La novela francesa acusada de ser escrita con IA aumenta sus ventas y destrona a los bestseller

Las ventas de la novela "C'était ça ou mourir" aumentaron en Francia tras la polémica por el uso de inteligencia artificial

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Las ventas de la novela del autor canadiense Thélyson Orélien, acusado de haberla escrito con inteligencia artificial, siguen aumentando en Francia desde que se desató la polémica la semana pasada, según datos publicados el jueves.

La novela C’était ça ou mourir vio cómo sus ventas en formato físico alcanzaban los 18.254 ejemplares entre el 21 y el 27 de septiembre, frente a los 12.506 de la semana anterior, según la lista de los libros más vendidos NielsenIQBookData/Livres Hebdo.

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El libro ocupa el primer puesto en la categoría de novelas, por delante de los últimos títulos de dos autores superventas franceses, Agnès Martin-Lugand y Marc Levy.

C’était ça ou mourir, sobre el periplo de un migrante entre Haití y Canadá, es uno de los fenómenos de la temporada literaria en Francia, con unos 65.000 ejemplares vendidos desde su publicación a mediados de agosto.

Pero Orélien, de 38 años, está en el ojo del huracán desde que una cuenta anónima en X lo acusó de haber escrito “casi integralmente” con IA el libro.

El escritor Thélyson Orélien recibió acusaciones paralelas de plagio por textos publicados en Canadá hace más de una década

Desde entonces, surgieron denuncias de plagio de textos publicados hace más de una década en Canadá.

Y la reconocida Academia Goncourt, que otorga el premio literario más prestigioso de Francia, lo retiró de su lista de aspirantes para este año.

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El escritor, también de nacionalidad haitiana, siempre negó las acusaciones y dijo a esta red social que estaba “dispuesto a expresarse cuando todo esté tranquilo”.

Esta polémica ha sacudido el mundo literario francés y está planteando interrogantes en todo el mundo sobre cómo esta nueva tecnología afectará el sector del libro.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Sarah Meyssonnier; François Couture/ Wikipedia.