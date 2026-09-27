El FILBA arranca esta semana con Emmanuel Carrère y Claire Keegan como estrellas: así es la edición 2026 del festival literario de Buenos Aires

Emmanuel Carrère es la estrella del FILBA 2026: el viernes 2 de octubre será entrevista por Leila Guerriero en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Captura de video)

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El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (FILBA) comienza esta semana: del miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre, reunirá a casi cien autores de Argentina y otros países, con una programación distribuida en ocho sedes porteñas que propone pensar las formas de habitar los espacios a través de libros, conversaciones, música, cine y recorridos urbanos. La 18ª edición llevará por lema “Hábitat” y tendrá como invitados internacionales a Emmanuel Carrère, Claire Keegan, Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Isa Calderón, Mayte Gómez Molina, Lucía Lijtmaer, Sebastiano Mauri, Mafe Moscoso, Joca Reiners Terron, Verónica Stigger y Marie Vingtras. La agenda también incluirá a escritores y artistas argentinos, entre ellos Camila Sosa Villada, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Leila Guerriero, Cecilia Pavón, Tamara Tenenbaum, Martín Rejtman, Vivi Tellas y Lucrecia Martel.

La mayoría de las propuestas tendrá entrada libre y gratuita, aunque algunos encuentros y talleres serán arancelados y con capacidad limitada. El programa completo y los mecanismos de reserva están disponibles en el sitio oficial del festival.

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El acto inaugural será el miércoles 30 de septiembre, a las 19, en el auditorio del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Bajo el título Una voz hecha de voces, reunirá por primera vez a los autores nacionales e internacionales que participarán del encuentro. La actividad, coordinada por María Eugenia Pérez Tomas, partirá de una consigna común: ¿Qué es habitar hoy?. Cada participante construirá una intervención propia dentro de una trama colectiva de lecturas y voces. Las entradas gratuitas se entregarán desde las 18 en el museo.

“Arquitectura personal”, a cargo de Sebastiano Mauri se llevará a cabo el jueves 1 de octubre, de 11:00 a 13:00 h. en la Biblioteca del Malba

La pregunta atraviesa toda la edición. La directora del festival, Amalia Sanz, planteó que habitar supone establecer vínculos con un territorio y con quienes lo comparten. La programación toma como referencia Habitar como un pájaro, de la filósofa y etóloga belga Vinciane Despret, y propone discusiones sobre memoria, ciudad, naturaleza, lenguaje y pertenencia. Además de las mesas de conversación, el cronograma prevé caminatas sonoras, lecturas en el Jardín Botánico Carlos Thays, actividades en distintos barrios y experiencias que combinan literatura con performance, música y artes visuales.

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La visita de Emmanuel Carrère, autor de El adversario, Limónov, Yoga y Koljós, será uno de los ejes de la programación. El escritor francés participará el viernes 2 de octubre, a las 20, de Emmanuel Carrère en primera persona, una entrevista a cargo de Leila Guerriero en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La charla será gratuita y las localidades se entregarán el mismo día, con un máximo de dos por persona: desde las 15 en el Malba y desde las 18 en la Facultad de Derecho.

Al día siguiente, el sábado 3 a las 11, Carrère protagonizará Carrère cronista en el auditorio del Malba. Allí abordará el proceso de escritura de Koljós, su libro más reciente, centrado en la figura de su madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse. La actividad será arancelada, tendrá cupos limitados e incluirá una firma de ejemplares.

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La irlandesa Claire Keegan, autora de Tres luces, Cosas pequeñas como esas y Antártida, es otra de las estrellas del Festival y también participará de dos actividades. El viernes 2 de octubre, a las 10, leerá una selección de sus cuentos en el Malba, en un encuentro presentado por la editora Leonora Djament. Esa propuesta será arancelada. El sábado 3, a las 20, la escritora mantendrá una conversación con su traductor, Jorge Fondebrider, en la Facultad de Derecho. El acceso será gratuito mediante retiro previo de entradas.

La irlandesa Claire Keegan, autora de "Tres luces", "Cosas pequeñas como esas" y "Antártida", participará de dos actividades

La autora, cuya novela corta Tres luces fue adaptada al cine bajo el título The Quiet Girl, regresará al festival después de diecisiete años. Su obra ha tenido una amplia circulación entre los lectores argentinos, en particular tras la publicación de Cosas pequeñas como esas, ambientada en Irlanda de los conventos e internados católicos.

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El FILBA organizará talleres de escritura, poesía, escucha e ilustración. Entre las actividades anunciadas figura “Arquitectura personal”, a cargo de Sebastiano Mauri. Se llevará a cabo el jueves 1 de octubre, de 11:00 a 13:00 h. en la Biblioteca del Malba. Otro taller es “Malezas literarias”, dictado por Luis Sagasti; y “Urbanofonía”, una propuesta de Pablo Bas sobre percepción y caminatas sonoras.

También habrá un taller de poesía dirigido por Luciana A. Mellado en Casa Victoria Ocampo, una experiencia de escritura sonora con M. Vespa y A. Courtis, una maratón de escritura coordinada por Jorge Consiglio y un taller de ilustración dedicado a la relación entre territorio, observación y dibujo.

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Las ocho sedes del encuentro serán el Malba, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Casa Victoria Ocampo, La Paz Arriba, Las Deudas, Gráfica Gloria, Azotea y el Jardín Botánico Carlos Thays. Según la información oficial, el festival busca llevar la conversación literaria fuera de las salas tradicionales y distribuirla en distintos puntos de la ciudad. La programación se extenderá hasta el domingo 4 de octubre, cuando se realizarán las últimas actividades, entre ellas un taller sonoro en el Malba y nuevas propuestas de lectura, conversación y recorridos urbanos.