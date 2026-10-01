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Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego del accidente en Bakú, el argentino de Alpine correrá por primera vez en el Circuito Internacional de Sepang. La actividad se podrá ver por Fox Sports y Disney+

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

17:00 hsHoy

Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

El piloto de Alpine dio detalles de la maniobra que derivó en la colisión que acabó con su abandono en Azerbaiyán

Cochito López, ex piloto, dio detalles de la maniobra del piloto argentino

Franco Colapinto deberá cumplir una penalización de cinco puestos en la grilla para el Gran Premio de Baréin en Malasia tras la colisión con su compañero Pierre Gasly en la carrera de Bakú en Azerbaiyán. El choque ocurrió cuando ambos pilotos de Alpine estaban en la zona de puntos y generó un cimbronazo interno por cómo se dio la maniobra.

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16:45 hsHoy

La contundente respuesta de Pierre Gasly sobre cómo quedó la relación con Franco Colapinto tras el choque que abrió debate en la F1

El piloto francés participó de la conferencia oficial de la FIA en Malasia y analizó el incidente con su compañero de equipo en Alpine

Al igual que sucedió con Franco Colapinto y su charla con los medios, Pierre Gasly cerró el conflicto con su compañero de equipo tras el choque que dejó a los dos pilotos de Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés dijo en Malasia que ambos deben volver a trabajar juntos para que el equipo mantenga sus opciones en el campeonato de constructores.

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16:30 hsHoy

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly: la charla con Briatore, su reacción a los dichos de Lando Norris y el apoyo de Verstappen

El piloto argentino brindó detalles de lo sucedido dentro de Alpine tras el accidente en Bakú

Tanto Franco Colapinto como Alpine parecen haber decidido pasar página tras el accidente que protagonizó el argentino durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó su abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y el del campeón del mundo Lando Norris. En la antesala al Gran Premio de Bahréin, que se llevará adelante en Sepang, Malasia, el oriundo de Pilar dialogó con la prensa y brindó detalles de lo sucedido.

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16:20 hsHoy

Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa dueña de los derechos comerciales de la Máxima, decidier trasladar la carrera del Circuito Internacional de Sakhir en medio del desierto al de Sepang, en Malasia, un lugar acostumbrado a las precipitaciones y donde se pronostica un 90 por ciento de lluvia para este fin de semana.

La vuelta de la F1 a Malasia se confirmó el 26 de julio, nueve años después de su última visita al país. Sepang será nuevo para 12 pilotos actuales de la F1, entre ellos el argentino Franco Colapinto. Sumado al efecto climático, será un gran desafío para el piloto de Alpine que a su vez penalizará con cinco posiciones en la grilla de partida por la sanción tras su choque a su compañero de equipo Pierre Gasly en Azerbaiyán.

El Circuito Internacional de Sepang regresa a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia (REUTERS/Annice Lyn)
El Circuito Internacional de Sepang regresa a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia (REUTERS/Annice Lyn)
16:15 hsHoy

El trazado del Circuito Internacional de Sepang y sus claves

  • Longitud del circuito: 5,543 km
  • Número de turnos: 15
  • Número de vueltas: 56
  • Distancia de la carrera: 310,398 km
  • Récord de vuelta: 1m 34.080s – Sebastian Vettel (2017)
Diagrama de un circuito automovilístico numerado del uno al quince, dividido en tres sectores marcados con líneas rosa, amarilla y azul
El Circuito Internacional de Sepang en Malasia, que vuelve a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia
16:10 hsHoy

¡Bienvenidos a la cobertura del primer día de actividad del Gran Premio de Baréin en Malasia!

Franco Colapinto correrá por primera vez en su trayectoria en el Circuito Internacional de Sepang, que llevará el nombre de la carrera de Medio Oriente por temas de patrocinio. Luego del accidente que privó a Alpine de sumar puntos en Bakú, el argentino intentará recuperarse en un trazado desconocido que vuelve a la Fórmula 1 tras nueve años de ausencia.

Franco Colapinto participará del Gran Premio de Baréin en Malasia
Franco Colapinto participará del Gran Premio de Baréin en Malasia

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