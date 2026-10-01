Arrancó FILBA con un llamado a defender la literatura: “Los libros son dispositivos políticos y afectivos”

Arracó FILBA con un llamado a defender la literatura: “Los libros sino dispositivos políticos y afectivos"

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La apertura del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) dejó planteada una defensa de la lectura y de los espacios culturales frente a las restricciones presupuestarias: el encuentro anunció actividades literarias diarias durante todo el año bajo la idea de un “festival eterno”. El acto se realizó en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), con la participación de escritores, artistas, editores y público. La programación de esta edición se extenderá durante cinco días en distintos puntos de la ciudad.

El presidente de la Fundación Filba, Pablo Braun, abordó las dificultades que atraviesa la gestión cultural. Señaló que el contexto económico obligó a suspender el programa Filba Nacional y afectó las actividades de Filbita, orientadas a lectores infantiles. Pero anunció la nueva iniciativa, el Festival Eterno. “Todos los días haremos una actividad que tenga que ver con la literatura, con las artes”, afirmó Braun durante su discurso. La propuesta contempla entrevistas, lecturas, performances y paneles en la librería Eterna Cadencia.

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Además, anunció que suspenderá la próxima edición del Filba Nacional ante la falta de financiamiento de provincias y municipios. Braun, cuestionó el retroceso del apoyo estatal a la cultura: “No hay manera de hacerlo sin colaboración de ninguna provincia o ningún municipio”. La decisión también alcanzará al Filbita, aunque la organización prevé sostener actividades en escuelas y bibliotecas a lo largo del año.

Pablo Braun, presidente de la Fundación Filba

La directora del festival, Amalia Sanz, centró su intervención en el lema de esta edición, “Hábitat”. Definió a la inauguración como una instancia de construcción de un espacio compartido y cuestionó las consecuencias de la gentrificación, la lógica del dinero y el individualismo. Sanz sostuvo que la literatura adquiere otra dimensión cuando los libros pasan de la lectura individual a la circulación entre lectores. “Los libros no son mercancías para el consumo individual, sino dispositivos políticos y afectivos capaces de tramar comunidad”.

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La directora comparó esa capacidad de persistencia con “el yuyito que aparece y rompe el asfalto en plena ciudad”. El concepto ordenó una apertura que combinó discursos institucionales, una proyección audiovisual, música y acciones escénicas.

Luego de las intervenciones de Braun y Sanz, se proyectó un cortometraje de Eugenia Pérez Tomas y Elías Díaz, construido con archivos, testimonios y paisajes urbanos atravesados por el contraste entre arquitectura y naturaleza. La noche continuó con Coral. Acción para construir una imagen colectiva, una performance ideada y dirigida por Pérez Tomas, con Felipe Saade como maestro de ceremonias. En el escenario participaron, entre otros, Claudia Piñeiro, Ricardo Romero, Alejandra Kamiya, Vivi Tellas, Joca Reiners Terron, Sebastiano Mauri y Uxue Alberdi.

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Amalia Sanz, directora de Filba

La intervención incluyó música en vivo de Loli Molina. Rita Pauls leyó el poema “Gansos salvajes”, de Mary Oliver, mientras que Guillermo Martínez recitó “Apriete”, del escritor sanjuanino Jorge Leónidas Escudero.

La programación del Filba 2026 contará con la presencia del autor francés Emmanuel Carrère y de la narradora irlandesa Claire Keegan, entre otros invitados internacionales. Sanz informó que Carrère llegaría a Buenos Aires durante la jornada inaugural, mientras que Keegan ya se encontraba en la ciudad. La apertura sumó así una nueva edición a la tradición de discursos y propuestas performáticas del festival.