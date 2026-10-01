Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla para el Gran Premio de Baréin en Malasia tras la colisión con su compañero Pierre Gasly en la carrera de Bakú en Azerbaiyán. El choque ocurrió cuando ambos pilotos de Alpine estaban en la zona de puntos y generó un cimbronazo interno por cómo se dio la maniobra.

Al igual que sucedió con Franco Colapinto y su charla con los medios, Pierre Gasly cerró el conflicto con su compañero de equipo tras el choque que dejó a los dos pilotos de Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés dijo en Malasia que ambos deben volver a trabajar juntos para que el equipo mantenga sus opciones en el campeonato de constructores.

Tanto Franco Colapinto como Alpine parecen haber decidido pasar página tras el accidente que protagonizó el argentino durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó su abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y el del campeón del mundo Lando Norris. En la antesala al Gran Premio de Bahréin, que se llevará adelante en Sepang, Malasia, el oriundo de Pilar dialogó con la prensa y brindó detalles de lo sucedido.

16:20 hs

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima, decidier trasladar la carrera del Circuito Internacional de Sakhir en medio del desierto al de Sepang, en Malasia, un lugar acostumbrado a las precipitaciones y donde se pronostica un 90 por ciento de lluvia para este fin de semana.

La vuelta de la F1 a Malasia se confirmó el 26 de julio, nueve años después de su última visita al país. Sepang será nuevo para 12 pilotos actuales de la F1, entre ellos el argentino Franco Colapinto. Sumado al efecto climático, será un gran desafío para el piloto de Alpine que a su vez penalizará con cinco posiciones en la grilla de partida por la sanción tras su choque a su compañero de equipo Pierre Gasly en Azerbaiyán.