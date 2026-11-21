Imagen de tapa del album doble tributo al cantante y compositor irlandés Shane MacGowan (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando Shane MacGowan murió en 2023 a los 65 años, la reacción ante su muerte fue profunda, sobre todo en Irlanda. En Dublín, un carruaje tirado por caballos transportó su ataúd ante miles de dolientes que se agolpaban a lo largo de las calles de la ciudad. Su misa fúnebre, celebrada en el condado de Tipperary, se percibió a la vez como un acto de Estado y como una bulliciosa despedida, ya que presidentes y políticos, estrellas de cine y figuras del rock and roll llenaron los bancos de la iglesia de Santa María del Rosario para recordar a uno de los compositores y narradores más emblemáticos del país.

La profundidad del cariño hacia MacGowan y su lugar preeminente en la conciencia irlandesa resultaban impresionantes, teniendo en cuenta que llevaba más de un cuarto de siglo sin publicar un álbum. La discografía de MacGowan era relativamente escasa: unas pocas canciones de su grupo de la época punk, los Nips; cinco LP trascendentales con The Pogues; y otros dos álbumes de estudio con su última formación, The Popes. Pero el poder deslumbrante de su obra —canciones de amor profundamente sentidas y narraciones picarescas como “Fairytale of New York”, “A Pair of Brown Eyes” y “The Old Main Drag”— tendría un impacto desmesurado en Irlanda y más allá.

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“No sé si alguien seguirá escuchando mi música dentro de cien años”, afirmó Bruce Springsteen en una entrevista reciente. “Pero sí sé que la gente seguirá escuchando las canciones de Shane MacGowan”. Y añadió que “había algo atemporal e imborrable en lo que él creó”.

Springsteen es uno de los cerca de 40 artistas que colaboran en 20th Century Paddy: The Songs of Shane MacGowan, un álbum doble que reúne a algunos de los admiradores más destacados de MacGowan (U2, Tom Waits) y a compañeros de la escena musical (Primal Scream, The Jesus and Mary Chain), así como a artistas irlandeses de varias generaciones (Bob Geldof, Glen Hansard, quien grabó antes de su fallecimiento en julio), que interpretan canciones de toda su carrera.

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Victoria Mary Clarke coordinó la producción del álbum '20th Century Paddy', que reúne versiones de cuarenta artistas internacionales

El trabajo en el proyecto comenzó poco después de la muerte de MacGowan, con su viuda, Victoria Mary Clarke, coordinando la iniciativa. Durante una gira por Irlanda en la primavera de 2024, Springsteen había comenzado a interpretar la balada de los Pogues “A Rainy Night in Soho” en su homenaje. “Me pareció que la versión de Bruce era realmente preciosa”, declaró Clarke en una entrevista. “Casi la cantó al estilo de Frank Sinatra, lo cual fue interesante, porque Shane había escrito esa canción pensando en Sinatra. Su sueño era que Frank la cantara. Conseguir que Bruce lo hiciera sería lo más parecido a eso”.

Además de Springsteen, Clarke reunió a una amplia variedad de artistas: viejos amigos de MacGowan, como los cantantes de folk Tom Creagh y Lisa O’Neill; compañeros de viaje como Steve Earle y Johnny Depp; seguidores de lugares lejanos como Dropkick Murphys y el grupo japonés Pinch of Snuff; y figuras culturales irlandesas, entre ellas la estrella pop Hozier y la actriz ganadora de un Oscar Jessie Buckley. Como escribe Hozier en las notas del álbum, el atractivo perdurable de la obra de MacGowan radica en que está llena de “una alegría y un dolor asombrosos”.

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“Escuchar a todos estos artistas grabando canciones de Shane me pareció algo muy personal, muy íntimo y bastante emotivo”, afirmó Clarke. “Cada vez que recibía una nueva pista de alguien, podía percibir que se había puesto mucho cariño en esas grabaciones”.

Mucho antes de que MacGowan se convirtiera, como lo aclamó Waits, en “el bardo de los bardos”, ya estaba absorbiendo las influencias que definirían sus canciones. Nacido en Kent (Inglaterra) de padres irlandeses, MacGowan solía pasar los veranos en Carney Commons, en Tipperary, donde escuchaba música e historias de la familia de su madre, y su imaginación se alimentaba de relatos sobre mitos y revoluciones irlandesas. Guiado por los elevados gustos literarios de su padre —James Joyce y James Stephens, Graham Greene y Aldous Huxley—, MacGowan también encontró inspiración en los cómics y el cine estadounidense, así como en los informativos nocturnos que relataban los disturbios de finales de la década de 1960.

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“Cuando era muy joven, Shane empezó a interesarse mucho por la guerra de Vietnam y las Panteras Negras”, afirmó Richard Balls, autor de la biografía definitiva de MacGowan, A Furious Devotion. “A Shane le fascinaba la relación entre la violencia y la política”. La primera canción que compuso MacGowan, “Instrument of Death”, trataba sobre la masacre de My Lai. “La lucha contra la opresión se convertiría en un tema recurrente en su obra”.

MacGowan, un adolescente problemático —que pasó una temporada en un centro psiquiátrico, consecuencia de su lucha constante contra el alcohol y las drogas—, se convertiría en uno de los rostros de la floreciente escena punk londinense de mediados de los 70 y formó su primera banda, los Nips.

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Pero MacGowan encontraría su verdadero propósito en la música de sus antepasados. En 1982, él y un grupo de músicos londinenses —entre los que se encontraban Spider Stacy, Jem Finer y James Fearnley— fundaron The Pogues, fusionando la instrumentación tradicional celta con la energía del punk. Formados en medio de la tensa atmósfera del “Conflicto de Irlanda del Norte” y una serie de atentados del IRA en el Reino Unido, la música rebelde de los Pogues se enfrentó inicialmente a una fuerte resistencia, pero la misión de MacGowan estaba clara. “Shane quería llevar la música irlandesa al mundo”, dijo Clarke, “del mismo modo que Bob Marley llevó el reggae al mundo”.

8 de diciembre de 2023: la carroza fúnebre que transporta el féretro de Shane MacGowan sale de la iglesia en Nenagh, Tipperary, Irlanda (Foto: REUTERS/Karen Cox)

La mayor parte del material de 20th Century Paddy se inspira en el apogeo creativo de MacGowan con los Pogues: un U2 lleno de energía descubre la alegría romántica desenfrenada que late en el corazón de “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah”; Waits ofrece una interpretación inquietante y gutural de “Summer in Siam”; y Earle reinterpreta la vertiginosa plegaria “If I Should Fall From Grace With God”, ralentizándola drásticamente para, según sus propias palabras, “examinar, sílaba a sílaba, una de las mejores canciones jamás escritas”.

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Pero es “The Broad Majestic Shannon”, interpretada como una austera balada al piano por Liam Ó Maonlaí, de Hothouse Flowers, la que podría ser la composición más emblemática de MacGowan: intrínsecamente irlandesa en su temática, pero universal en su atractivo. “Es una canción sobre el exilio y se nota cómo eso resuena con mucha fuerza entre los irlandeses”, dijo Stacy, de los Pogues. “Pero creo que, en realidad, resuena en cualquiera que haya experimentado alguna vez algún tipo de pérdida, cualquier tipo de separación. Está llena de añoranza por algo que se ha ido, pero que aún existe en algún lugar, de alguna manera. La capacidad de transmitir ese sentimiento era una especie de magia. Esa era la genialidad de Shane”.

MacGowan acabaría logrando llevar la música irlandesa a un público mundial. “Fairytale of New York” de los Pogues —un crudo estudio de personajes y himno de la diáspora irlandesa, con la participación de la difunta Kirsty MacColl— se ha convertido, contra todo pronóstico, en un clásico navideño (la nueva versión la interpretan Hozier y Buckley). “A Shane le fascinaba la idea de la imperfección humana”, dijo Clarke sobre “Fairytale”. “Le encantaba la idea de que las personas fueran totalmente imperfectas y, al mismo tiempo, tuvieran la capacidad de ser hermosas”.

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El espíritu de MacGowan también se puede percibir en una nueva generación de grupos de folk irlandés que colaboran en 20th Century Paddy, entre los que se incluyen la banda Kingfishr, número uno en las listas de éxitos, que ofrece una versión melancólica de “The Sunny Side of the Street”, y el grupo emergente Madra Salach, que interpreta una emocionante versión de “Turkish Song of the Damned”.

MacGowan abandonó los Pogues en 1991 y su producción discográfica se fue volviendo cada vez más esporádica; su último álbum completo fue el LP de los Popes de 1997, The Crock of Gold. Pasó las últimas décadas de su vida lidiando con una adicción cada vez más grave y problemas de salud. Sin embargo, las canciones seguían surgiendo. “Oía música en su cabeza constantemente”, dijo Clarke. “Casi tenía que beber y tomar pastillas para acallar el constante murmullo de palabras y música”.

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Es posible que aún salga a la luz más material de MacGowan. Clarke afirmó que un álbum grabado con la banda irlandesa Cronin durante sus últimos años “sin duda saldrá a la venta”, y que espera encontrar artistas que completen la música para la gran cantidad de letras inéditas que MacGowan dejó atrás. “Shane era, curiosamente, un talento a la vez trágico y triunfante”, dijo Springsteen. “Pero el triunfo está ahí, en las letras y en las canciones, y eso es lo que perdurará”.

Fuente: The New York Times.

[Fotos: Reuters/ Stringer/ File Photo; Reuters/ Brendan McDermid]