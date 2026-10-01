Carolina Álvarez cuenta cómo fue el casting para Mis muertos tristes: “El director quería una reina en la cama”

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Carolina Álvarez, la actriz que saltó a la fama en redes sociales como “Carito Actriz”, protagoniza Mis muertos tristes, la miniserie de Netflix basada en cuentos de Mariana Enriquez y dirigida por Pablo Larraín. En el ciclo Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la actriz habló del personaje que compone en la ficción y de su mirada sobre la representación de los cuerpos en pantalla.

“Soy Juli, la sobrina de Mercedes Morán, o Emma, como le quieran decir. Y tengo una conexión muy profunda y muy sexual con los muertos”, definió la actriz sobre su rol. Juli pertenece a una familia que vive en Estados Unidos y llega a la Argentina en un contexto particular de la pandemia. Y describió el vínculo de esa familia con el país: “Odian todo lo que tiene que ver con Argentina”.

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El personaje tiene, según la actriz, una doble dimensión que se revela a lo largo de la trama. “Ella se ha creado su propio mundo en donde, si bien por fuera está toda dejada, toda deprimida por dentro y en ese mundo es una diosa, es una reina”, relató Álvarez, y agregó que esa transformación ocurre “adelante de los muertos”.

Alejandra Flechner, Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez en la alfombra roja del Festival de San Sebastián en España

Esa construcción del personaje respondió a una decisión puntual del director. “Pablo quería una reina en la cama, ¿entendés? Como que los fantasmas la vean a ella como una diosa icónica”, relató la actriz sobre la mirada de Larraín respecto de Juli. “Eso es lo que me gustó tanto del personaje, que si bien ella está dejada, ella demuestra mucho más de lo que es y está mucho más presente de lo que se dice.”

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Antes de llegar a ese resultado, Carolina atravesó un proceso de casting que incluyó un primer intento fallido frente a cámara. “Temblaba, me caía la gota de sudor de la frente”, admitió.

Tras ese traspié, Larraín le propuso una improvisación distinta. “Me hizo sentar adelante de la cámara y hacer primero una sonrisa de loca, después llorar y después me hizo acabar”, relató la actriz sin rodeos. El desafío lo resolvió apoyándose en su formación: “Me propuse confiar en mí, en lo que sé hacer, en mis nueve años de teatro”, rememoró.

Carolina llegó al casting a partir del actor Iair Said, a quien Álvarez conocía por redes sociales, y que le anticipó el tipo de escenas que incluía el papel. “Tengo un casting y para mí sos vos. Hay unas escenas jugadas, pero te juro que vale la pena”, le escribió Said, según el relato de la actriz, en referencia a secuencias de sexo y desnudo que finalmente integró a su trabajo en la serie.

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La actriz se enteró que había quedado cuando revisó su celular, a esa altura explotado, luego de una clase de natanción. “Me puse a llorar de una forma. Estaba en la puerta del natatorio y yo lloraba y lloraba y la gente me miraba”.

Pa la actriz significó un tratamiento distinto en su trabajo en comparación con los papeles que suelen ofrecerse a actrices de cuerpos no normativos. “Agradezco muchísimo el papel que me tocó, porque es la primera vez que un director o gente de casting no me toma para hacer de la gorda de la serie”, señaló Álvarez, en referencia al estereotipo de “la mejor amiga de la protagonista, que es la gordita simpática o la gorda que nadie quiere”.

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Frente a esa fórmula habitual, describió el enfoque elegido para su personaje: “Esta mina, si bien es gorda, tiene todo un contexto atrás y sale comiendo en la serie, pero no es que sale comiendo y la ves como algo raro o algo extraño. No, come como una persona normal y también es deseada como una persona normal. Eso me pareció lo más importante”.

Carolina Álvarez en Mis muertos tristes, la producción de Netflix

Su llegada a la actuación profesional estuvo marcada por un origen distinto al habitual. “Yo era una simple actriz que consiguió un laburo de un personaje, de una gorda empoderada y eso a la gente le impactó porque no estaba acostumbrado a ver semejante situación”, relató sobre sus comienzos en redes sociales, que describió como la base de su comunidad actual: “Lo aproveché a mi manera, mostrando mi personalidad, creando mi comunidad”.

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Consultada sobre si alguna vez el prejuicio externo operó sobre ella misma, fue categórica: “No, nunca me importó lo que pensara el resto, jamás”. Y atribuyó esa seguridad a su crianza: “Creo que por cómo fui criada. Solamente me importa mi círculo íntimo, que es muy chiquito.”

Esa postura convive, sin embargo, con el hostigamiento que recibe en redes. “Tengo muchísimo hate en redes”, reconoció, y explicó cómo procesó esa situación con el tiempo: “Entendí que no, mirá, esto es así, la gente va a opinar, gente a la que le vas a gustar y gente que no”. Actualmente encontró una solución: “Hoy no leo los comentarios. Que me mueva el algoritmo, nada más”, sentenció.

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