El fiscal Diego Luciani reivindicó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad: “Sufrimos muchísimas amenazas”

El fiscal Diego Luciano habla en el Coloquio de Idea

Guardar

Diego Luciani sorprendió a todos en el panel dedicado a la Justicia desde Adentro en la segunda jornada del Coloquio de IDEA. La presencia del fiscal concentró la atención de los empresarios y es quien, al menos hasta ahora, los hombres y mujeres de negocios más aplaudieron.

El fiscal de la causa Vialidad —que terminó con la prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— recibió un tratamiento de héroe de parte de los empresarios que escucharon con atención su exposición.

PUBLICIDAD

El panel estuvo conformado, además, por Jimena de la Torre, del Consejo de la Magistratura, quien centró su presentación en el control que la sociedad debe ejercer sobre la Justicia.

Un antes y un después

Luciani se llevó toda la atención. “El rol de la Justicia es fundamental para combatir la corrupción. Hay que tener claro que la justicia llega tarde al conflicto, llega cuando las instituciones previas de control no funcionaron, parasitadas por la corrupción sistemática. Hay obstáculos, el proceso penal en sí. Las presiones que debemos tolerar fiscales y jueces en estos procedimientos. A veces uno pierde noción de lo laxo de los tiempos de la justicia”.

PUBLICIDAD

Luego señaló que toda su vida quiso ser fiscal y destacó una paradoja: “Fui nombrado fiscal en el año 2013 por Cristina Kirchner. Esta es la independencia que debemos tener los fiscales y los jueces”. Además apuntó que durante todo el proceso el tribunal recibió fuertes presiones: “Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes. Las presiones pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones. Luego cuestiones indirectas, remover la Corte, reformas, remover al procurador. Intentos que fracasaron. Luego vienen las directas que vienen con los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.

Instantes después llegó uno de los momentos que más aplausos suscitó: “¿Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer? Que salga un Presidente de la Nación a decir que éramos una mafia judicial. Que salga un Presidente después de mi alegato y diga: ‘Espero que Luciani no se suicide’. Un fiscal que está cumpliendo con su deber. Había que cambiar la historia de este país en materia de justicia y creo que lo logramos en materia de corrupción”.

PUBLICIDAD

Luego de recordar cómo fue el trabajo, el fiscal se preguntó “¿Qué país tendríamos si todo hubiera ido a donde tendría que haber ido? Cloacas, obra pública, infraestructura, rutas, etc. El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos.”

Control ciudadano

La consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, que expuso en representación de los abogados del país, hizo foco en el control de la ciudadanía sobre la Justicia y la opacidad con la que ese poder resuelve a veces sus causas. Puso como ejemplo el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones—, en el que se cede soberanía judicial para resolver conflictos. “Dato: RIGI, ¿bajo qué jurisdicción resuelve sus conflictos? Tribunales internacionales. El empresariado no espera nada de la Justicia y el Estado lo reconoce. Faltan mediciones, lo que no se mide no se controla. No se pueden tomar decisiones informadas. Hay un proceso de selección opaco en el que el mérito no es variable de cambio sino cómo los postulantes tocan la puerta. Si no pedimos rendición de cuentas a los jueces es difícil que haya soluciones. La Comisión de Disciplina tramitó 500 denuncias, de ellas, 3 sanciones nomás”.

PUBLICIDAD

Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura

Para De la Torre ese control es “fundamental” y la sociedad es la que debe exigir estadística y rendición de cuentas. “Si nadie te controla, trabajás con los tiempos —en relación a cómo funcionan los jueces y su relación con la política—. Skanska no se resolvió en tiempo y forma, recién 20 años después tuvimos sentencia firme.”

La consejera señaló además algo que en los tribunales se conoce bien: los tiempos están del lado de los jueces, que perduran mucho más que los políticos en el poder. “Cuando designamos un juez, ese juez está 20 o 30 años. Firmamos un contrato laboral de 5 a 7 presidentes hasta que el juez deje de serlo. Ahí el proceso de selección es como la Matrix. Parece que hay un concurso y que evaluamos la idoneidad de los jueces, pero al final somos 20 consejeros que estamos viendo quién pone al suyo. Se resuelve con procesos. La misma Corte Suprema lo termina diciendo. Yo tengo 5 proyectos presentados para impulsar”, agregó.

PUBLICIDAD

En los últimos minutos, De la Torre insistió con el control social y el impacto económico que tiene para las empresas y la sociedad. “Me impresionó el expresidente Luis Lacalle Pou diciendo que cuando el Poder Ejecutivo se mete con la Justicia es el principio del fin. La Justicia tiene que ser el ancla. No podemos tener a un Presidente como dijo Milei ayer asustándonos con el gobierno que viene. Si no se cumple el RIGI, ¿quién va a estar para defendernos? ¿La Justicia argentina? No, la Justicia Internacional”.

“Cuando a los abogados nos dicen que va a depender del juez que nos toque ese riesgo se paga con tasa (bono global vs. el bonar). Rinde más el que está en jurisdicción extranjera que la argentina. Les pido que no se olviden de mirar a la Justicia, al Consejo de la Magistratura. Si ustedes no miran desde sus departamentos de asuntos públicos el día a día del Consejo, nos tienen que mirar y exigir. Concursos, códigos de ética, normas disciplinarias”.

PUBLICIDAD