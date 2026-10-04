Cuenta regresiva para el Nobel de Literatura: las chances argentinas, los favoritos de siempre y todo lo que hay que saber

Nobel de Literatura 2026, cuenta regresiva: los favoritos, las chances argentinas y todos los detalles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Premio Nobel de Literatura 2026 se anunciará el próximo jueves 8 de octubre en la sede de la Academia Sueca, en Estocolmo. La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la organización. El autor o autora que suceda al húngaro László Krasznahorkai, ganador en 2025, recibirá una medalla de oro, un diploma y una dotación de 12 millones de coronas suecas: cerca de 1,22 millones de dólares.

El proceso se rige por una estricta política de confidencialidad. Por estatuto, las nominaciones, las deliberaciones y los informes del comité permanecen en secreto durante 50 años. Las postulaciones son presentadas por personas e instituciones habilitadas, entre ellas académicos, profesores universitarios y anteriores ganadores.

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Tras una primera selección, el comité reduce la nómina a cinco candidatos prioritarios, cuyos trabajos evalúan los miembros de la Academia durante el verano europeo. Para obtener el premio, un candidato debe reunir más de la mitad de los votos.

La escritora china Can Xue encabeza varias quinielas internacionales (Handout / CHEN XIAOZHEN / AFP)

Ante la falta de información oficial sobre los nominados, las casas de apuestas y los análisis de la crítica cultural ofrecen las pocas referencias disponibles. Para 2026, entre los nombres más mencionados aparecen autores de distintas tradiciones y corrientes literarias. La escritora china Can Xue encabeza varias quinielas internacionales. Su obra se caracteriza por una prosa experimental, presente en libros como Rendición y La frontera.

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El japonés Haruki Murakami, autor de Tokio blues y Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, vuelve a figurar entre los nombres con mayores expectativas. El estadounidense Thomas Pynchon, autor de El arco iris de la gravedad, ganó terreno en los índices de probabilidad durante las últimas semanas.

También están la poeta canadiense Anne Carson, autora de Autobiografía de Rojo, el rumano Mircea Cărtărescu y el australiano Gerald Murnane también aparecen de forma recurrente entre los candidatos.

El japonés Haruki Murakami vuelve a figurar entre los nombres con mayores expectativas (Cornelius Poppe/NTB via REUTERS)

La literatura en español mantiene expectativas en torno de tres figuras que aparecen de manera recurrente en los análisis de especialistas. La escritora y académica mexicana Cristina Rivera Garza aparece en las especulaciones tras la repercusión internacional de El invencible verano de Liliana, obra con la que obtuvo el Premio Pulitzer y que consolidó su lugar en la literatura de no ficción y la memoria de género.

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El argentino César Aira, con una bibliografía que supera el centenar de novelas breves —entre ellas Cómo me hice monja y Un episodio en la vida del pintor viajero—, también es mencionado de manera frecuente en los análisis sobre el premio. En las cuotas difundidas por la casa de apuestas sueca Betsson, figura con una cuota de 9,00 y entre los cinco primeros nombres del mercado.

Ese listado está encabezado por la escritora china Can Xue, con una cuota de 5,00, seguida por Anne Carson, el australiano Gerald Murnane y el escritor indio Amitav Ghosh. Las apuestas no anticipan la decisión de la Academia Sueca: las nominaciones y las deliberaciones permanecen reservadas durante medio siglo.

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El argentino César Aira, con una bibliografía que supera el centenar de novelas breves, también es mencionado de manera frecuente en los análisis sobre el premio (Foto: Ale López)

Betsson también incluye a dos autoras argentinas entre sus alternativas. Mariana Enríquez aparece con una cuota de 27,00 y Samanta Schweblin, con una de 32,00. Enríquez obtuvo el Premio Herralde de Novela en 2019 por Nuestra parte de noche y el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en 2024. Schweblin suma una trayectoria internacional que incluye el Premio O. Henry por el cuento Bienvenida a la comunidad, incluido en El buen mal.

Desde España, Enrique Vila-Matas, autor de Bartleby y compañía, completa el grupo de nombres hispanohablantes que suelen aparecer en las proyecciones.

Tras los premios a la surcoreana Han Kang en 2024 y al noruego Jon Fosse en 2023, la decisión de la Academia Sueca volverá a poner el foco en el equilibrio entre autores de amplia difusión y voces con menor presencia en el mercado editorial global.

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Betsson también incluye a Mariana Enríquez, que aparece con una cuota de 27,00

Creado a partir del testamento de Alfred Nobel y entregado por primera vez en 1901, el premio se convirtió en la distinciones de mayor gravitación para la literatura internacional.

Además del reconocimiento económico, suele ampliar la circulación de la obra del autor distinguido, impulsa nuevas traducciones y vuelve a situar en el centro de la discusión a tradiciones literarias que, en muchos casos, tenían una llegada más limitada fuera de sus países de origen.