega en estos días. Maxi Gesualdi Castaño, de Macondo, lo está esperando. “Hace tiempo me lo han pedido, varias veces, pero nunca lo conseguí”, cuenta. Cuando la editorial confirmó su reedición, él lo compartió en las redes sociales de la librería: “Cuando subí la novedad me preguntaron varias personas, pero como está ‘salado’ solo dos me lo encargaron”. ¿Qué pasará cuando los dos tomos del libro estén en la vidriera?

Otra librería chivilcoyana es Adagio, fundada antes de que comience este siglo. Adriana Prado, su dueña, recuerda cómo brillaba aquella vieja edición del Borges de Bioy en sus anaqueles y que de un día para el otro dejó de llegar. Los ejemplares que quedaban se fueron vendiendo y de pronto se volvió un “inconseguible”. En estos veinte años que pasaron entre aquella edición original y esta reedición “siempre aparecían clientes que preguntaban por ese libro. Pero no estaba. Ahora, por suerte, volvió”, dice Prado.

PUBLICIDAD

La edición original de "Borges", el diario de Adolfo Bioy Casares que se convirtió en un libro de culto.

“Al principio se va a vender muy bien y de a poco se va a ir apagando, lo cual está muy bien. Pero a lo largo del tiempo se va a vender bien porque es un buen regalo”, dice y lo compara con otros casos singulares: “No es lo mismo a cuando sale un libro de Mariana Enriquez o de Samanta Schweblin. Un libro que salía treinta mil pesos es otro tipo de gasto. Este sale ciento noventa, y si bien es plata, no es particularmente caro. Acá hay que darle un tratamiento más especial porque es un libro objeto, un libro fetiche”.

“Me resulta apasionante porque es un tema de conversación. Son esos libros que generan una conversación intensa. En las redes sociales podés ver cómo todo el mundo muestra su botín: que finalmente pudo conseguirlo”, dice Fanti. Efectivamente: en las redes, los lectores no se privan de publicar la foto de su gran adquisición, aunque también están los detractores, ya no solo de esta edición, sino del libro en sí, de eso que María Kodama llamaba un “acto de cobardía”, una “traición” hecha libro.

PUBLICIDAD

“Es un libro que te permite también cambiar el panorama del mes”, asegura Cecilia Fanti. “Las librerías venimos atravesando meses muy difíciles. Venimos arrastrando también unas temporadas bastante difíciles. Este año fue particularmente difícil”, dice. El mes pasado, la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) declaró formalmente la “emergencia librera”. “De pronto, un libro de estas características te sube el promedio de lo que vos vendés habitualmente”, concluye.