El 2 de febrero de 2002, en su casamiento, Máxima Zorreguieta lloró al escuchar a Kraayenhof toca el bandoneón en una versión de “Adiós Nonino” concebida para la ocasión, con la participación de orquesta y coro (AFP)

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Las lágrimas de Máxima Zorreguieta, registradas por las cámaras mientras sonaba “Adiós Nonino” de Astor Piazzolla, convirtió al tango argentino en una de las imágenes perdurables de su boda con el entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro en 2002. Veinticinco años después, el bandoneonista neerlandés Carel Kraayenhof volverá a interpretar la obra: será el 2 de febrero de 2027 en el Concertgebouw de Ámsterdam, durante el concierto por el 25 ° aniversario de la boda real. Quienes evalúen viajar el próximo año y quieran coincidir con la ceremonia cuentan con conexiones aéreas directas entre Buenos Aires y la capital neerlandesa, con una frecuencia semanal de siete vuelos, operados actualmente por KLM

El programa reunirá a Kraayenhof con el Coro de Cámara de los Países Bajos, la Residentie Orkest y el pianista argentino Juan Pablo Dobal. Además de la pieza de Piazzolla, se interpretará la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, una composición que llevó ritmos folklóricos argentinos como la chacarera, la baguala y el carnavalito al repertorio coral.

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El 2 de febrero de 2002, la Nieuwe Kerk fue el escenario de la ceremonia religiosa de Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe heredero Guillermo Alejandro. Durante el servicio, Kraayenhof tocó el bandoneón en una versión de “Adiós Nonino” concebida para la ocasión, con la participación de orquesta y coro.

Carel Kraayenhof tocando "Adiós Nonino" en la boda real (Archivo Nederlandse Omroep Stichting)

Las cámaras registraron a Máxima secándose una lágrima mientras sonaba la composición que Piazzolla había escrito en homenaje a su padre, Vicente “Nonino” Piazzolla. La escena instaló al tango argentino en el centro de una ceremonia de la monarquía neerlandesa y volvió conocido para el gran público al músico que estaba detrás del instrumento.

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En una entrevista con el diario neerlandés De Telegraaf, Kraayenhof contó que había advertido la emoción de la novia, aunque permaneció concentrado en la interpretación. “En el rabillo del ojo vi que Máxima se emocionaba, pero no me distraje ni un momento”, recordó.

La selección de la obra había sido un deseo de Máxima. Según relató el bandoneonista, la futura reina buscaba incorporar el tango a una ceremonia que combinaba elementos católicos y protestantes. El director Ed Spanjaard sugirió convocar a Kraayenhof, a quien identificó como el intérprete adecuado para asumir la parte solista.

Máxima se emocionó hasta las lágrimas cuando sonó la melodía de "Adiós Nonino", el tema de Astor Piazzolla que era el preferido de su padre (Foto: Reuters)

Mucho antes de aquella boda, Kraayenhof se había formado a distancia con las grabaciones de figuras centrales del género. Descubrió el sonido del bandoneón en 1980 al escuchar un disco del músico argentino Juan José Mosalini y, tras conseguir su propio instrumento cuatro años después, estudió de forma autodidacta las interpretaciones de Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo y Horacio Salgán.

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Su relación con Buenos Aires y con los músicos argentinos se consolidó durante las décadas siguientes. En 1987, Astor Piazzolla pasó por Ámsterdam y utilizó el bandoneón de Kraayenhof. Después de escucharlo tocar, el compositor lo convocó a Nueva York para participar como solista en Tango Apasionado.

Tres años más tarde, el neerlandés compartió una gira por la Argentina con la orquesta de Osvaldo Pugliese y su Sexteto Canyengue. Para Kraayenhof, aquel encuentro tenía un significado particular: Pugliese era uno de los referentes a quienes había estudiado a través de discos antes de viajar al país.

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Carel Kraayenhof es un destacado bandoneonista, pianista y compositor holandés de tango (beroske.com)

En 1993, junto al músico Leo Vervelde, creó el área de tango argentino en el Conservatorio de Róterdam, institución que actualmente forma parte de Codarts. El proyecto incorporó una enseñanza sistemática del género a la formación académica neerlandesa y abrió un espacio para intérpretes locales.

La interpretación de “Adiós Nonino” en 2002 amplió la visibilidad de Kraayenhof y de su trabajo con el repertorio rioplatense. Según la información difundida sobre el próximo concierto, la grabación alcanzó la categoría de multiplatino en los Países Bajos. En 2005, el Gobierno argentino lo distinguió por su aporte a la difusión del tango.

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El vínculo con Máxima también se sostuvo fuera de la ceremonia. Kraayenhof recordó que, durante los preparativos, la princesa había participado en la definición de la estructura musical de la obra, que comenzaba con el bandoneón solo y sumaba después a la orquesta y al coro. Para el intérprete, esa decisión revelaba el conocimiento musical de la reina y su interés por mantener presentes referencias argentinas en el acto.

El 2 de febrero de 2027, el programa recuperará esa historia en el Concertgebouw. Dobal, radicado en Ámsterdam desde los 25 años, compartió con Kraayenhof el cuarteto Viento del Sur y grabó junto a él el álbum Puro, dedicado a un repertorio que cruza tango, milonga, zamba y chacarera.

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La inclusión de la Misa Criolla completará esa conexión con la música argentina. A 25 años de la boda real, un coro neerlandés interpretará obras ligadas a Piazzolla y Ariel Ramírez, con Kraayenhof otra vez al frente del bandoneón.