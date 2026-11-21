Carla Simón se convirtió en 2022 en la primera directora española en obtener el Oso de Oro de la Berlinale por su película Alcarràs. (REUTERS/Stephane Mahe)

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Desde una nueva perspectiva femenina hasta otras formas de trabajar, la catalana Carla Simón, punta de lanza de una nueva generación de cineastas españolas, apuesta por hacer cine compartiendo más que compitiendo. Simón, que hizo historia al convertirse en la primera directora española en ganar en 2022 el Oso de Oro de la Berlinale con Alcarràs, es la máxima exponente de una nueva oleada de realizadoras, muy presentes en los festivales internacionales, y que incluye a Pilar Palomero (Las niñas), Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos) o Eva Libertad (Sorda).

Varias de ellas, como Simón y otras directoras como Belén Funes y Neus Ballús, participan en el ciclo Les liens qu’elles tissent (Los vínculos que ellas tejen) sobre cineastas catalanas, organizado hasta el 29 de noviembre en el museo Jeu de Paume, en París. Muchas de estas autoras comparten una marcada mirada femenina en sus filmes. “Siempre pienso que estamos ante una especie de reparación histórica a nivel temático de las películas que habían sido hechas por hombres hasta ahora con sólo su mirada”, explica Simón, antes de dar una clase magistral este sábado en la Universidad de la Sorbona de París. “Somos mujeres y tenemos una necesidad orgánica de retratar personajes femeninos y masculinos desde nuestra perspectiva”, agrega. “Necesitamos reparar todo aquello más íntimo”.

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Una trilogía sobre la memoria y las raíces

La cineasta de 39 años cerró con Romería (2025), estrenada en Cannes, una trilogía en la que explora la memoria, las raíces y la historia familiar inspirada en su propia biografía, marcada por el fallecimiento de sus padres por sida cuando ella era apenas una niña. Simón es la cabeza más visible de todo un grupo de directoras cuyas películas están traspasando fronteras. Entre ellas figuran Alauda Ruiz de Azúa y Pilar Palomero, cuyas óperas primas sobre la maternidad y el paso a la adolescencia de una niña fueron presentadas en la Berlinale, o Meritxell Colell, premiada recientemente en Locarno por Lejos de los árboles.

“Es verdad que hay un relevo generacional muy grande, que hay muchas voces muy distintas, que se ha invertido para que esto pasara [...] Pero es una cosa muy frágil que hay que seguir protegiendo”, advierte Simón. La directora no se cansa de alzar la voz por la igualdad en el mundo del cine, máxime cuando en festivales de primera línea, como la Mostra de Venecia, sigue habiendo una ínfima representación de realizadoras.

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Simón sostuvo que la perspectiva de las realizadoras funciona como una reparación histórica ante la tradición cinematográfica masculina. (EFE/ Quique García)

Un cine colectivo, colaborativo y sin jerarquías

El ciclo del Jeu de Paume, que presenta filmes de más de una veintena de directoras, pone de relieve las conexiones entre ellas, especialmente en sus nuevas maneras de trabajar. Además de compartir experiencias, intercambiar visionados o reflexionar sobre temas entre ellas, estas directoras defienden una forma de hacer cine más colectiva, con más diálogo entre los equipos y espacio para los interrogantes. “Estamos en un momento de desmontar esa idea, para mí obsoleta y absurda, del genio creador” en el cine, prosigue Simón, reivindicando en los rodajes “cosas tan básicas como exponer la duda, colaborar en voz alta, decir que algo lo tienes que pensar porque ahora mismo no lo sabes”. “Si en el acto de creación no dudas, no puedes llegar a sitios interesantes”, añade.

Para Núria Aidelman, coprogramadora del ciclo parisino, estas directoras tienen en común una manera de entender el cine. “La manera de concebir el trabajo en equipo es muy singular porque lo conciben como espacio de relación y de vínculo. Entre todas las personas con las que colaboran se generan relaciones muy fuertes creativas y también en muchos casos personales”, explica esta profesora de cine en la Universidad Pompeu Fabra. Simón, que prepara su próximo largometraje tras haber hecho un cortometraje sobre el flamenco, lo resume en una frase, como un mantra, dice: “Hacer cine no es competir entre nosotras sino que puede ser compartir entre nosotras”.

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Fuente: AFP