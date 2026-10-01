El Salvador

Con un CI de 125, Monserrat ya desafía la educación salvadoreña

A sus cinco años, la niña salvadoreña destaca por su desarrollo intelectual, sus habilidades sociales y su interés por las matemáticas, los idiomas y la oratoria

Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo.
Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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¿Quién esMonserrat Rodas? Una menor salvadoreña que cautivó la atención de los adultos desde su primer día de vida, debido a su alto desarrollo intelectual y su facilidad para desenvolverse en diferentes escenarios.

A sus cinco años, la menor ha mostrado independencia para desarrollarse en diferentes ámbitos, como el análisis, las matemáticas, los idiomas y la oratoria. Esto le ha permitido convertirse en una alumna destacada del sector público y llamar la atención incluso de la actual titular del Ministerio de Educación.

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La menor ha desarrollado un coeficiente intelectual de 125 puntos, al menos 45 puntos por encima del promedio. Karla Rodas, madre de Monserrat, sostiene que este resultado, sumado a sus habilidades sociales, le ha permitido ser rostro de anuncios del Ministerio de Educación y de empresas privadas.

Monse es una niña milagro, porque nació a los ocho meses. Los médicos ni siquiera le daban un pronóstico de vida a estos niños. Inicialmente, me dijeron que ella iba a tener muchos problemas, que no iba a poder jugar o desarrollarse igual que los otros niños”, declaró la madre de la menor en entrevista con Infobae.

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A pesar del escenario poco alentador, la menor sorprendió a los especialistas porque no necesitó soporte médico tras nacer de forma prematura. “Mis papás se quedaron cuidando desde el primer día. Ellos notaron que la niña mostraba rasgos llamativos porque parecía seguir la voz y tenía movimientos que no correspondían a su cuadro”, afirmó Rodas.

Con solo seis meses, Monserrat ya podía articular palabras, sabía contar “a media lengua” y presentaba un desarrollo motriz avanzado. Sin embargo, fue hasta su ingreso a la escuela cuando su madre decidió buscar atención especializada para evaluar su desarrollo. A través de la Fundación Altas Capacidades de El Salvador, se determinó que la menor contaba con un desarrollo intelectual superior.

Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo.
Lilian y Monserrat, niñas con altas capacidades que forman parte de una población de menores con mayores capacidades intelectuales de aprendizaje y desarrollo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Las altas capacidades en El Salvador

Las altas capacidades pueden manifestarse a través de la facilidad para aprender, el interés por distintas áreas del conocimiento, la capacidad de análisis y el desarrollo del lenguaje. Cada niño presenta características y necesidades diferentes, por lo que el acompañamiento familiar y escolar puede ser relevante durante su formación.

En el caso de Monserrat, su familia sostiene que no ha ejercido presión para que estudie de forma exhaustiva, sino que es ella quien busca desarrollarse de forma autodidacta. Su madre afirma que la niña muestra interés por aprender y por participar en actividades que le permitan ampliar sus conocimientos.

Monserrat se ha convertido en una pieza clave del negocio familiar, donde recibe a los clientes que visitan la panadería en San Salvador. La menor recuerda nombres, conversaciones y detalles de cada una de las personas que llegan al establecimiento.

La familia considera que el desarrollo de la niña debe mantenerse acompañado de actividades propias de su edad, como el juego, la convivencia familiar y su proceso educativo. Monserrat continúa su formación mientras su entorno busca atender sus intereses académicos y sociales.

“No le permitimos usar pantallas por más 30 minutos, ella tiene sus herramientas para hacer manualidades, dibujar o jugar”, agregó Karla.

Monserrat Rodas es una niña salvadoreña de cinco años que posee un coeficiente intelectual de 125 puntos, cifra que supera el promedio en 45 puntos. (Foto cortesía Ministerio de Educación)
Monserrat Rodas es una niña salvadoreña de cinco años que posee un coeficiente intelectual de 125 puntos, cifra que supera el promedio en 45 puntos. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Día del Niño en El Salvador

El Salvador conmemora el Día del Niño cada 1 de octubre. La fecha pone atención en los derechos de la niñez, el acceso a la educación y la importancia de garantizar condiciones para el desarrollo de niños y adolescentes.

La historia de Monserrat se conoce en esta fecha, en medio de una discusión sobre las necesidades educativas de los estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. Su familia espera que la menor pueda continuar su proceso escolar con oportunidades acordes con sus capacidades, sin dejar de lado los espacios que corresponden a su infancia.

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